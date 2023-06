Potenciales espacios públicos en Lima Metropolitana que pueden ser aprovechados si son habilitados

Potenciales espacios públicos en Lima Metropolitana: La playas que hoy tienen poco acceso a peatones, las riberas de los ríos, el Morro Solar.

El último sábado, en un acto de protesta, un grupo de ciudadanos convocó un picnic masivo en el malecón de Miraflores rechazando que el alcalde de ese distrito, Carlos Canales (de Renovación Popular), ponga más restricciones para el uso del espacio público. Parejas, familias, grupos de universitarios, practicantes de taichí y hasta una pequeña despedida de soltera se dieron cita en el lugar evidenciando la necesidad de más lugares como este en otros puntos de Lima.

Según Luis Rodríguez Rivero, director del Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad de la PUCP, en Lima Metropolitana con respecto a otras ciudades de la región tiene un área de espacios públicos bastante baja: en promedio dos metros cuadrados cuadrado, cuando lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es de ocho metros cuadrados.

“Eso se puede matizar por alguna de las condiciones que tiene Lima: está frente al mar, por ejemplo. Esos son factores que pueden (sustituir) en alguna medida, esta cantidad de metros cuadrados, porque son espacios mucho más ventilados”, manifestó a Infobae.

Potenciales espacios públicos

Sin embargo, señaló que la capital cuenta con potenciales espacios abiertos, no necesariamente verdes, que podrían ser aprovechados si se habilitan adecuadamente para recibir a personas.

“La playa, por ejemplo, es un espacio abierto que no es verde, pero es un espacio de recreación pública que no son lo suficientemente utilizados porque no están habilitados con la infraestructura necesaria”, indicó.

Ribera del río Rímac.

Añadió que también hay otras áreas que se podrían aprovechar como las lomas (ubicadas en Villa María y La Molina) además de la ribera de todos los ríos que cruzan Lima (Rímac, Lurín y Chillón).

“Hace 40 años todo el mundo podía ir al Rímac o a la zona de Chosica a acampar y a pasar el día a hacer picnics. Ahora todos los espacios están tomados por restaurantes campestres o están en mal estado, con basura y con desmonte”, señaló.

Las playas de Lima de la Costa Verde tienen un acceso difícil para los peatones. (Andina)

Otro ejemplo de espacio abierto no utilizado es el Morro Solar el cual podría tener caminos y contar con servicios que no serían muy caros de implementar. “(El Morro Solar) es un espacio fantástico, está elevado”, comentó.

El Morro Solar en Chorrillos, así como las Lomas de Villa María son espacios que se podrían mejorar como espacios públicos para peatones. (Andina)

Playas artificiales cuando hay verdaderas

Rodríguez Rivero comentó que también se podría habilitar todo el mar del Callao, en lugar de construir “playas artificiales”, como se ha denominado a la piscina rodeada de arena que implementó el alcalde Rafael López Aliaga en el Parque Zonal Huiracocha.

El especialista dijo no conocer una sola ciudad en el mundo que cuente con playa artificial cuando tiene una verdadera a pocos kilómetros.

“Todas las playas artificiales de Brasil o en la zona mediterránea están adentro., Entonces cuando tú tienes una ciudad con mar con playas lo que se hace es invertir primero para habilitar esas playas. Eso es lo que tenemos que hacer por ejemplo en toda la zona del Callao y en parte en parte de Lima también”, dijo.

“Lo segundo que tienes que hacer es facilitar las cosas para que todos puedan llegar a esas playas que están en este caso en el Callao y en el resto del litoral y no pretender que porque alguien vive en San Juan de Lurigancho que tiene que contentarse con una especie de caricatura de playa lo cual es realmente absurdo”, añadió.

Por otro lado, al ser consultado por el cobro que se realiza en los Parques Zonales (S/ 3.00), que principalmente se ubican en los conos, donde hay poco espacio público, Rodríguez Rivero indicó que “lo lógico sería que no cobren”.

“Debe haber muy pocos lugares del mundo donde se cobra por los parques. Debería ser un espacio sin rejas abierto donde uno pueda entrar casi a cualquier hora. Es cierto que aquí, por temas de delincuencia, es mejor cerrar los parques, pero en principio no habría por qué hacerlo”, mencionó.

Finalmente, criticó la “manía” de algunas autoridades locales que, en lugar de crear más espacios públicos y áreas abiertas, las sobrecargan con juegos infantiles, caminos, canchas.

“Se van llenando hasta que de pronto ya no tienes área verde y no tienes árboles. Hay esta idea de ir al parque a hacer algo cuando en realidad los parques son para tomar aire, caminar o correr o a jugar con la familia, hacer un picnic”, expresó.