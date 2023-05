Olenka Mejía revela que Jossmery Toledo estuvo en la casa de Jefferson Farfán. | Amor y Fuego.

Olenka Mejía fue invitada al set de ‘Amor y Fuego’ para que responda a la denuncia de difamación que le interpuso Jefferson Farfán por haber afirmado que ellos mantuvieron una relación sentimental en el 2022. La modelo no solo volvió a asegurar que ellos estuvieron juntos, sino que también le respondió al íntimo amigo de la ‘Foquita’, Bryan Torres.

Como se recuerda, en la demanda que inició el exfutbolista, este aseguró que nunca tuvo algún tipo de vínculo sentimental con la excuñada de Yahaira Plasencia, pues ella más bien estuvo involucrada con su amigo Bryan Torres, por lo que en más de una ocasión estuvo en su casa.

Asimismo, este amigo de Jefferson Farfán, se comunicó con la producción de ‘Amor y Fuego’ para asegurar que lo que decía Jefferson Farfán en su denuncia era totalmente cierto, intentando hacer quedar como una mentirosa a Olenka Mejía, quien de inmediato respondió y se defendió de las acusaciones.

Olenka Mejía le responde a Jefferson Farfán.

La modelo sostuvo que era totalmente falso que ella haya tenido una relación con Bryan Torres, pues él más bien la contactó para invitarla a una fiesta en la casa del exfutbolista, lugar conocido como el ‘búnker’, donde no solamente estaban las amistades del exjugador de Alianza Lima.

De acuerdo a Olenka Mejía, varias mujeres estuvieron en este sitio, y una de ellas fue Jossmery Toledo, la expolicía que en las últimas semanas ha estado en el ojo de la polémica por haber tenido un romance con Paolo Hurtado, futbolista del Cienciano que en ese momento estaba casado con Rosa Fuentes.

Esta revelación sorprendió al mismo Rodrigo González, por lo que se animó a preguntar si la ‘Foquita’ estaba atento con la exmodelo, a lo que la excuñada de Yahaira Plasencia solo atinó a decir que el exfutbolista estuvo conversando con varias mujeres.

Olenka Mejía le responde a Jefferson Farfán tras demanda..

“No, de ella no solamente (Jossmery Toledo). No estaba acompañado de ella, estábamos en una reunión, en un círculo. Estaba Jossmery (Toledo). Estaba ella y éramos como 10 personas más, entre ella, una amiga más que conozco del círculo y varias personas más del círculo que antes yo anfitrionaba”, expresó.

Olenka Mejía demandará a amigo de Jefferson Farfán

Luego del altercado que tuvieron Olenka Mejía y Bryan Torres, quien en todo momento afirmó que él estuvo en una relación con la modelo y no Jefferson Farfán, ella aseguró que tomará acciones legales contra este individuo, esto debido a que no podía afirmar cosas a la ligera y menos si no tenía pruebas de lo que estaba diciendo.

De otro lado, la modelo volvió a asegurar que su romance con la ‘Foquita’ fue real y que tiene videos en su poder que lo probarían; sin embargo, no los mostrará al aire para evitar más conflictos legales con el deportista.

Olenka Mejía es querellada por Jefferson Farfán.

Por su parte, Rodrigo González la cuestionó y señaló que unas fotos y video no son pruebas de que ellos eran pareja. “Tú podrías tener fotos que muestran tu cercanía con él y que compartían momentos de intimidad, pero eso no te convierte en pareja”, cuestionó el conductor de ‘Amor y Fuego’.