Dina Boluarte tiene como “consejero jurídico” a abogado investigado por el antes llamado caso ‘Gánsters de la Política’

Dina Boluarte asumió la jefatura del estado peruano por sucesión presidencial, tras el intento de golpe del entonces mandatario Pedro Castillo. (Composición Infobae: Wikipedia/Hildebrandt en sus trece)

La mandataria peruana Dina Boluarte tiene un controvertido abogado que goza de su total confianza, tanto así que este ingresó a Palacio de Gobierno al día siguiente de que ella se pusiera la banda presidencial, tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo del pasado 7 de diciembre de 2022, según Hildebrandt en sus trece.

Te puede interesar: Personajes vinculados al Movadef y el Club Apurímac visitaron Palacio de Gobierno

Se trata de Óscar Nieves Vela, quien viene siendo investigado por el antes llamado caso ‘Gánsters de la Política’, ahora caso ONPE, y cuyo nombre se menciona en el ‘Huanucazo’ de 1995, cuando este aún no era abogado, de acuerdo al semanario.

El medio también informó que Nieves Vela, dueño del estudio de abogados que defiende a Grika Asayag, la investigada amiga de la presidenta, se encargó de armar la estategia de defensa para Boluarte por las numerosas muertes de manifestantes en Puno y Ayacucho.

Grika Asayag tiene vínculos muy cercanos con la presidenta de la república Dina Boluarte.

Además, en el informe de Hildebrandt se precisó que el abogado ha puesto a disposición de la presidenta sus conocimientos en leyes para asesorarla en el caso que se le abrió por el presunto financiamiento irregular en la campaña electoral con Perú Libre.

Te puede interesar: Comisión de Relaciones Exteriores debatirá hoy moción para declarar “persona no grata” a AMLO

“La mañana del 8 de diciembre del año pasado, cuando hacía menos de 24 horas que Boluarte había asumido la presidencia, Nieves ingresó por primera vez a Palacio de Gobierno. Entró sin registrarse y así ha sido todas las veces que visitó a la presidenta”, aseveró el semanario.

Aunque informantes declararon para ese medio que lo han visto ingresar al menos cinco veces, el mismo Nieves Vela afirmó que “no son cinco... pueden haber sido dos días”.

Presidenta Dina Boluarte es señalada como responsable política de la muerte de 60 ciudadanos

El semanario indicó que el acercamiento de Óscar Nieves y Dina Boluarte se dio a través de William Contreras, amigo y consejero “ad honorem” de ella, quien ocupó el cargo de viceministro del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), cuando está pasó como titular de ese sector.

Te puede interesar: Dina Boluarte convoca a equipo de abogados para enfrentar injerencia de AMLO y Gustavo Petro

“Yo con la señora Boluarte he tenido una vinculación de consultor jurídico en algunos temas. Siempre me ha hecho consultas. Pasó, por ejemplo, con todo el asunto referido a la investigación que le abren en Acusaciones Constitucionales”, dijo Nieves al semanario.

Al ser consultado por si su trabajo fue “ad honoren”, respondió: “Yo no tengo muchos clientes. Estoy contestando algunas cosas que técnicamente no estoy autorizado a señalar. Ella misma tendría que decir en qué casos la asesoré”.

La presidenta Dina Boluarte y William Contreras, quien fue su viceministro en el MIDIS.

Negó que esté a cargo de ver los “temas principales” de Boluarte, pero reconoció que hay “temas jurídicos legales que tiene mi estudio, no yo, razón por la cual puedo tener reuniones con ella, que son muy esporádicas”.

Asimismo, confirmó que tiene vínculo con Grika Asayag, pero aclaró que no es su abogado, sino que un letrado de su estudio ve la defensa legal de ella.

¿Qué fue el ‘Huanucazo’?

Hildebrandt en sus trece recordó que la primera vez que el nombre de Óscar Nieves saltó a los medios de comunicación fue por el denominado caso ‘Huanucazo’, un fraude electoral dirigido por Vladimiro Montesinos en las elecciones 1995.

De acuerdo al semanario, Óscar Nieves habría ingresado al menos cinco veces a Palacio de Gobierno, pero él aseguró que solo fueron dos. (Freddy Zarco/Reuters)

La acción fraudulenta consistió en llenar actas electorales para que Joy Way salieron elegido como el congresistas más votado de ese entonces y así conseguir que tenga alta probabilidad de ocupar la presidencia del Parlamento. Según la fiscalía, los “operadores” de este ilícito fueron los hermanos Carlos Alberto y Óscar Nieves Vela.

Un reporte de El País del 9 de abril de 1995 sobre el destape del ‘Huanucazo’ reveló que fueron 600 mil votos los que se falsearon para favorecer a Víctor Joy Way.

“Voy a pedir el derecho al olvido. Ese caso, que no se debería ni tocar, acontenció cuando no tenía 30 años de vida. No tenía ni profesión de abogado”, se defendió Nieves.