Lo mató a sangre fría y acudió a velorio para no levantar sospechas: El macabro crimen de un escolar en Barranca por venganza

Asesino de escolar en Barranca fue a velorio para evitar sospechas.

La justicia tarda, pero llega. A pocos días de que acabara el mes de mayo, el asesinato a un escolar de tan solo 15 años consternó a la ciudad de Barranca, al norte de Lima. En un inicio todo señalaba que se trataba de un intento de robo.

Te puede interesar: Impulsan en el Congreso proyecto de ley para que policías puedan abatir a delincuentes en flagrancia

Sin embargo, al pasar los días y las semanas, las investigaciones iban tomando camino, pues este escolar ya habría estado en la mira de su asesino y atrás iba quedando la hipótesis de un asalto.

Tras las primeras investigaciones y luego de que la familia iniciara por su parte a conversar con amigos del fallecido, se dieron cuenta de que este crimen se trataría de una venganza, pues el muchacho habría ayudado a su compañero de clase en una pelea de estudiantes y por ello, fue atacado por un sicario que le quitó la vida y no le robó nada de sus pertenencias.

Te puede interesar: Comas: desaparecen más de 20 armas de fuego de la Depincri

Según relataron, el escolar resultó gravemente herido durante una pelea y después de varios días de lucha, falleció en el Hospital Sabogal del Callao. Los médicos confirmaron que sufrió muerte cerebral. Según el hermano del escolar muerto, la pelea fue el motivo del ataque y afirmó que su hermano había salido victorioso, lo que podría haber sido el motivo de su muerte.

“Ha fallecido mi hijo, como me duele. Ya no ha resistido más, ya no está más. Ahora quiero justicia para mi hijo, que me apoyen las autoridades”, pidió entre lágrimas el padre del menor fallecido, en unas imágenes compartidas por Domingo al Día.

Familiares de escolar piden justicia y que asesino confeso no salga en libertad.

PNP capturó al asesino del escolar

Luego de varios días de investigación y tras realizar diversos operativos para dar con el paradero del verdadero criminal de este caso, la Policía Nacional del Perú, logró la detención de Fernando Yolvi Vásquez Antaurco, de 18 años, quien era estudiante del colegio Guillermo E. Billingurst, pues pese a haber cometido este asesinato él seguía haciendo su vida normal.

Te puede interesar: "Dame 6 mil soles": Cinco policías armaban operativos y extorsionaban a comerciantes del Centro de Lima

El miércoles 31 de mayo, en la tarde, la Policía logró capturar al responsable del asesinato del joven luego de realizar un exhaustivo trabajo de seguimiento.

La Policía de Barranca, coordinando meticulosamente con las autoridades del centro educativo, ingresó decididamente para arrestar al joven considerado un peligroso delincuente.

Las autoridades finalmente ubicaron a Fernando, cuyo paradero era desconocido. Fue detenido y llevado a su residencia para realizar la respectiva revisión, donde se encontraron objetos relacionados con el delito.

Joven de 18 años es el que disparó a escolar y le causó la muerte en Barranca.

Habría más cómplices en este crimen

Actualmente, la Policía investiga a otras personas que podrían estar implicadas en este terrible crimen. La familia de Maykol busca justicia y hace un llamado a las autoridades para que el responsable no sea liberado.

El detenido está siendo procesado y sometido a exámenes adicionales para obtener más información sobre los eventos que tuvieron lugar en el día del trágico incidente.

Madre llora por el crimen de su hijo de solo 15 años por venganza.

Fue al velorio de su víctima

Sin remordimiento. Según expresaron los agentes policiales, el incriminado, en este caso, fue visto en el velorio del escolar de 15 años, pues en las imágenes de las cámaras de seguridad se le ve acompañado de su mamá. La policía asegura que esto lo habría hecho para no levantar sospechas y así pasar por alto a la justicia.

Familiares de escolar piden justicia y que asesino confeso no salga en libertad.

Perfil del asesino

El coronel de la PNP, Manuel Gálvez, quien está a cargo de la investigación, reveló para el programa Domingo al Día, el perfil psicológico de este joven de 18 años que disparó a sangre fría a escolar de 15 años y lo mató.

“Según el examen psicológico se trata de una persona muy fría calculadora manipuladora, es una persona que para alcanzar sus objetivos no le interesa absolutamente nada, no tiene sentimientos”, expresó el coronel Manuel Gálvez.