AFP: Miles de jubilados reciben solo entre 100 y 500 soles de pensión

Unos 12.000 jubilados tienen una pensión de entre S/500 y S/600. (Andina)

Según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), más de 10.000 jubilados de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) reciben menos de S/ 500 como pensión para su vejez. Además, en este grupo, alrededor de 2.000 pensionistas obtienen incluso menos de S/100.

Estos datos, publicados por el diario La República, también señalan que unos 12.000 jubilados tienen una pensión de entre S/500 y S/600. Los montos reducidos se deben al bajo número de aportes al Sistema Privado de Pensiones (SPP).

De otro lado, solo poco más de 4.000 jubilados reciben como pensión S/2.000, debido a que tuvieron un fondo previsional acumulado alto.

“Si tú has tenido un sueldo durante 25 años arriba de los S/3.000, vas a tener un 40% de tu pensión cuando te jubiles, pero no toda la gente tiene el privilegio de ganar ese monto. Entonces, hay peruanos que ganan S/1.250 y les descuentan el AFP. El fondo es de acuerdo a lo que has aportado y hay pensiones de S/100 o S/200. Es increíble”, explica Ítalo Lezcano, presidente de la Asociación de Exaportantes de las AFP, a dicho diario y agregó que actualmente no hay una pensión mínima en el sistema previsional privado.

Montos en la ONP

En el caso del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), la pensión mínima es de S/ 500, sin embargo, esta solo se asigna si el afiliado a este régimen ha aportado durante 20 años.

El Banco de la Nación cuenta con una amplia red de sucursales para facilitar el acceso a los fondos y evitar desplazamientos innecesarios. Foto: Andina.

Noelia Bernal, economista y profesora de la Universidad del Pacífico Noelia Bernal, explicó a La República que, si un afiliado de la AFP percibe un sueldo mínimo y aporta durante 20 años, tendría una pensión de entre S/200 y S/250, mientras que, si hubiese pertenecido a la ONP, tendría garantizado S/500, es decir, casi el doble.

“En la AFP, ni soñando vas a obtener S/250 de pensión con 10 años de aporte. Y menos que en un contexto actual, donde se esperan tasas de rentabilidad bajas en las próximas décadas”, manifestó la especialista, teniendo en cuenta que bajo el SNP se puede elegir una pensión proporcional de S/350, con al menos 15 años de aportes, o S /250 con 10 años como mínimo.

Retiros de fondos sumaron S/ 137,309 millones

En abril de este año, en su intervención ante el grupo de trabajo del Congreso de la República encargado de analizar propuestas para fortalecer y mejorar los sistemas de pensiones, Elio Sánchez, el superintendente adjunto de AFP de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), reveló que durante el periodo comprendido entre 2016 y 2022 se retiraron un total de 137,309 millones de soles de los ahorros jubilatorios de manera anticipada y no pensionaria.

Sánchez destacó que los sistemas de pensiones tienen objetivos específicos, como proteger a los trabajadores cuando ya no pueden generar ingresos a través de una pensión de jubilación o una pensión por invalidez, así como proteger a sus familias mediante una pensión de sobrevivencia.

Además, mencionó que el sistema privado de pensiones (SPP) en Perú comenzó a funcionar en junio de 1993 bajo un esquema de contribución definida o ahorro individual. Hasta enero de 2023, había 8.8 millones de afiliados al SPP, aunque la cobertura sigue siendo limitada, alcanzando el 48.8% de la población económicamente activa (PEA).

En relación al tema de los retiros anticipados de los fondos pensionarios sin carácter pensionario realizados por los afiliados desde 2016 en adelante, Sánchez señaló que la cartera administrada representa el 11.6% del producto bruto interno (PBI) a enero de 2023.

Asimismo, destacó que desde 2005, el SPP ha ofrecido a los afiliados diferentes alternativas de fondos mediante los multifondos, los cuales se basan en el perfil de riesgo y el ciclo de vida de cada individuo.