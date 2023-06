El Agustino: Incendio en un almacén de productos inflamables no logra ser controlado pese a 14 unidades de Bomberos

Incendio en El Agustino: fuego consume almacén de conocida empresa | ATV

Un incendio de gran magnitud se registró en el distrito de El Agustino, en las primeras horas de la mañana de este lunes 26 de junio. El lugar donde se originó el siniestro fue en un almacén de un material altamente inflamable que viene causando un gran temor en los vecinos de viviendas aledañas porque, de no ser controlado a tiempo, podría extenderse.

La ubicación exacta, según se muestra en los vídeos proporcionados por lugareños del mencionado distrito, es a la altura del puente Santa Anita, en la cuadra 26 de la avenida Nicolás Ayllón. Se presume que se trataría de un depósito de licores o de tubería de plástico.

Según el informe que se visualiza en la página de los Bomberos, el siniestro es de código 03 y hasta el momento no se han presentado heridos o víctimas mortales, solo daños materiales. Hasta el lugar se ha destinado hasta 14 unidades de los Bomberos del Perú con un aproximado de 100 hombre de rojo para poder controlar el voraz fuego.

Por el momento, el acceso vehicular por esta zona se encuentra inhabilitada. Los vehículos son desviados por el personal de la Policía Nacional (PNP).

Se conoció que el fuego se habría originado alrededor de las 07:00 horas de la mañana. Han pasado 02 horas y el siniestro no logra ser contenido por lo que el humo negro tóxico que emana el fuego viene afectado a los residentes de edificios aledaños. Ciudadanos de otros distritos como Santa Anita y Ate indicaron que pueden visualizar la columna de humo desde sus zonas.

Incendio de código 03 se registra en el distrito de El Agustino.

Líneas de emergencia

En caso de una situación de emergencia, puedes comunicarte al número 116, correspondiente a los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú. Estos son los teléfonos a los que debes llamar en caso de necesitar ayuda en situaciones urgentes.

¿Qué hacer ante un incendio?

- Si detectas fuego o humo, da la voz de alerta inmediatamente.

- Conserva la calma, procura tranquilizar a quienes estén cerca.

- Si el fuego apenas inicia y tienes extintor, utilízalo.

- En caso de evacuación, no corras, no grites, no empujes.

- No abras puertas ni ventanas, porque el fuego se extiende con el aire.

- Corta los suministros de energía eléctrica y de gas.

- Llama de forma rápida a los Bomberos y a la PNP.

- Localiza la salida más alejada del fuego, sigue la ruta de evacuación.

Formas de prevenir un incendio

- Evita conectar múltiples dispositivos eléctricos en un solo enchufe, ya que esto puede ocasionar sobrecalentamiento. Es importante mantener en condiciones óptimas la instalación eléctrica para prevenir cualquier problema.

- Si fumas, no lo hagas en lugares cerrados y donde haya productos inflamables, no tires las colillas en cualquier sitio y asegúrate de que el cigarro quede bien apagado.

- Al salir o irte a dormir apaga velas y veladoras. Evita que queden al alcance de los infantes.

- Mantén los cerillos y encendedores fuera del alcance de niñas y niños.

- Antes de salir de casa o antes de irte a dormir, verifica que no haya ningún dispositivo encendido que pueda causar un incendio y asegúrate de cerrar las válvulas de gas.

- Es importante tener en cuenta que los espacios donde se encuentren cocinas, calentadores o estufas de gas deben contar con una adecuada ventilación que permita la comunicación con el exterior. De lo contrario, existe el riesgo de intoxicación o explosión en caso de una fuga de gas.

- Mantén una distancia mínima de un metro entre las estufas y objetos que puedan quemarse, como sofás, cortinas, ropa en proceso de secado, entre otros.