Juliana Oxenford se despide de la “Princesita Mily”: “Desde el cielo seguirá sonando, estoy segura”

Juliana Oxenford envía sentido homenaje por muerte de la Princesita Mily de Pintura Roja. ATV

La noche de este lunes 22 de mayo se tornó oscura para el mundo de la música peruana: la cantante Milagros Soto, más conocida en el rubro artístico como la “Princesita Mily” y exmiembro de la agrupación “Pintura Roja”, falleció a los 57 años.

Una de las reacciones esperadas ante esta noticia fueron las de la periodista y conductora de televisión, Juliana Oxenford.

Como se sabe, Oxenford se había declarado hace varios años fan de “Pintura Roja”, luego de que se le captara cantando una parte de “El teléfono” durante las grabaciones de su noticiero en Latina.

Incluso, en las primeras semanas de la cuarentena por la pandemia, participó de una campaña que consistía en cantar un tema desde su casa: ella interpretó a viva voz “El teléfono”. También ha celebrado su cumpleaños en la pantalla chica entonando este tema.

Así, Juliana Oxenford mostró, en primer lugar, sus condolencias a los cercanos de la “Princesita Mily”, además de su respeto y admiración.

“No quiero terminar la edición de este programa sin antes manifestar mis condolencias a la familia de Milagros Soto, más conocida como la ‘Princesita Mily’, que murió hoy a los 57 años, luego de presentar un cuadro severo de complicaciones, que ya venía manifestando por su estado de salud tan delicado. Se trata de quien fue la voz de una banda que, además, yo quiero, respeto, admiro y sigo desde hace mucho tiempo ‘Pintura Roja’, señaló al cierre de su programa “Al estilo Juliana” de este lunes.

La periodista también tuvo destacadas palabras para el espacio que ha ganado “El teléfono” en el rubro musical, a partir de la interpretación de la “Princesita Mily”.

“De hecho, la canción que está sonando es un tema que yo canto y me encanta. He compartido con ustedes momentos de mucha felicidad y alegría a ritmo de esta canción, a ritmo del teléfono, que no debe dejar de sonar nunca porque será el gran legado que nos deja, entre otros éxitos, la “Princesita Mily”. ‘¿Por qué no contestas? Tu teléfono está apagado’. Desde el cielo seguirá sonando, estoy segura”, complementó la periodista.

Sensible fallecimiento

“Lamentamos informar el fallecimiento de Milagros Soto, conocida como la “Princesita Mily”, quien formó parte de la agrupación “Pintura Roja”, uno de los grupos más populares de la cumbia nacional. A sus familiares y amigos, expresamos nuestras sentidas condolencias”, informó el Ministerio de Cultura (Mincul) la noche de este lunes 22 de mayo.

Alejandro Zárate, cabeza de la agrupación “Pintura Roja”, también se expresó mediante sus redes sociales mostrando sus condolencias por el fallecimiento de la exmiembro de su agrupación.

Princesita Mily, la voz icónica de 'Pintura Roja'.

“Desde Pintura Roja, queremos hacer un alto para pedirles a todos un minuto de silencio para nuestra “Princesita Mily”, más conocida como Milagros Soto Rivas. Para quien pedimos un minuto de silencio a todo el Perú, una estrella que se apaga en estos momentos”, señaló.

Precisamente, fue Zárate quien semanas atrás había informado del difícil momento que venía atravesando la “Princesita Mily”, debido a complicaciones en su salud.

En dicho momento, el productor musical solicitó a sus seguidores que eleven oraciones por ella y su pronta recuperación. Aunque fue consultado por la prensa sobre la enfermedad que aquejaba a Soto, Zárate no brindó mayores detalles al respecto.

Asimismo, Zárate informó que los restos de la cantante serán velados en el Ministerio de Cultura, mientras que el entierro, en el Parque del Recuerdo, ubicado en Puente Piedra.

“Mily, te debe mucho el Perú”, declaró el líder y fundador de la agrupación “Pintura Roja”.