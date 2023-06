Cuerpo del ‘Maldito Cris’ será donado a una universidad si familiares no lo reclaman para darle sepultura

El sicario venezolano fue abatido la tarde del último viernes 16 de junio.

Ya han pasado cuatro días y hasta el momento nadie reclamó en la Morgue de Lima el cuerpo de Christopher Joseph Fuentes Gonzáles, alias ‘Maldito Cris’, por lo que se iniciará el trámite para que la institución disponga de los restos de acuerdo a los protocolos establecidos por la Ley General de Salud.

Desde que el cadáver del ‘Maldito Cris’ llegó al establecimiento el pasado viernes 16 de junio, ni su pareja Wanda del Valle o algún miembro de su familia se han acercado al local para iniciar los trámites del retiro y lo puedan enterrar con prontitud. Se supo que Fuentes Gonzales tenía a su padrastro viviendo en la capital, también varios amigos, pero ninguno de ellos ha querido dar la cara por temor de involucrarse en el caso.

Según la Ley 26482, si los restos de ‘Maldito Cris’ no son reclamados, el Estado peruano podrá disponer de ellos de acuerdo a lo señalado por el artículo 114. “Los cadáveres de personas no identificadas o, que habiendo sido identificados, no hubieren sido reclamados dentro del plazo de treintaiseis (36) horas luego de su ingreso a la morgue, podrán ser dedicados a fines de investigación o estudio”, se lee en texto.

El cuerpo de l 'Maldito Cris' permanece en la Morgue Central de Lima.

Como refiere el citado artículo, el cadáver del ‘Maldito Cris’ sería donado a alguna Facultad de Medicina de cualquier universidad del país que lo solicite para que sea objeto de estudio.

Pero la disposición del cadáver no será de inmediato. La Morgue de Lima deberá de realizar un trámite engorroso que le podría llevar semanas o meses para fijar el destino final del ‘Maldito Cris’, cuyo cuerpo permanecerá en la institución sin ningún tipo de cuidado, por lo que estará confinado en un ambiente especial sin que se detenga su proceso de dscomposición.

La policía lo ubicó saliendo de un hotel

Christopher Joseph Fuentes Gonzáles, de 24 años de edad, murió en un tiroteo con la Policía, la tarde del 16 de junio. El criminal se encontraba con otros delincuentes a la altura de la cuadra 33 de la avenida Universitaria, en San Martín de Porres, cuando un grupo de agentes antisecuestros lo ubicó saliendo de un hotel.

‘Maldito Cris’, quien se encontraba en la lista de los criminales m{as bu recibió un impacto directo al corazón, que acabó con su vida de inmediato. Al realizarle el registro de sus pertenencias, los peritos encontraron en su poder cuatro pistolas automáticas, una cacerina y un teléfono celular. El venezolano se dedicaba al raqueteo, al cobro de cupos y al sicariato.

Christopher Fuentes trató de huir desatando una balacera.

Su pareja solicitó refugio

Según se supo, la pareja del ‘Maldito Cris’, la también venezolana Wanda del Valle, había solicitado ser considerada como refugiada en el Perú. Sin embargo, su situación migratoria no impedirá en lo absoluto su pronta detención, pues el requerimiento que solicitó ante la Cancillería fue rechazado por estar comprometida en la comisión de diversos delitos.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la Secretaría de la Comisión Especial para los Refugiados denegó dicha solicitud. “La decisión que denegó el estatus de refugiada fue debidamente notificada a la solicitante el pasado 13 de agosto de 2022″, precisó la entidad.