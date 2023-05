Carlos Wiesse a la cárcel: Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva contra abogado

Carlos Wiesse: dictan 9 meses de prisión preventiva.

Este martes el Ministerio Público informó que se le otorgó nueve meses de prisión preventiva contra el abogado Carlos Wiesse, el mismo que protagonizó un hecho lamentable en el distrito de San Isidro, al poner en riesgo la vida de varias personas al disparar sin control contra la vivienda de su vecino.

Este hecho no pudo pasar por alto por los moradores del condominio donde vive y fue denunciado por las partes afectadas.

“Primera Fiscalía Penal de San Isidro-Lince solicitó 9 meses de prisión preventiva contra Carlos Alberto Wiesse Asenjo, por los presuntos delitos de uso de armas en estado de ebriedad, peligro común y otros, en agravio de Renán Mantilla Ramírez, Ana Apaza Mejía y la sociedad”, se lee en el comunicado.

Como se sabe, el último lunes se conoció que la fiscalía le abrió un proceso de investigación. Además, se supo que la Sucamec lo inhabilitó de por vida para el uso de armas de fuego.

Fiscalía

La Primera Fiscalía Penal de San Isidro-Lince inició una investigación preliminar contra el abogado Carlos Wiesse Asenjo debido a los actos vandálicos ocurridos el 28 de mayo en el Edificio Los Castaños, ubicado en el distrito de San Isidro.

“La Primera Fiscalía Penal de San Isidro-Lince abrió investigación preliminar contra Carlos Wiesse Asenjo, por los presuntos delitos de daño simple, peligro común, uso de armas en estado de ebriedad o drogadicción y otros, en agravio de Renán Mantilla Ramírez”, compartió el MP en su cuenta oficial.

¿Quién es Carlos Wiesse?

Según el programa ‘Al Estilo Juliana’, se reveló que el abogado tiene el brevete cancelado desde el año 2011 y ha acumulado varias infracciones de tránsito.

Son dos papeletas por chocar su vehículo en estado de ebriedad, además de otras dos por protagonizar colisiones bajo la misma condición.

Fiscalía de la Nación abrió investigación contra Carlos Wiesse Asenjo. Foto: Composición Infobae

¿Qué hizo Carlos Wiesse para estar detenido?

El pasado 27 de mayo, el abogado cometió diversos actos que puso en peligro la vida de sus vecinos al disparar contra la vivienda de uno de ellos de manera descontrolada.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que Wiesse desciende de su camioneta, saca un objeto contundente del maletero trasero y procede a atacar el vehículo de su vecino en el estacionamiento subterráneo del edificio.

El propietario del vehículo atacado no estaba presente en el edificio en ese momento, pero al llegar a su hogar, el guardia de seguridad le advirtió que no ingresara a su departamento en el séptimo piso, ya que Wiesse estaba presente en el lugar y había disparado varias veces contra su vivienda.

Todo este impasse empezó, según comentaron los vecinos cuando Wiesse empezó a insultar a un PNP y fue grabado y al hacer viral estas imágenes, inició la rencilla contra él y sus vecinos.

Foto captura.

Los insultos racistas de Carlos Wiesse

En abril de 2020, Wiesse fue grabado por sus vecinos insultando y humillando a policías que patrullaban las calles de San Isidro durante el periodo de aislamiento social en la primera etapa de la pandemia de la COVID-19. Esta situación generó controversia y fue objeto de atención mediática.

“Qué me vas a cuidar, cholo de m***, yo me cuido solo. No tienes plata para estudiar en la universidad ni nada, por eso eres policía, ahora cuídame”, se le escuchó gritar desde su balcón en aparente estado de ebriedad.

Además, criticó el reconocimiento de la ciudadanía a la labor de los efectivos policiales: “Policía, haz tu trabajo, no sé por qué te aplauden, es tu trabajo, no entiendo, que me aplaudan a mí”.