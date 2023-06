Pedro Gallese y su arriesgada atajada, mano a mano, que evitó gol de Corea del Sur vs Perú

Mala acción de Miguel Araujo casi termina en el empate del cuadro coreano. (Video: Movistar Deportes).

La selección peruana se imponía en condición de visitante en un duelo ante Corea del Sur como parte de la fecha FIFA. Desde el principio, el elenco nacional mostró credenciales para superar a su rival y no tardó mucho en hacerlo, ya que Bryan Reyna hizo el tanto que aperturó el marcador. Casi no había chances de peligro para los asiáticos. De pronto, en una jugada de los ‘tigres de Asia’ terminó en los pies de Hyun gyu Oh, quien no pudo anotar el gol del empate, ya que Pedro Gallese realizó una gran intervención.

Te puede interesar: Espectacular estirada de Pedro Gallese para salvar el arco de Perú ante Corea del Sur en amistoso

Esta acción se llevó a cabo a los 61 minutos de la contienda. Los dueños de casa, considerando que estaban perdiendo, optaron por adelantar sus líneas. Desde la defensa, el lateral izquierdo Ki Je Lee rompió la tendencia del pase corto y envió un balón largo que fue contenido de manera oportuna por Anderson Santamaría, quien anticipó bien al delantero contrario. Kang in Lee se adueñó de la pelota y jugó con Je Lee, que trató de properar por su zona, aunque fue cortado por Christian Cueva.

‘Aladino’ se la pasó a Yoshimar Yotún, que terminó organizando desde el centro del campo. No obstante, los coreanos se replegaron en su campo y cortaron los circuitos de juego. Wilder Cartagena tuvo que bajar con Santamaría y este lo hizo con Miguel Araujo. Empero, el defensa de Emmen dio un pase avisado y Hee Chan Hwang intervino para realizar un ataque para los locales.

Te puede interesar: Perú inició su entrenamiento en Seúl de cara a los amistosos ante Corea del Sur y Japón

Una vez que se insertó al área rival, el atacante de Wolverhampton metió un centro que Kang in Lee dejó pasar. Hyun gyu Oh apareció completamente solo y sin marca, pero cuando sacó el remate, toda la humanidad de Pedro Gallese impidió el gol que pudo haber sido el de la igualdad. El esférico quedó suelto por un breve instante, aunque el portero de Orlando City supo reaccionar a tiempo para tomarlo de manera definitiva.

Instante en que Pedro Gallese evitó el gol de Corea del Sur. (Movistar Deportes)

Es importante mencionar que esta chance para Corea del Sur llegó en un momento en que el técnico de la selección peruana, Juan Reynoso, había realizado cambios en la retaguardia. Prácticamente modificó la zona defensiva: Jhilmar Lora pasó del lateral derecho al izquierdo, Miguel Araujo pasó de estar en el centro al carril diestro, Luis Abram tomó el lugar de Alexander Callens y Anderson Santamaría tomó el lugar restante del medio de la zaga. Miguel Trauco salió para que ingrese Wilder Cartagena.

Te puede interesar: Las figuras de Corea del Sur que jugarán ante Perú en amistoso por fecha FIFA

No obstante, se destaca que a pesar de ello, Pedro Gallese siguió con su sobriedad y solidez bajo los tres palos. Cada vez que le tocó intervenir, evitó que su arco sea vencido.

Pedro Gallese en Orlando City

Pedro Gallese es el arquero titular de Orlando City de la MLS. En 17 partidos esta temporada ha dejado su arco en cero en seis ocasiones y realizó 57 atajadas. Estas cifras han permitido que el cuadro del ‘León’ se ubique en la sétima posición de la Conferencia Este con 26 puntos, dentro de la zona que da un cupo para la siguiente ronda.

Pedro Gallese es una de las figuras de Orlando City e indiscutible para el técnico Óscar Parje. (USA TODAY Sports)

Pedro Gallese sobre llegada de Lionel Messi a MLS

Lionel Messi confirmó su salida de PSG y, posteriormente, su arribo a Inter Miami de la MLS hace una semana. Evidentemente, esta noticia trajo mucho furor en el mundo entero, pero sobre todo en los Estados Unidos, ya que uno de los futbolistas más importantes del actual siglo.

Sin embargo, para Pedro Gallese puso paños fríos a la llegada del campeón mundial con Argentina, y si bien aseguró que es un honor que un futbolista de esa categoría se sume al campeonato estadounidense, es consciente que no es el único que compone el equipo. “Cuando lo enfrentemos, de repente no me enfoco solamente en él, siempre me voy a enfocar más en el equipo, pero va ser algo lindo enfrentarlo”, dijo para ATV.