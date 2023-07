Ministra de Agricultura negó que haya favorecido a su sobrino con contratación

Ministra de Desarrollo Agrario, Nelly Paredes.

La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes del Castillo, negó este domingo que haya tenido alguna influencia en la designación de un sobrino suyo dentro de la cartera que dirige desde diciembre del año pasado.

“No he contratado a mi sobrino, pero sí quiero explicar que tengo más de 40 años en la función pública. Siempre he sido respetuosa de todas las normas. Nunca he contratado a algún familiar en mi cartera”, dijo en diálogo con RPP Noticias.

Además, Paredes recalcó que el tema ya fue aclarado en la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Sin embargo, se mostró abierta a volver a responder cualquier acción que en el Congreso de la República se impulse.

“Es una gran oportunidad para que estos hechos sean esclarecidos porque son faltos a la verdad”, acotó la titular del Midagri.

El escándalo que salpica a la ministra de Agricultura se conoció en abril pasado a través del programa Contracorriente.

En el espacio de Willax Televisión se informó que Percy Reátegui Picón fue colocado como director general de administración el 29 de diciembre del 2022.

El detalle es que tanto la ministra Paredes como Reátegui omitieron en sus declaraciones juradas que tuvieran un presunto vinculo de consanguinidad. Sin embargo, ambos pusieron el nombre de Laura Reátegui del Castillo.

Sobre este dato, la titular del Midagri reconoció que Reátegui del Castillo es su prima hermana, pero enfatizó que no tuvo nada que ver en la designación del hijo de esta última, Percy, dentro del sector.

Reportaje evidencia la contratación de la ministra de Agricultura, Nelly Paredes del Castillo.

Se conoce que el funcionario, encargado del abastecimiento de bienes y servicios del sector, ganó en un primer momento S/ 15.600 mensuales y que desde el 13 de febrero el monto ascendió a S/20.500.

Interpelación en veremos

Hay que recordar que una moción de interpelación contra la ministra Nelly Paredes se encuentra pendiente.

El documento busca que la titular del Midagri también se pronuncie en el Pleno del Congreso sobre las “responsabilidades en contrataciones de familiares directos hacia su persona y de sus funcionarios, y el mal uso e ineficiente ejecución presupuestal del Plan “Con Punche Perú”.

Además, se le solicitará detalles sobre la no reglamentación de la ley N° 30407, Ley de protección y bienestar animal, la cual, de acuerdo al texto, no presenta “avances desde el mes de noviembre del año pasado, en el que se instaló en primer intento la comisión técnica para la elaboración de su normativa”.

El texto ha recogido más de 20 firmas, entre las que se encuentran las de Edgar Tello, Kelly Portalatino y María Agüero de Perú Libre; José Cueto y Jorge Montoya de Renovación Popular; Pasión Dávila del Bloque Magisterial; Raúl Doroteo y Luis Aragón de Acción Popular, Roberto Chiabra de Alianza para el progreso y Oscar Zea de Podemos Perú.

Este es el documento y las firmas consignadas hasta el momento.

No es la primera vez que la capacidad e idoneidad de Nelly Paredes es puesta en duda. Anteriormente, un informe de Lima Gris reveló que la titular y el secretario general del Midagri, Luis Alfonso Zuazo, cuentan con investigaciones en el Ministerio Público.

Paredes tiene una carpeta por una denuncia que se interpuso en su contra por el presunto delito de aprovechamiento indebido del cargo.