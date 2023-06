Susan León cuenta que perdió la oportunidad de trabajar en Televisa: “Fue terrible”

Susan León perdió la oportunidad de trabajar en Televisa por no tener permiso | YouTube

Susan León ha vuelto a ganarse al público por su participación en ‘El Gran Chef Famosos’. La artista peruana ingresó para reemplazar a Jorge Henderson, pero con el paso del tiempo logró ganar su propio espacio y se convirtió en una de las favoritas.

Te puede interesar: Susan León quedó en tercer lugar: minuto a minuto de lo que pasó en ‘El Gran Chef Famosos’

Su forma de ser y su peculiar sazón en la cocina la pusieron nuevamente en la palestra, luego de varios años fuera de la pantalla chica. Pero, además de ser una sex symbol peruana, Susan León fue una destacada actriz teniendo oportunidades tan importantes que ella misma queda sorprendida.

Recientemente, fue invitada al programa de YouTube de Carlos Carlín llamado ‘Carlín en la Red’ en el que habló de diversos temas de su vida. Entre tanto se refirió a su éxito como actriz en México. Ella participó de 7 películas, pero uno de sus sueños era aparecer en la televisión de ese país.

Te puede interesar: La reacción de Ricardo Rondón al ganar ‘El Gran Chef Famosos’: “¡Vamos! Lo logramos”

Según contó, hizo un casting para Televisa, el que se convertiría en su gran oportunidad, pero las cosas no salieron como ella lo esperaba. Explica que cometió uno de los errores más grandes que, hasta el día de hoy recuerda con lamento.

“Hice un casting para una telenovela mexicana, eso fue otra parte de mi vida terrible. Porque quedé en la novela y no había hecho lo principal, los papeles (legales)”, comentó al inicio.

Susan León habló de la oportunidad que perdió en Televisa. (YouTube)

Tras ello, explicó que el problema fue que no había gestionado los permisos para trabajar como actriz, pues solo tenía para hacerlo en telenovelas. “Yo tenía permiso para hacer películas, pero yo no me quería nacionalizar mexicana, porque había sido Miss Perú, no quería ser mexicana”, comentó.

Te puede interesar: Susan León contó la vez que Luis Miguel la invitó a cenar: “Me pareció guapo, pero no era mi tipo”

Y es que todo sucedió cuando se presentó al casting y le preguntaron si tenía los papeles en regla. Pese a que sabía que no era cierto decidió mentir para no perder esta gran oportunidad. “Cuando voy al casting miento y digo que tengo permiso para trabajar telenovelas, pero yo tenía para el cine”, agregó.

Susan León. (Facebook)

Su meta era la televisión mexicana

Susan León comenta que uno de sus grandes sueños era estar en la televisión mexicana. Por esa razón no dudó en hacer la prueba, pese a que en solo días iniciaban las grabaciones y era casi imposible conseguir lo que necesitaba para comenzar a grabar.

“Yo quería hacer la prueba en televisión, yo quería esa prueba en Televisa. Entonces hago la prueba y el lunes comenzaba el personaje. Era jueves o viernes (cuando hice el casting). Lloré como no te puedes imaginar, no volví a México. Me castigué”, relató un tanto triste la actriz.

Incluso, confesó que por su popularidad creyó podía acelerar el proceso, tal como algunas personas lo hacen en Perú. Pero, al momento de conversar con el productor, este le dijo que no había manera de seguir con la negociación.

Susan León habló de su trayectoria en 'Carlín en la Red'. (YouTube)

“Yo pensaba, como en Perú, lo arreglo. Dije lo arreglo, mañana lo arreglo. Le dije eso al productor. Me dijo que eso no se arreglaba y demoraba 15 días. Me dijeron que no, no se puede, si no lo tienes olvídalo”, relató entristecida.

Así es como recuerda Susan León su paso por México. Desde que comenzó a actuar muchas puertas se le abrieron, pero los permisos y los papeles en regla fueron el motivo que pausó su trabajo. Según ella misma cuenta, este hecho fue el marcó su episodio final en el país azteca. “Ese fue mi episodio final en México”, señaló.