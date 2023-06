Poder Judicial admite apelación de Samir Abudayeh para excluirlo de investigación por caso Petroperú

El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional admitió a trámite el recurso de apelación presentado por el empresario Samir Abudayeh, gerente general de Heaven Petroleum Operators, con el que busca ser excluido de la investigación del caso Petroperú. En dicho caso se investiga la compra irregular de Biodiesel B100 por 74 millones que efectuó la empresa estatal a HPO.

Según informó RPP, la jueza Soledad Barrueto corroboró que el recurso de Abudayeh cumple con los requisitos legales para ser remitido a una sala penal de apelaciones.

La defensa del empresario cuestiona la decisión de la magistrada de declarar infundado un recurso de excepción de improcedencia de acción al supuestamente haber incurrido en “motivación aparente”. Es decir, el equipo legal del gerente general de HPO considera que la jueza no desarrolló los argumentos de su fallo.

Según la Fiscalía, Samir Abudayeh se habría coludido con Hugo Chávez Arévalo y otros funcionarios de Petroperú para favorecer a su empresa.

¿Quién es Samir Abudayeh?

El nombre de Samir Abudayeh se dio a conocer luego de que “Panorama” reveló que su empresa Heaven Petroleum Operators ganó una millonaria licitación con Petroperú luego de mantener un encuentro con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno en octubre de 2021.

Abudayeh se reuniría en una segunda oportunidad con Castillo Terrones en la sede del Ejecutivo. Esta vez, según el registro de visitas del despacho presidencial, también estuvieron presentes Hugo Chávez Arévalo, entonces gerente de Petroperú; la empresaria y ahora colaboradora eficaz, Karelim López; y Gregorio Sáenz Moya, supuesto representantes de la Junta Nacional de Palmicultores.

Sáenz Moya, quien tenía vínculo laboral con HPO, también trabajaba en la empresa petrolera y, de acuerdo con el Ministerio Público, “participó directamente en el direccionamiento de la compra de biodiesel favoreciendo” a la empresa de Abudayeh.

Imputación de la Fiscalía contra Samir Abudayeh.

“Gregorio Sáenz Moya ha tenido participación en el proceso de adquisición del combustible Biodiesel B100 a pesar de no haber tenido ningún vínculo contractual con Petroperú y que tenía vínculo con el socio fundador de la HPO, Samir George Abudayeh Giha, quien lo había contratado en su otra empresa Bio Agro Heaven del Sur hasta el 01 de octubre de 2021, mientras que fue contratado por Petroperú del 11 de noviembre al 14 de diciembre de 2021, durante el periodo en que se llevó a cabo el proceso de adjudicación a favor de HPO”, sustentó la Fiscalía.

Otras irregularidades detectadas son la participación de Muslaim Abusada Sumar, a pesar de que no tenía a su cargo la Gerencia de Compra de Hidrocarburos; la no difusión de la contratación en el mercado nacional e internacional; y la firma de los contratos con HPO por un funcionario que no tenía autorización para ello.

Además, según el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, el empresario tenía pleno conocimiento de la designación de Chávez Arévalo como gerente de Petroperú, así como del acuerdo del Comité de Suministro y Demanda con el que se autoriza la adquisición de Biodiesel B100.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputa a Abudayeh Giha la comisión de los presuntos delitos de colusión agravada por organización criminal y, alternativamente, negociación incompatible “por cuanto se habría coludido y beneficiado con la adjudicación del proceso para la adquisición de Biodiesel B100 por un monto que ascendería a 74 millones de dólares”.

Samir Abudayeh sería detenido preliminarmente en noviembre de 2021, junto a Hugo Arévalo y Henry Shimabukuro, quien habría recibido dinero de Fermín Silva para la designación de Arévalo en Petroperú.