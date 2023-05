Alberto Otárola respalda declarar persona no grata a AMLO: “Ingresa de manera injerencista en asuntos del país”

El primer ministro se refirió a la decisión adoptada por el Congreso de la República el último jueves 25. (RPP)

El titular del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, se pronunció en torno a la declaratoria de persona no grata, adoptada por el Congreso de la República, contra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Desde diciembre del año pasado, cuando le otorgó asilo político a la ex primera dama e investigada por corrupción Lilia Paredes, el mandatario latinoamericano ha proferido diversos comentarios y calificativos sobre el Gobierno de su homóloga Dina Boluarte.

López Obrador no solo ha calificado como “ilegítima” la actual gestión presidencial en el Perú, sino que también ha pedido, en una clara acción injerencista, la restitución de Pedro Castillo en Palacio de Gobierno pese al golpe de Estado que este perpetró el 7 de diciembre del 2022.

“Es una decisión con la que yo estoy de acuerdo. Creo que significa, expresa, no solo el malestar sino la opinión en conjunto de todos los peruanos respecto a declaraciones inoficiosas de presidentes que ingresan de manera injerencistas en los asuntos internos del país”, señaló el premier en diálogo con los medios de comunicación.

Hace unos días, AMLO reafirmó hace unos días que su negativa a ceder la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico al Perú. Sobre la declaratoria otorgada en el país, se pronunció este último viernes 26 en sus habituales conferencias de prensa.

El presidente de México no dudó en volver a criticar a Dina Boluarte y asegurar que no entregará a Perú la Alianza del Pacífico por ser una presidenta ilegítima.

“Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas, ni comerciales. No se la voy a entregar [la presidencia pro tempore] a la señora que está usurpando el Ejecutivo. Se queda en pausa. Enviamos una carta al presidente chileno Boric, que nos echa la culpa a nosotros”, manifestó frente a los periodistas.

Por otro lado, Otárola Peñaranda reafirmó que el Gobierno de Boluarte se encuentra constituyendo un grupo de trabajo, especializado en Derecho internacional, que pueda hacerle frente a los ataques y mentiras de otros líderes en América Latina.

“[¿Hay una comisión especial que será enviada a la Corte de la Haya?] Estamos constituyendo una comisión de especialistas en Derecho internacional, seguro en los próximos días habrá algunos anuncios, tenemos que apelar a la unidad nacional. Si en algo tenemos que estar unidos los peruanos es en la política exterior”, indicó.

Actualmente, el primer ministro se encuentra comprendido en las investigaciones del Ministerio Público, liderado por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, en torno a las más de 60 muertes registradas en las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023.

FOTO DE ARCHIVO. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, y el primer ministro, Alberto Otárola, se dirigen a los medios de comunicación en Lima, Perú, el 10 de febrero de 2023. REUTERS/Alessandro Cinque

Sobre la cita programada por la Fiscalía para recoger los testimonios de la actual presidente, en los próximos días, refirió que existe buena disposición de la mandataria para enfrentar las diligencias.

“Ella ha anunciado que acudirá a la citación de la Fiscalía y va a rendir sus declaraciones como cualquier ciudadano de a pie que está citado por la autoridad. Esperemos que esto signifique la puesta en marcha, el avance de las investigaciones, cuyo procesamiento el Gobierno respeta. La autonomía constitucional del Ministerio Público es esencial para la consolidación del Estado de Derecho del país”, indicó.

El abogado de Boluarte Zegarra, Joseph Campos, afirmó a su vez que su patrocinada no responderá preguntas que su defensa considere “impertinentes”. Asimismo, aseguró que Boluarte brindará “la máxima colaboración para terminar esto de una buena vez” debido a que se genera un presunto “daño político de manera innecesaria”.

“En todo caso seré yo quien diga: ‘eventualmente esta pregunta es impertinente’. La idea es colaborar plenamente. Todas las preguntas pertinentes respecto a este tema serán respondidas. [...] Insisto: guardarnos en el silencio en este tema no tiene ningún sentido porque es imposible la responsabilidad jurídica en este tema. Lo único que tiene sentido es que frente a una pregunta que no tiene sentido, para qué se va a responder”, afirmó.