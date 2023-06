Magaly Medina, la realización de ‘La Casa de Magaly’ y su respuesta sobre ‘La Hacienda de los Famosos’: “No me comparen”

Magaly Medina habla de La Casa de Magaly.

Desde que Magaly Medina anunció el pronto regreso de ‘La Casa de Magaly’, muchos de sus seguidores vienen especulando quiénes serían los posibles participantes y cuándo sería el estreno. Ante el revuelo que ha causado esta información, Infobae Perú se comunicó con la conductora de Magaly TV La Firme, quien remarcó que su formato es único, dejando de lado las comparaciones que podrían haber con el proyecto que está cocinando Latina, ‘La Hacienda de los Famosos’.

“‘La Casa de Magaly’ es un clásico del programa, que tiene 25 años. La competencia en televisión siempre ha sido dura, nunca ha sido débil. Siempre lo he dicho, es una selva donde resiste el más fuerte. Además, a mí no me gusta que me comparen con otros realitys, lo mío no es un formato, es algo que nosotros inventamos”, señaló la conductora de TV.

Producción y nuevos personajes

Respecto a ‘La Casa de Magaly’, la periodista contó que el proyecto se encuentra en etapa de producción, es por ello que no puede dar muchos detalles. Sin embargo, dejó en claro que esta propuesta tiene el objetivo de crear nuevos personajes, como siempre lo ha hecho desde su primera temporada, la cual fue emitida un 25 de octubre de 2010.

Magaly Medina brindó entrevista a Infobae.

Recordemos que gracias a ‘La Casa de Magaly’ se han hecho conocido pintorescos personajes a los que Magaly Medina les guarda mucho cariño, tales como Víctor Angobaldo, Shirley Cherres, Shirley Arica, entre otros.

“Yo soy muy agradecida. Angobaldo era una persona que iba los domingos al Penal San Jorge, donde estaba Ney Guerrero, y llevaba fuentes de ceviche, de chicharrón y más platos a los presos. También los entretenía. Cuando salimos de la cárcel y empezamos a hacer el programa, Ney me dice, ‘he conocido a un personaje que puede ser un personaje tuyo’. Cuando lo conocí, me pareció un moreno picarón, con toda la criolla de los peruanos, y me encantó. Por eso lo hicimos un personaje más de TV y de mi programa. A todos los que he creado, yo les tengo mucho cariño”, detalló a Infobae Perú.

“Shirley Cherres, Shirley Arica, Antonio Pavón, el pizzero (Mauricio Diez Canseco), toda esa gente nació en ‘La Casa de Magaly’. Hay muchos personajes a los que les tengo agradecimiento, porque no solo me dieron muchos momentos de buena audiencia, sino porque también se volvieron parte de mi familia televisiva. Siempre serán parte entrañable de los 25 años de Magaly TV, y claro, ahora es hora de crear nuevos personajes también”, señaló.

Algunas figuras que participaron en 'La Casa de Magaly'.

‘La Hacienda de los Famosos’ y las odiosas comparaciones

La conductora de TV señaló que la elección de las figuras para ‘La Casa de Magaly’ está tomando tiempo, pues no es fácil elegir a sus nuevas creaciones. Además, de haber otros motivos relevantes como el presupuesto, pues a comparación de grandes producciones como la que está preparando Latina (La Hacienda de los Famosos), el reality de Magaly Medina es una propuesta nacional realizada con una caja chica.

“Presentaremos a nuevos personajes, por eso que la etapa de casting demora bastante, porque creo que es la parte más importante de un reality, a quiénes pones a convivir juntos, es por eso que nos estamos demorando. También por una cuestión de dinero, porque nosotros no hemos comprado un formato internacional. Nosotros somos un canal que pelea con armas nacionales, pequeñas, sin un gran presupuesto”, aclaró la presentadora de Magaly TV La Firme.

“Nosotros, a diferencia de otros canales, no tenemos un bolsillo grande de donde sacar dinero y pagar ingentes cantidades a los protagonistas de nuestras historias, manejamos una caja chica, bien chica. Eso nos ha causado mucha demora, somos un canal pequeño luchando contra un Goliat. Así que, en eso estamos, por eso es que nos demoramos bastante. Esperamos que para la otra mitad del año tengamos listo todo y podamos sacar al aire el reality”, acotó la periodista.