Marcha del orgullo LGBTIQ+: desvíos y nuevas rutas de los corredores y transporte público en Lima

Marcha del orgullo LGBTIQ+: desvíos vehiculares y nuevas rutas del transporte en Lima.

Este sábado 01 de julio, miles de personas se darán encuentro en Lima para llevar a cabo la Marcha del Orgullo LGTBIQ+, una movilización que se realiza cada año y que suele ser muy concurrida por lo que el tránsito se verá afectado.

Personas de diferentes orientaciones sexuales se desplazarán este año por una nueva ruta debido a que la Municipalidad de Lima no ha permitido que lleguen a la Plaza San Martín como ocurría en años anteriores.

Jorge Apolaya, portavoz del colectivo Marcha del Orgullo 2023, explicó que el municipio de Lima tomó la decisión de no permitir que la marcha concluya en la plaza San Martín, debido a la vigencia de una ordenanza de intangibilidad que fue establecida en mayo. Añadió que no están satisfechos con no poder finalizar en la plaza San Martín.

Ante ello, la Autoridad Nacional de Transportes (ATU) informó sobre los desvíos que realizará los corredores complementarios y transporte público que se desplazan en Lima. A continuación, te detallamos cuáles serán las nuevas rutas y desvíos para hoy.

Marcha del Orgullo 2023: Plan de desvíos

La Marcha del Orgullo LGBTIQ+ de este año iniciará a las 15:00 horas de este sábado 01 de julio. Tendrá como punto de concentración el Campo de Marte, ubicado en el distrito de Jesús María. Desde allí, recorrerán las avenidas De la Peruanidad, Guzmán Blanco, Paseo Colón y Garcilaso de la Vega hasta llegar al cruce con la avenida Nicolás de Piérola.

Luego seguirán por la avenida Tacna y girarán en el jirón Zepita, para continuar por la av. Garcilaso de la Vega con rumbo hacia el punto final de la marcha, que este año será la Alameda 28 de Julio, en el cruce de las avenidas Arequipa y 28 de Julio, frente al parque de la Exposición.

- Plan de desvío del corredor azul

La ATU anunció que los buses con dirección a Miraflores (de norte a sur), se movilizarán por las avenidas Emancipación, Alfonso Ugarte, Guzmán Blanco y Arequipa.

En tanto, en dirección opuesta (de sur a norte), los buses de los corredores azules deberán transitar por las avenidas 28 de Julio, Brasil, Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola.

- Plan de desvío del corredor morado

Los buses con dirección a Magdalena (de norte a sur), deberán tomar la ruta de la av. Nicolás de Piérola, para luego seguir por la Plaza Dos de Mayo, la av. Alfonso Ugarte, la Plaza Bolognesi y la av. Brasil.

En el sentido contrario, los corredores morados circularán por las avenidas Brasil, 28 de Julio y Manco Cápac.

Plan de desvío de los corredores complementarios. Fuente: ATU.

¿Qué calles están cerradas por la Marcha del Orgullo?

Cabe mencionar que, la avenida de La Peruanidad fue cerrada desde las 09:00 horas para dar inicio a la ruta de la marcha. El recorrido seguirá por las avenidas Guzmán Blanco, Paseo Colón, Garcilaso de la Vega, Tacna y jirón Zepita. Finalmente, la manifestación volverá por la avenida Garcilaso de la Vega hasta llegar a la plaza Alameda 28 de julio.

ATU fiscalizará

La Municipalidad de Lima informó que habrá personal de la ATU en los puntos de desvío para brindar orientación a los usuarios.

Para dar cumplimiento a lo establecido, la entidad desplegará a sus fiscalizadores quienes trabajarán en conjunto con la Policía Nacional (PNP) para facilitar la circulación de los autobuses y garantizar la seguridad durante el desarrollo de la Marcha del Orgullo.

La ATU hace un llamado a los usuarios para que tomen en consideración esta información y eviten contratiempos en sus viajes.