Walter Oyarce: la muerte en un estadio que cambió el debate sobre violencia en el fútbol peruano

La muerte de Walter Oyarce en 2011 abrió un debate nacional sobre la violencia en los estadios, el control de barras bravas y la seguridad en espectáculos deportivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarde del 24 de septiembre de 2011, el Estadio Monumental de Ate estaba lleno para un nuevo clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. En las tribunas, como tantas veces, la tensión deportiva se mezclaba con la rivalidad de las hinchadas. Pero lo que ocurrió en uno de los palcos del recinto terminó por convertir ese partido en una de las páginas más oscuras del fútbol peruano.

Walter Oyarce Domínguez, estudiante universitario de 23 años e hincha de Alianza Lima, murió tras caer desde un palco del estadio. En cuestión de horas, el clásico dejó de ser noticia por el resultado deportivo y pasó a ocupar portadas por una pregunta que estremeció al país: cómo pudo morir un joven dentro de un recinto que debía estar bajo control.

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Lo que debía ser una fiesta deportiva terminó en una tragedia. Revive la crónica de la muerte de Walter Oyarce a manos de barristas en el Estadio Monumental, un caso que evidenció la grave problemática de la violencia en los estadios de Perú. | América Noticias

La primera versión hablaba de una caída. Luego vinieron los testimonios, los videos de seguridad, la identificación de los agresores y una investigación que reveló que no se trataba de un accidente aislado, sino de un episodio de violencia ocurrido dentro del estadio, en medio de disturbios y enfrentamientos entre hinchas.

La tarde del clásico y los minutos que cambiaron todo

El partido entre Universitario y Alianza Lima se jugó en el Estadio Monumental, uno de los escenarios deportivos más grandes del país. Walter Oyarce había acudido como hincha aliancista, en una jornada que para miles de personas debía terminar como cualquier clásico: con celebraciones, discusiones futboleras y regreso a casa.

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Pero en la zona de palcos, lejos de la cancha y del ruido principal de las tribunas, empezó a formarse la escena que terminaría en tragedia. Según la reconstrucción del caso, Walter Oyarce llevaba puesta una camiseta de Alianza Lima y había colocado una bandera del club en el palco donde estaba con amigos y familiares. Desde otro sector, un grupo de hinchas rivales habría avanzado trepando de palco en palco hasta llegar a su ubicación. La discusión escaló rápidamente.

Walter Oyarce Domínguez anima a su equipo en un palco del Estadio Monumental de Ate, Perú, durante un clásico de fútbol en septiembre de 2011, antes de su fallecimiento. (Andina)

Según testimonios, Walter salió en defensa de su primo, menor de edad, y fue entonces cuando los agresores lo acorralaron, lo cargaron en vilo y lo arrojaron hacia la zona de salida del estadio. Los testigos señalaron que intentó aferrarse a las barandas hasta el último momento para evitar la caída.

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El caso instaló una sensación incómoda: la violencia ya no era solo un problema de exteriores, calles aledañas o enfrentamientos previos al partido. Había ocurrido dentro del estadio, en una zona cerrada, con accesos controlados y cámaras de seguridad.

El debate nacional sobre la inseguridad en los estadios y el rol de las barras bravas

La muerte de Walter Oyarce reabrió el debate sobre la presencia de barras bravas en el fútbol peruano y sobre la capacidad real de los clubes, la Policía y los organizadores para garantizar seguridad en partidos de alto riesgo.

Walter Oyarce fue lanzado desde un palco del estadio Monumental. Fotos: Andina/El Comercio

Durante los días posteriores, la discusión pública giró en torno al control de accesos, la separación de hinchadas, la vigilancia en palcos, la venta de entradas, la identificación de asistentes y la responsabilidad de quienes permitían que grupos violentos se movieran dentro de los recintos deportivos.

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El caso también expuso una forma de violencia que el fútbol peruano había normalizado durante años: amenazas, peleas entre hinchadas, daños a la propiedad, enfrentamientos con la Policía y agresiones vinculadas a la rivalidad entre clubes. La muerte de Oyarce obligó a mirar ese problema con otra gravedad.

Walter Oyarce Delgado lucha, desde la muerte de su hijo, por la erradicación de las barras bravas del fútbol peruano. Foto: Andina

La investigación policial, los videos de seguridad y la captura de los implicados

La investigación se concentró en reconstruir lo ocurrido en los palcos del Estadio Monumental. Los videos de seguridad, las declaraciones de testigos y las pericias fueron piezas clave para identificar a los presuntos responsables y establecer la secuencia de los hechos.

Las imágenes permitieron seguir los movimientos de los implicados dentro del estadio y ubicar a quienes participaron en los disturbios. La presión mediática y social hizo que el caso avanzara con rapidez durante sus primeras etapas, mientras la familia de Walter Oyarce exigía justicia.

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'Loco David' y 'Cholo Payet' fueron acusados del asesinato de Walter Oyarce. Foto: Perú21

Entre los principales implicados fueron identificados David Sánchez-Manrique Pancorvo, conocido como “Loco David”, y José Luis Roque Alejos, conocido como “Cholo Payet”. Ambos fueron procesados por su participación en los hechos que terminaron con la muerte del joven hincha aliancista.

La captura de los involucrados convirtió el caso en una investigación seguida minuto a minuto por la opinión pública. Cada video, testimonio y diligencia alimentaba la pregunta central: quiénes estuvieron en el palco, qué hicieron y por qué los controles del estadio no evitaron la tragedia.

El 'Cholo Payet' el 'Loco David', uno con camiseta de Universitario y otro con sudadera respectivamente, participaronn en el altercado que precedió la muerte de Walter Oyarce en el Estadio Monumental de Ate. (Andina)

La condena judicial histórica de los implicados por homicidio y disturbios

El caso llegó a sentencia en marzo de 2014. El Poder Judicial condenó inicialmente a David Sánchez-Manrique Pancorvo y José Luis Roque Alejos a 35 años de prisión por homicidio calificado en agravio de Walter Oyarce y por delitos vinculados a los disturbios ocurridos en el estadio.

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La sentencia fue considerada histórica por la severidad de la pena y por el mensaje que enviaba frente a la violencia en espectáculos deportivos. Por primera vez, un caso de violencia en el fútbol peruano tenía una condena de alto impacto penal y mediático.

Los acusados David Sánchez-Manrique 'Loco David' y José Luis Roque Alejos 'Cholo Payet' son escoltados por agentes de la Policía Nacional del Perú, implicados en el caso de la muerte de Walter Oyarce Domínguez. (Andina)

Sin embargo, en 2016 la Corte Suprema modificó la condena. La pena fue reducida de 35 a 25 años de prisión, al establecerse 17 años por homicidio simple y 8 años por disturbios.

Aunque la calificación jurídica cambió, el caso quedó instalado como uno de los procesos judiciales más emblemáticos vinculados a la violencia en el fútbol peruano. No solo por la muerte de un hincha, sino por lo que reveló sobre la organización de los partidos, la vigilancia interna y el poder de las barras dentro y fuera de los estadios.

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David Sánchez Manrique, alias 'Loco David', y José Luis Roque Alejos, alias 'Cholo Payet', fueron condenados a 35 años de prisión por el asesinato del hincha aliancista Walter Oyarce, ocurrido en el Estadio Monumental en 2011. | Latina

Leyes aprobadas para la erradicación de la violencia en espectáculos deportivos públicos

La muerte de Walter Oyarce aceleró la discusión sobre la necesidad de reforzar las normas contra la violencia en eventos deportivos. En 2013 se aprobó la Ley N.° 30037, orientada a prevenir y sancionar la violencia en los espectáculos deportivos.

La norma buscó establecer responsabilidades, mejorar controles y enfrentar los actos violentos asociados al fútbol antes, durante y después de los partidos. Entre los puntos más discutidos estuvieron la identificación de asistentes, la elaboración de planes de seguridad, el control de entradas y la coordinación entre organizadores, Policía y autoridades locales.

La muerte de Walter Oyarce impulsó la aprobación de la Ley N.° 30037 y reforzó las medidas de prevención y control de la violencia en espectáculos deportivos públicos. (Andina)

Con el paso de los años, el caso también impulsó medidas como restricciones para hinchadas visitantes en partidos de alto riesgo, mayores controles en los accesos, presencia policial reforzada y exigencias de seguridad para la autorización de eventos deportivos.

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Una muerte que sigue pesando sobre el fútbol peruano

Más de una década después, el caso Walter Oyarce sigue apareciendo cada vez que se habla de violencia en los estadios. Su muerte dejó una marca difícil de borrar porque ocurrió en un lugar asociado a la celebración deportiva, pero terminó convertido en escena de un crimen.

Walter Oyarce era un estudiante universitario de Ingeniería Industrial y apasionado por el fútbol. Su muerte, ocurrida cuando tenía 23 años, convirtió su nombre en símbolo del debate contra la violencia en los estadios. (Andina)

La historia de Walter Oyarce no solo habla de una rivalidad llevada al extremo. También expone fallas de seguridad, controles insuficientes y una cultura que durante años toleró la violencia como parte del espectáculo futbolístico.

Su nombre permanece como símbolo de una advertencia que el fútbol peruano no puede ignorar: ningún partido, camiseta o rivalidad puede estar por encima de la vida de una persona.