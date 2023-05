Municipal: Orlando Gaona rescinde contrato y comienza salida de futbolistas del club ‘edil’

Orlando Gaona Lugo solo disputó cinco partidos con Deportivo Municipal (Deportivo Municipal).

La crisis de Deportivo Municipal entra en su momento más crítico. El plantel lleva varios meses sin cobrar su sueldo, por lo que los futbolistas tienen la posibilidad de rescindir su contrato y marcharse a otro club. El primero en hacerlo fue el paraguayo Orlando Gaona Lugo, quien llegó como refuerzo a inicios de temporada, pero no soportó la situación de incertidumbre que vive la institución y tomó la decisión de poner fin a su vínculo tras solo cinco meses.

El extremo de 32 años llegó a la ‘academia’ como uno de sus fichajes estelares, pues contaba con un pasado en clubes importantes de Sudamérica como Boca Juniors y Olimpia de Paraguay. Durante sus corta estancia con los ‘ediles’ disputó cinco partidos y brindó una asistencia. Comenzó siendo titular indiscutible para el técnico Ángel Comizzo, pero una lesión en el aductor lo alejó de las canchas por varias semanas y no fue convocado a los últimos 10 encuentros.

La partida del ‘guaraní' solo sería la primera en el cuadro de la ‘franja’. Varios de sus futbolistas más destacados cuentan con ofertas de otros clubes, los cuales intentarán aprovechar la crítica situación para reforzar a sus equipos de cara a la apertura del libro de pases del fútbol peruano, el cual se abrirá al término del Torneo Apertura. Los refuerzos de todos los cuadros podrán jugar recién en el Torneo Clausura.

Samuel Astudillo, es el actual presidente de Deportivo Municipal. (Foto: Bocón)

La crisis económica en Deportivo Municipal no es nueva, ya a mediados de marzo los jugadores reclamaron falta de pagos, problema que ocasionó la salida de la empresa Franja Edil de la administración del club, pero la nueva junta directiva presidida por Samuel Astudillo tampoco resolvió la situación. El 27 de marzo, Roberto Silva Pro, presidente de SAFAP, dejó en claro que los futbolistas podían abandonar el club.

“De continuar así la situación, podrían pedir su carta de libertad e irse del club. Bajo estas circunstancias, es algo de lo que no hemos hablado y está en boca de ellos. Legalmente podrían hacerlo”, declaró.

Los futbolistas con más opciones de partir son Fernando Pacheco y Christopher Olivares, quienes vienen realizando una gran temporada y han sido relacionados a Universitario y Sporting Cristal. Del mismo modo, Jair Céspedes fue pedido por hinchas de Alianza Lima como competencia a Ricardo Lagos en el lateral izquierdo. Otros elementos destacados que podrían encontrar una buena oferta son Kevin Peña, Leonel Solís, Steven Rivadeneyra, Leonardo Rugel, Williams Guzmán, Rotceh Aguilar, así como los extranjeros Matías Pérez, Fernando Evangelista, Pablo Erustes y Sebastián Jaurena.

Fernando Pacheco y Christopher Olivares llevan ocho goles y cinco asistencias entre los dos en lo que va de temporada (Deportivo Municipal).

Ángel Comizzo sobre su continuidad en Deportivo Municipal

Pese a la crisis económica, Ángel Comizzo siempre se mostró comprometido con el proyecto de Deportivo Municipal. No obstante, el técnico argentino estaría cerca a su límite y dejó en duda su continuidad en el club:

“Cuando termine el Torneo Apertura, veremos que decisión tomamos. No hay soluciones, por lo menos hasta el día de hoy. No sé como estará mañana, pero, hasta hoy, no hay ningún tipo de resultado. Acá está muy unido el grupo junto a la gente y con la hinchada, pero no hay ningún tipo de solución”, declaró.

El entrenador Ángel Comizzo habló acerca de la posibilidad de salir de Deportivo Municipal al terminar el Torneo Apertura. (radio Ovación)

El presente de Deportivo Municipal

Deportivo Municipal comenzó la temporada mostrando un gran rendimiento y situándose en los primeros lugares del Torneo Apertura. Sin embargo, se fue cayendo y en las últimas jornadas sumó cuatro derrotas consecutivas ante Cusco FC (1-0), Alianza Lima (2-1), Sport Huancayo (1-2) y Cienciano (1-0), las cuales los hicieron caer hasta llegar el puesto 14 con 18 unidades, aunque esta situación podría empeorar si les restan más puntos por los incumplimientos de pagos.