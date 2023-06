Sheyla Rojas emocionada tras someterse a una tercera rinoplastia: “No veo la hora para maquillarme”

Sheyla Rojas se está recuperando luego de operarse la nariz por segunda vez. TikTok

Aunque muchos pensaban que Sheyla Rojas volvió al Perú para formar parte de la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, lo cierto es que la popular modelo aprovechó su paso por el país para someterse a una segunda rinoplastia. Según dijo, tomó esta decisión porque no le gustaron los resultados de sus dos primeras operaciones.

Mediante sus redes sociales, la popular ‘Shey Shey’ explicó que durante un año rellenó su nariz con ácido hialurónico. Cansada de optar por este método, buscó la ayuda de un especialista en cirugía plástica reconstructiva, Alberto Calvo Quiroz, para que le diera la forma deseada a su perfil.

“No me están pagando por publicidad y no lo hago por el famoso canje. Lo comparto porque a mí me costó encontrar a un doctor. Quiero compartir mi experiencia. By, bye, a mi tabique desviado y roto”, escribió en su cuenta de TikTok, sorprendiendo a sus seguidores.

Sheyla Rojas se operó la nariz. (TikTok)

Ahora que Sheyla Rojas se encuentra en proceso de recuperación, la modelo dio detalles de su estado de salud: “Ya pasaron 12 horas de mi operación, no quería fotos, pero estoy muy contenta porque la operación salió súper bien. Ya les mostraré como quedé, me encantó”.

Incluso, la exconductora de ‘Estás en Todas’, quien aparecera en el programa sabatino este 1 de julio, respondió las consultas de los usuarios en Instagram.

“No me salió y tampoco me salieron moretones. Realmente estoy contenta, mi doctor tiene manos mágicas”, aclaró.

“Ya no veo la hora de maquillarme, ponerme pestañas y todos esos trucos”, respondió Sheyla Rojas en una siguiente historia.

Sheyla Rojas respondió las preguntas de sus fans en Instagram.

En otro momento, recomendó a los cibernautas acudir a un doctor de confianza. “Yo estaba nerviosa, sobre todo después de lo que me pasó. Pero creo que el único que te podría recomendar es ir donde un doctor especialista que te dé confianza y no por lo barato”.

Las cirugías de Sheyla Rojas

Sheyla Rojas ha dejado en claro que está a favor de las operaciones estéticas y no teme en admitir que ha recurrido a ellas para mejorar su aspecto físico. En los últimos años, la popular ‘Shey Shey’ reconoció que gastó más de 100 mil soles en retoques y que se ha sometido a más de 10 cirugías para lucir más bella que nunca.

“La primera operación que me hice fue la nariz y las bubis porque yo siempre hice deporte toda mi vida, tenía piernas, pero era plana, no estaba contenta, quería más”, señaló en ‘América Hoy’, donde negó que se haya puesto implantes en los glúteos, pero reconoció que sí se inyectó su propia grasa para que lucieran más grandes.

La modelo peruana se ha sometido a más de 10 cirugías desde que inició en la televisión. (Foto: Instagram/@_sheyoficial)

No le gustó su perfil, por lo que se operó la nariz por segunda vez. También se ha realizado una marcación abdominal, se operó el busto y aumentó el grosor de sus labios con ácido hialurónico. “Lo que me diga mi doctor, yo me lo hago. Si él me dice, yo le digo que estoy ahí a primera hora”, sostuvo.

A fines de 2021, Sheyla Rojas sometió a un tratamiento BodyTite para eliminar la flacidez de su cuello. Pero la exchica reality no siguió las recomendaciones de su médico, el ahora cuestionado Dr. Fong, y viajó a España, lo que le causó una severa inflamación.

“Me tensaron esta parte y esa estaba inflamada, parecía que tenía papera. El cuello lo tenía el doble de lo que tenía ahora. Se me inflamó. Yo lo hice de loca, yo sé que estoy loca. Nunca más me vuelvo a hacer nada. Y ahora sí digo que nunca más, pero estoy contenta. Veo los resultados y tengo muy pocas semanas, pero me gusta muchísimo”, resaltó en su momento. Dicha promesa ya fue rota.