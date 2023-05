“Fue un duro golpe, pero ya pasó”: Keiko Fujimori revela cómo está después de que le extirparon tumores del cuello

Keiko Fujimori cuenta cómo está después de su operación

Keiko Fujimori, tres veces candidata presidencial y líder de Fuerza Popular, reapareció a través de un video en TikTok para brindar detalles de cómo va su recuperación, después de ser diagnosticada con neoplasia folicular e intervenida para extirparle cuatro tumores del cuello.

“Hola a todos. Ya me siento mejor, casi a un 100 %. Me siento renovada física y emocionalmente. Fue un duro golpe, pero ya pasó, así que no hay excusas para descuidarse”, dijo la exesposa de Mark Vito.

En el clip, ella apareció echándose un crema recetada por su médico para mejorar la cicatrización que le dejó en el cuello la intervención quirúgica que le practicaron en mejora de su salud.

A través de otro video en TikTok, Keiko Fujimori aseguró que tuvo cuatro tumores en el cuello y “pensamientos horribles”. (Captura)

“Voy a echarme esta cremita que me han mandado para una mejor cicatrización. Y faltan ya solo dos semanas para poder retomar mi deporte: volver a montar bicicleta, salir a correr y obviamente siguiendo una dieta, que después la voy a compartir”, expresó Fujimori.

En todo momento, la lideresa del ‘partido naranja’, quien en la último contienda electoral perdió contra el ahora preso Pedro Castillo, se mostró bastante entusiasta y risueña, ante los miles de seguidores que tiene en esta popular red social.

“Así es que de aquí en adelane solo hay espacio para la disciplina, la perseverancia y la buena vibra”, acotó.

Al igual que su exposa, Mark Vito se ha empezado a mostrar desde hace varias semanas muy activo en las redes sociales. (Captura)

En un anterior video en TikTok, Fujimori contó que le extirparon un total de cuatro tumores y pasó días muy complicados antes y después de su operación. Ella recordó que su madre, Susana Higuchi, padeció cáncer y falleció a causa de este mal.

“Sentí que todo el mundo se me venía abajo, más aún porque esa enfermedad atacó a mi papá y se llevó a mi mamá el año pasado. Fue un mes de incertidumbre entre exámenes médicos, vistas a la clínica y pensamientos por montones”, comentó en ese clip.

“El doctor me dijo que me tenía que operar, y luego de eso recién verían si era maligno. A dios gracias me sacaron el tumor o, mejor dicho, cuatro tumores del cuello”, agregó.

Keiko Fujimori comentó la experiencia de su operación para descartar cáncer. (TikTok: Keiko Fujimori)

También reveló que le ordenaron estara 15 días en reposo, por lo que “eso hace que el tiempo pase más lento y los pensamientos se vuelvan horribles”.

“Nunca sabemos qué tan difícil puede ser una situación hasta que nos sucede. A quienes pasan por esto hoy los entiendo (…) Ahora tengo una certeza, la vida, para mí vale mucho más”, aseveró.

Cabe señalar que ella fue sometida a una intervención quirúrgica para que le extirpen por completo la tiroides, una glándula minúscula con forma de mariposa que se encuentra bajo la piel del cuello.

Keiko Fujimori comentó la experiencia de su operación para descartar cáncer. (Tiktok: Keiko Fujimori)

“Gracias a Dios”

El 5 de mayo, Keiko Fujimori dio a conocer que los resultados de la intervención y los exámenes médicos a los que se sometió en días pasados le permiten descartar que padece de cáncer. “Gracias a Dios se ha descartado la presencia de una neoplasia maligna”, escribió en sus redes sociales.

Añadió que se ha llegado a esa conclusión tras conocerse los resultados de los estudios efectuados luego de que se sometiera a una tiroidectomía, un tratamiento médico que se lleva a cabo para establecer la presencia del cáncer de tiroides en el organismo humano.

Fujimori Higuchi agradeció al médico José Carlos Gutiérrez por sus servicios y a los profesionales de la salud que la acompañaron a ella y a su familia durante este tiempo.

Reconoció su derrota ante Pedro Castillo

El pasado 16 de mayo, a poco de cumplirse dos años de la contienda electoral, la lideresa de Fuerza Popular reconoció tácitamente que Pedro Castillo fue elegido legitimamente presidente de la república. Tras conocerse los resultados de la ONPE, ella y su entorno salieron a afirmar que había “un fraude”.

Reconoció de su derrota a través de un tuit en el que intentó defender a la presidenta Dina Boluarte ante las críticas los presidente de México y Colombia.

“Si tengo que decidir entre apoyar a (Andrés Manuel) López Obrador y (Gustavo) Petro o a Dina Boluarte, respaldo decididamente a quien ha llegado a la presencia en forma legal y constitucional”, dijo refiriéndose a quien fue parte de la plancha presidencial del expresidente Castillo.