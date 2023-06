Bryan Reyna y el video del brutal ataque de su padre contra equipo periodístico de ‘Amor y Fuego’

Padre de Bryan Reyna agredió al equipo periodístico de 'Amor y Fuego'. Willax TV

Bryan Reyna dejó sensaciones positivas al anotar el gol que le dio la victoria a la selección peruana ante Corea del Sur por los amistosos de la fecha FIFA. Sin embargo, todo cambió la tarde del jueves 22 de junio, cuando el futbolista y su padre, Luis Roberto Reyna Velásquez, terminaron detenidos en una comisaría tras agredir al equipo periodístico de ‘Amor y Fuego’ en plena vía pública, lo que ha generado el repudio de los hinchas.

Según Latina Noticias, el deportista y su padre se trasladaban en una camioneta blanca, con placa VYB-157, por el distrito de Breña cuando ambos se percataron que eran perseguidos por los reporteros de Willax TV. Bryan decidió estacionarse en la cuadra 8 de la Av. Juan Pablo Fernandini para afrontar a los hombres de prensa.

Nadie imaginó que el progenitor de Reyna, jugador de Alianza Lima, bajaría del vehículo con un bate de béisbol. Acto seguido, Reyna Velásquez destruyó las lunas de la ventana del auto donde se encontraba el chófer y el reportero del programa de espectáculos. Todo esto sucedió mientras el seleccionado nacional veía la escena desde lejos.

Bryan Reyna envuelto en destrozo de auto de programa de espectáculos "Amor y Fuego".

Se informó que el chófer de ‘Amor y Fuego’ terminó con lesiones en el rostro y pierna, pues el padre de Bryan Reyna logró golpearlo con el bate de béisbol.

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar e intervinieron a todos los involucrados. Se sabe que el jugador y su padre fueron llevados a la comisaría de Breña junto a los heridos, quienes dieron su versión de los hechos.

La noche del jueves 22 de junio, Bryan Reyna y su familiar abandonaron la dependencia policial. “Mi papá ha tenido un problema, yo he venido a ver el tema. Justo yo llegaba de viaje, pero ya está todo solucionado”, expresó el deportista de 24 años con actitud despreocupada.

Bryan Reyna se retiró de la comisaría de Breña junto a su padre. No quiso declarar a la prensa. Latina TV

‘Amor y Fuego’ emite imágenes del episodio violento

Este viernes 23 de junio, ‘Amor y Fuego’ difundió el video que fue grabado por el reportero del programa de espectáculos y que servirá como evidencia ante un eventual denuncia. En las imágenes, se ve al padre de Bryan Reyna rompiendo las ventanas del vehículo de prensa.

Padre de Bryan Reyna agredió a los reporteros de 'Amor y Fuego'. Willax TV

Debido a la polémica, se generó todo un debate en torno al episodio violento que protagonizó Bryan Reyna. Los usuarios arremetieron contra el futbolista por permitir que su padre, Luis Roberto Reyna Velásquez, agrediera a los reporteros de ‘Amor y Fuego’ en plena vía pública.

“Seguro Bryan Reyna y su padre pensaron que están por encima de la ley o que impera la ley de la selva en la calle. No hay delito en el trabajo periodístico por más pesado que este sea. Picaron el anzuelo y con flagrante violencia. Alianza debería sancionar a su jugador”, comentó un usuario en Twitter.

“Bryan Reyna enloda su carrera en el fútbol. ‘Amor y Fuego’ acosan y persiguen futbolistas, es cierto. Pero parar acoso con un bate y destrozar un auto es encender todo. La violencia siempre va a traer problemas, pudo hacer un conferencia y denunciar acoso del programa”, expresó otra internauta.

Usuarios critican a Bryan Reyna por episodio violento.

Sin embargo, otros internautas salieron en su defensa. “A Bryan Reyna lo acosan, siguen y graban todos los días. También lo hacen con su actual pareja/saliente. En algún momento pidió que dejen de hostigar y les llegó al pinch*. A ese género de mierd* de la prensa rosa, mal llamada espectáculos aquí, hay que desterrarla así”.

“Bryan Reyna no hizo nada. La prensa no tiene carta libre para estar acosando a los jugadores. Es una practica muy común en este tipo de programas de chisme. Que lo hayamos normalizado no significa que esté correcto”, añadieron.

Usuarios apoyaron a Bryan Reyna y pidieron a 'Amor y Fuego' que no acose más al futbolista.