Jaime Bayly se conmueve al leer los poemas de su hermana: “Doris no ha desaparecido”

Jaime Bayly se conmueve al leer las poesías de su hermana: “Doris no ha desaparecido”. | YouTube.

Recientemente, Jaime Bayly ha estrenado un nuevo canal de YouTube. En este espacio, el escritor peruano expresa sus más profundos pensamientos, por lo que en uno de sus videos recordó la trágica muerte de su hermana Doris, quien fue atropellada por un camión en la ciudad de Máncora.

Te puede interesar: Ale Fuller y Belén Estévez emocionan a sus fans con sexy baile tras iniciar su participación en ‘El Gran Chef Famosos’

El conductor de televisión empezó hablando de la vida de su familiar, destacando que, aunque estuvo encerrada varios años en un convento, ella decidió cambiar su vida de manera radical, pues no solo formó una familia, también se dedicó a la poesía y las olas.

“Fue una criatura extraordinaria, fue una mujer muy peculiar, fue monja de clausura y fue poeta. Fue amante del mar, corredora de olas y fue amante de las bicicletas y de las motos. Después de ser monja, se casó con un pintor, Armando, un hombre bueno y sabio. Con él tuvo dos hijos”, comentó en un primer momento.

Jaime Bayly recordó a su hermana.

Posteriormente, Jaime Bayly indicó que su hermana no solo vive en sus recuerdos, sino que también en las poesías que escribió cuando estaba viva, por lo que aprovechó para recomendar un libro que se había realizado en su honor, donde se recopilaba textos inéditos de la hermana del escritor.

Te puede interesar: Los inicios de Juan Carlos Orderique con Yola Polastri, la depresión que sufrió durante la pandemia y qué piensa de los futbolistas ampayados

“Doris siempre vive en mi corazón, pero vive también en sus libros. Cuando murió había dejado dos poemarios publicados, pero ahora, hace pocos días, en Lima, se ha publicado un libro precioso que tengo en mis manos. Se titula ‘Hierbabuena’, es la poesía reunida de Doris Bayly. Este libro precioso, que recomiendo con mucha emoción, ya se encuentra en las librerías peruanas”, indicó.

Además, recordó que en este poemario también recopila textos inéditos de su hermana, los cuales escribió cuando estaba en su casa de Máncora, donde pensaba que iba a pasar sus últimos días de vida tras haber sido diagnóstica con cáncer, del cual ‘milagrosamente’ se libró, pues había sido desahuciada por los médicos.

Jaime Bayly Letts es un escritor, presentador de televisión y periodista peruano naturalizado estadounidense, radicado en Miami.

Para demostrarle a sus seguidores que su hermana era una excelente poeta, Jaime Bayly procedió a leerles varios fragmentos de este poemario, destacando el sentimiento que ella le ponía a cada uno de sus versos.

Te puede interesar: Magaly Medina revela que Samantha Batallanos usaría ‘Bots‘ en Instagram: “Tiene fans que ponen ‘like’ y son de países como Arabia, Eslovenia, Ucrania”

Asimismo, el escritor peruano le agradeció a las personas que tuvieron la idea de juntar todas las poesías que escribió su hermana en un solo libro. “Han hecho un trabajo precioso, los felicito de corazón. Los invito a sumarse al arte de mi hermana, es una pequeña obra maestra ‘Hierbabuena’”, indicó.

“Doris Bayly no ha desaparecido, respira vivamente en la extraordinaria poesía que dejó escrito, leyéndola, conversamos con ella, corremos olas con ella, no sabe del amor quien no delira, estos son los delirios inmortales de Doris”, sentenció el presentador de televisión.

Jaime Bayly: estas fueron las sentidas palabras que le dedicó a su desaparecida hermana

¿Qué pasó con la hermana de Jaime Bayly?

Doris Bayly falleció el pasado 16 de febrero en un accidente de tránsito. De acuerdo a la información policial, la poeta fue arrollada por un tráiler mientras conducía su bicicleta. El conductor de la pesada unidad, en lugar de socorrerla, se dio a la fuga. Los vecinos de la zona, al darse cuenta de lo sucedido, la trasladaron hasta una clínica local.

Ella estuvo solo unos minutos en Máncora, pues debido a la gravedad de sus lesiones, decidieron evacuarla a Piura para que recibiera un tratamiento especializado; sin embargo, cuando era trasladada, falleció.