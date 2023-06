“Una burla para el público”: usuarios furiosos y decepcionados por la cancelación del concierto de Olga Tañón

Usuarios furiosos y decepcionados con la cancelación del concierto de Olga Tañón. (Captura)

La cancelación de último minuto del concierto de Olga Tañón ha ocasionado la furia de miles de personas que ya estaban lista para bailar y cantar en vivo las mejores canciones de la artista internacional. Este sábado 17 de junio se iba a llevar a cabo el tan esperado espectáculo de la cantante puertorriqueña en la Explanada del Parque de la Exposición.

Sin embargo, un comunicado emitido por la empresa representante de compositora dejó en shock a más de uno. A través de las plataformas digitales se dio a conocer que la intérprete de ‘Muchacho malo’ no iba a salir al escenario. Opción 1 Entertainment y LLC reveló los fuertes motivos que tuvo el equipo de producción para no realizar el show con tranquilidad.

“El evento Olga Tañón “Simetria Tour Peru” programado para esta noche no podrá llevarse a cabo por incumplimientos legales específicamente con los pagos de las entidades Apdayc y Sunat de parte de la empresa Market Red SAC dirigida por el Sr. Pablo Miranda de origen Peruano. Además de incumplimientos de pagos a la Artista, proveedores en el Perú y empresas de montaje”, se lee.

Como se recuerda, Olga Tañón llegó a nuestra capital el jueves 15 de junio y fue recibida en medio de la emoción de sus fieles seguidores, quienes la esperaron en los exteriores del aeródromo con la esperanza de conseguir una foto o autógrafo. Para alegría de sus fans, la compositora se tomó varios minutos para compartir con ellos.

Reacción en redes sociales

Las reacciones en las plataformas de Instagram y Twitter no se hicieron esperar. Poco después de confirmarse la cancelación del concierto de Olga Tañón, cientos de usuarios no dudaron en acudir a las redes sociales para expresar su molestia e indignación con la empresa encargada del evento. Además, lamentaron no poder ver a su artista favorito.

“Estoy muy triste y decepcionado. Sé que esto escapa de tus manos y equipos, lamento lo sucedido grandemente, uno de mis sueños es poder estar en una presentación tuya y me preparé por meses emocionalmente. Ojalá que Dios me permita poder lograr ese sueño, por siempre te amaré mi querida Olga”, escribió un internauta.

Asimismo, otros cibernautas alentaron a la puertorriqueña a tomar acciones legales contra la empresa que no cumplió con lo pactado. Cabe mencionar que, el equipo de Olga Tañón señaló en su comunicado que “realizaremos acciones legales en contra de Market Red SAC y su dueño el Sr. Pablo Miranda”.

“Vamos a demandar esa empresa si no devuelve las entradas yo compre varias no es posible de verdad”, “Una falta de respeto al público y a la artista. Esperamos soluciones urgentes”, “Que lamentable y triste que por culpa de una persona irresponsable mucha gente de ese país no pueda disfrutar de la gran cantante Olga Tañon”, “Ojalá los demandes y logres meterlos presos por estafa colectiva”, “Una burla para el público que lleva tanto tiempo esperando”, comentaron.

¿Por qué se cancelaron los dos primeros conciertos de Olga Tañón?

El primer show de Olga Tañón estaba previsto en primera instancia para el pasado sábado 19 de noviembre de 2022 en el Arena 1; sin embargo, la empresa organizadora y la cuatro veces ganadora del Grammy Latino decidieron reprogramar el espectáculo para el siguiente año.

“El promotor tomó la decisión de posponer, no fuimos nosotros, teníamos todo listo. Él tuvo problemas con los tiempos de los documentos, cuando nosotros recibimos todos los documentos tenemos que viajar a Miami a hacer un proceso en el consulado, pero eso no sucedió en los tiempos que se tenía que hacer. Por eso él sugirió posponerlo y le dimos opciones inmediatas. No es justo para las personas, aquí no se dio una explicación cuando la gente tiene derecho a saber”, expresó en un video el esposo de la cantante.

La segunda fecha se anunció para el sábado 28 de enero del 2023 en el Plaza Arena en Surco, pero volvió a ser reprogramada por un tema seguridad, debido por las protestas que se realizaron en contra del gobierno de Dina Boluarte.