Melissa Klug compartió regalo del Día del Padre que le dio su hijo con Jefferson Farfán “La mejor madre y padre”

Melissa Klug expone regalo que le dio su hijo por el Día del Padre. (Instagram)

Melissa Klug y Jefferson Farfán nuevamente acaparan las portadas de espectáculos por una reciente publicación de la empresaria que ha llamado la atención de más de uno. Y es que en más de una ocasión, la pareja de Jesús Barco ha mencionado que es madre y padre para sus menores, pues el popular ‘10 de la Calle’ se encontraba trabajando en el extranjero, pero pese a venir a Perú, no pasaba tiempo con sus hijos.

En medio de estas acusaciones, la empresaria se pronunció en sus redes sociales y lanzó una clara indirecta para el padre de sus hijos. Durante esta semana, diversos colegios vienen celebrando por adelantado el Día del Padre y cada menor prepara algún detalle para su progenitor.

En este caso, el hijo menor de Jefferson Farfán hizo lo propio, pero sorprendentemente el futbolista no habría asistido al evento y en su reemplazo estaba la madre del menor. Por esa razón, Melissa Klug compartió la fotografía en la que se ve el regalo que le hizo su hijo y en el que la describe como ‘madre y padre’ para él.

El detalle se trató de un pequeño trofeo que tenía unas palabras escritas en inglés y decía: “you are the best dad/mom ever and I love you very, very, very much”. Este texto traducido al español sería: “Eres la mejor mamá/papá del mundo y te amo muchísimo”. La influencer contestó con un “Te amo mi amor”, dejando claro que ella siempre estará para su hijo.

Melissa Klug comparte foto del regalo de su hijo por el Día del Padre. (Instagram)

Melissa Klug acusó a Jefferson Farfán de no pasar tiempo con sus hijos

Hace unas semanas, Melissa Klug se pronunció con el programa ‘Magaly TV La Firme’ y acusó al padre de sus hijos de no pasar tiempo con los menores. Como se recuerda, cuando el deportista residía en el extranjero, trató de pasar por alto esta situación, pero finalmente ahora que se encuentra en la capital le molesta la ausencia.

Por ello, señaló que no iba a permitir que estas cosas sigan pasando, pues sería un daño psicológico para los menores. Incluso, afirmó que no tendría problemas en seguir con demandas o juicios. “Lo mismo de siempre [es su excusa]. La falta de tiempo. Antes, porque vivía en el extranjero, ¿ahora?. En fin, ya mis hijos están grandes y no voy a permitir que los siga dañando psicológicamente. Ya mucho abuso. Y como a él le encantan las demandas y juicio, nos seguiremos viendo ahí. No hay de otra, pero más daños a mis hijos no lo permitiré”, señaló en un chat con el programa de espectáculos.

Melissa Klug acusa a Jefferson Farfán de no pasar tiempo suficiente con sus hijos. | "Magaly TV La Firme"

Por otro lado, reveló que no tiene una cercana relación con los menores como se le ve en las redes sociales. Si no que el deportista estaría dejando pasar diversos momentos con ellos por divertirse. En ese sentido, relató que plantó a uno de sus hijos un día que se había comprometido a llevarlo al colegio. Y que, después de este mal momento, lo único que hizo fue justificarse a través su abogada, pero eso no deshizo el mal momento que pasó su hijo.

“La realidad es otra [a la que muestra en sus redes sociales], pero bueno a mis hijos no les hará más daño. Dijo que pasaría a recoger por primera vez en su vida a [se borra el nombre del menor] para llevarlo al colegio y, ¿qué pasó? Se emborrachó en Barranco Bar. Y lo dejó esperando en la calle horas de horas y nunca apareció y, después, mandó a la abogada a justificarse”, detalló la empresaria.