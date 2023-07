“Nunca nos pagan ni un sol, ¿quién me cubre el taxi?”: Sindicato del Congreso dijo que bono de S/ 14 mil es un derecho laboral ante falta de pagos por horas extras

Hace algunas semanas, la Mesa Directiva aprobó la entrega de un bono de S/ 9 mil 900, ahora entregará uno de hasta S/ 14 mil por trabajador parlamentario. (Composición: Infobae)

El Congreso de la República enfrenta una ola críticas por altos montos entregados en ‘bonos’. En julio, la Mesa Directiva aprobó la entrega de una bonificación de hasta S/ 14 mil a sus empleados, decisión sumamente cuestionada por la ciudadanía. En comunicación con Infobae Perú, el Sindicato de Trabajadores del Parlamento aclaró que este pago es parte de sus derechos laborales. Además, aseguró que esta bonificación compensa que ellos no puedan acceder a un salario más alto, no reciban remuneración por horas extras ni tengan la movilidad cubierta.

Un grupo de integrantes del servicio parlamentario solicitó a la presidencia del Congreso que se haga entrega de la bonificación acordada en el año 2012, esta consiste en un pago extraordinario basado en el “principio de equidad”. Más de mil trabajadores parlamentarios estaban aptos para acceder a este beneficio, de acuerdo al portal de Transparencia del Congreso.

Este medio se comunicó con Tulio Vizcarra, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo, quien se mostró en desacuerdo con las críticas que han recibido, pues no se trata de la entrega de una nueva bonificación, sino que responde a una negociación que se mantuvo en el año 2012. “Hubo un descuido de los funcionarios de la administración para regular los pagos, por eso pareciera que fuera un bono que recién se está entregando, y no es así”, señaló.

El empleado parlamentario detalló que todos los meses la administración debería entregar una bonificación junto con el salario, pero esto no se ha venido dando, por lo que los altos montos de dinero responden al acumulado de todos los pagos pendientes.

Mesa Directiva presidida por José Williams aprobó la entrega de un bono de hasta S/ 14 mil a trabajadores parlamentarios. (Congreso)

En lo que concierne a las críticas que han recibido por el cobro de estos bonos, refirió que este rechazo tiene origen en la mala gestión de los legisladores donde se involucra al resto de trabajadores parlamentarios. El empleado afirmó que otras instituciones del Estado perciben sueldos más altos, pero ellos no pueden acceder a un incremento salarial porque despertaría críticas hacia el Parlamento.

“Nosotros como trabajadores estamos perjudicados porque tenemos una escala salarial hace 15 años y no se ha movido. El día en que queramos subir un 5% o 10%, habrá todo un lío, cuando nosotros deberíamos ganar más. En el gobierno de Alan se redujo los sueldos del Congreso de la mitad. La Oficialía Mayor gana menos de la mitad de lo que gana un ministro”, expresó.

Para Vizcarra, este bono representa, de una u otra manera, una compensación a las horas de trabajo que, según el secretario del sindicato, el Congreso no les paga.

“Nosotros tenemos horario de ingreso, pero no de salida. Durante el cierre de la legislatura, los trabajadores se quedaron hasta las cinco de la mañana, pero nunca nos pagan un sol de horas extras [...] ¿quién me cubre el taxi? ¿y el riesgo a las enfermedades? ¿y el riesgo a dejar sus hogares durante 24 o 25 horas? Eso no lo ve la ciudadanía, pero nosotros como representante de los trabajadores tenemos que estar atentos”, manifestó.

El Congreso de la República brinda salarios por debajo del mercado, según Sindicato de Trabajadores.

Para el líder sindical, que los congresistas ofrezcan a la ciudadanía una mala imagen de la gestión del parlamento no impedirá que ellos continúen ‘defendiendo’ mejores condiciones laborales, pues considera que sus salarios ‘están por debajo del mercado’ si se comparan con el sueldo que perciben otros funcionarios. “Los controladores aéreos tiene remuneraciones de S/ 40, S/ 50 o S/ 60 por hora extra. Ahí nadie dice nada. Acá en el Congreso jamás se han pagado horas extras”, indicó.

Finalmente, Vizcarra descartó que se vaya a solicitar un nuevo bono, pero sí dijo que conversarán con la nueva Mesa Directiva sobre la crisis económica que está afectando a los trabajadores parlamentarios.

“Nosotros negociamos el pliego de negociación colectiva cada dos años. Ahora en octubre tenemos que que ver, por ejemplo, que la inflación es un tema que cada día golpea no solamente a los trabajadores del Congreso, sino a toda la ciudadanía en general. Cada órgano del Estado y de la empresa privada tiene que ver la forma de cómo recuperar el poder adquisitivo. Es un tema que se tiene que tratar”, manifestó.