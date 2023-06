Municipal: Steven Rivadeneyra confesó que buscó salir del club por falta de pagos, pero se quedó por polémico motivo

Arquero de Deportivo Municipal, Steven Rivadeneyra, analizó la compleja situación que vive la 'academia'. (Entre Bolas)

Steven Rivadeneyra regresó este 2023 a Deportivo Municipal después de tres temporadas y lo hizo como uno de los principales fichajes del conjunto ‘edil’, sin pensar que viviría un duro momento en su segunda etapa en la institución.

Al igual que la mayoría de sus compañeros, después de cumplirse dos meses impagos, podían pedir la liberación de sus contratos y buscar un nuevo equipo en la segunda ventana de transferencias en la Liga 1 2023. El golero de 28 años confesó que evaluó dicha posibilidad y que recibió ofertas para abandonar la ‘franja’, pero que la cantidad de plazas disponibles para registrar futbolistas (27) fue el principal inconveniente.

“Gracias a Dios hubo propuestas. Me hizo quedar el tema de los cupos, lastimosamente solo son 27 y en mi posición, que es arquero, es un poco más difícil, porque a mitad de año nadie busca portero, sino otro puesto donde reforzarse. Eso me hizo quedarme, si no también hubiera optado por salir de la institución, debido a la situación”, declaró a los medios de comunicación.

Por otro lado, el ex guardapiolas de Alianza Lima comprende la decisión de sus excompañeros de desligarse de la ‘academia’ y migrar a otras escuadras de primera división.

“Es totalmente entendible, ya no hay que tapar el sol con un dedo. La verdad es que se estaban pasando momentos bastante difíciles y creo que ellos encontraron oportunidades de mejorar su situación, tanto deportiva como económicamente. Les deseo lo mejor, espero que les vaya bien y ya nos encontraremos”.

Steven Rivadeneyra es uno de los pocos referentes del club que se quedará en el Torneo Clausura 2023. (Deportivo Municipal)

Rivadeneyra y sus expectativas para el Torneo Clausura

Ya confirmada su presencia en el tradicional cuadro capitalino para el último semestre de 2023, Steven Rivadeneyra analizó lo que será este certamen e hizo un pedido público a la directiva, encabezada por Aldo Olcese, a traer fichajes que permitan rearmar un plantel que sufrió múltiples bajas.

“Se inicia el Clausura, es un campeonato bastante duro. Si bien es cierto, terminamos bien el Torneo Apertura, pero ahora es una nueva ilusión. Es verdad que nuestra situación, nuestras condiciones, ahora no son las óptimas y espero que se solucionen pronto. Que lleguen nuevos compañeros que aporten a la institución deportivamente y como personas. De eso se está encargando la junta directiva”.

El golero recordó que sufrieron la resta de seis puntos por incumplimientos económicos y por ello buscarán sumar la mayor cantidad de unidades para evitar cualquier complicación con el descenso. ‘Muni’ viajó a Tarapoto para medirse este domingo 25 de junio a Unión Comercio y lo hizo con solo 16 jugadores, la mayoría del plantel de reserva. Rivadeneyra habló de ello y señaló que los experimentados tratarán de guiarlos.

“Nosotros vamos a ir paso a paso, ahora tenemos 18 puntos después de que nos quitaron puntos en la resolución. Buscamos ganar la máxima cantidad de partidos. Las armas son que tenemos juventud, son chicos bastante jóvenes que van a ir ganando la experiencia necesaria, que no es nada fácil. Los que tenemos mayor tiempo en la institución vamos a inculcar, a los que vienen de reserva, como se afronta cada partido”.

Finalmente, realizó un análisis del ‘poderoso de Altomayo’, su primer rival en el Torneo Clausura 2023, a quien consideró un rival directo en la lucha por no descender.

“Es un rival directo, un rival que viene bien, que se hace fuerte de local. Un rival que revirtió situaciones adversas en su localía. Vamos con la ilusión de no perder, de sacar un buen resultado allá y trataremos de contrarrestar los ataques, pues tienen buena ofensiva”.