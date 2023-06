Dina Boluarte reta a Keiko Fujimori: “Si ha salido con esto, que Fuerza Popular plantee el adelanto de elecciones”

Dina Boluarte emplaza a Keiko Fujimori por adelanto de elecciones. Canal N

La presidenta Dina Boluarte desafió este martes a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a que su agrupación plantee nuevamente el adelanto electoral al 2023, una de las demandas de las protestas antigubernamentales que comenzaron en diciembre pasado.

“Si la señora ha salido con esto [otra vez], le sugiero que su bancada lo vuelva a plantear porque nosotros como Ejecutivo ya lo sugerimos dos veces y ahí quedó. Que Fuerza Popular sea quien [lo] plantee y, al día siguiente de aprobarse en el Congreso, estaremos convocando a elecciones generales”, afirmó Boluarte desde Atalaya, en Ucayali, donde inauguró un centro hospitalario.

Fujimori consideró en la víspera que el adelanto de elecciones “es algo latente y no está archivado” o cerrado, como afirmó Boluarte en un discurso donde ratificó que su mandato iría hasta julio de 2026.

“Por supuesto [que Fuerza Popular podría insistir en un proyecto de adelanto de elecciones]. Es un proyecto de ley que se puede debatir en cualquier momento. Creo que finalmente lo que va a llevar a cabo un debate de esa naturaleza es la voluntad política de los demás grupos políticos, que eso en este momento no lo vemos”, dijo la excandidata en una entrevista con Panorama difundida el domingo.

Dina Boluarte estuvo acompañada del premier Otárola y sus ministros. (Presidencia de la República)

En un intento de terminar con un escenario de crisis desde la destitución de Pedro Castillo, el gobierno de Boluarte envió un proyecto de ley para adelantar las elecciones, mientras que el Legislativo también presentó una serie de propuestas en ese sentido.

Sin embargo, tanto la Comisión de Constitución como el pleno del Congreso rechazaron hasta marzo pasado por lo menos cinco intentos de adelantar los comicios para diciembre de este año.

Mientras que las bancadas de izquierda condicionaron su apoyo al adelanto electoral a que se incluya la consulta sobre una Asamblea Constituyente, los legisladores de derecha aseguraron que primero se debía discutir e implementar una serie de reformas constitucionales, entre ellas el regreso a un Parlamento con las cámaras de Senadores y Diputados.

En anteriores ocasiones, la mandataria había afirmado que el posible adelanto estaba en manos del Legislativo, pero esta semana emitió una declaración tajante que desató polémica: “[Ese tema] está cerrado, nosotros seguiremos trabajando de manera responsable, y en ese respeto al estado de derecho, a la democracia y a la Constitución hasta julio de 2026″, remarcó.

Fujimori ha tildado de “machistas” las posturas de diferentes políticos y analistas que ven con desdén un cuarto intento por llegar al sillón presidencial. “He sido tajante en no participar si hay un adelanto, pero hacia futuro no he tomado una decisión al respecto, ni la he analizado. Pero el hecho de que digan que yo no participe es discriminatoria y antidemocrático”, dijo.

La lideresa naranja tampoco descartó buscar un candidato de consenso como Rafael López Aliaga. “Pero creo que deberíamos apoyar una candidatura de mayor experiencia”, opinó.

En desarrollo.