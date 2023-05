Liga 1: ¿Qué debería pasar para que se tenga terna extranjera en los partidos?

El arbitraje del último partido de Alianza Atlético contra Universitario de Deportes fue cuestionado desde distintas direcciones y dio pie a que se plantee la solicitud de ternas extranjeras.

El último partido de Alianza Atlético vs Universitario de Deportes estuvo lleno de polémicas. Y es que el encuentro, que terminó con una victoria de los locales por 3 a 1 frente a los cremas, tuvo como principal foco el desempeño arbitral.

El árbitro Augusto Menéndez terminó expulsando a 5 jugadores en el partido. En un momento del encuentro, se disputaba con 10 jugadores de Alianza Atlético y 8 de Universitario de Deportes.

Los cuestionamientos sobre el desempeño arbitral fueron diversos y vinieron desde distintas direcciones durante y después del partido.

Uno de los que alzó la voz fue Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes. “A partir de ahora solicitaremos sólo terna extranjera. Esperemos acepten por los plazos. Ya es increíble ver cómo expulsan a un futbolista nuestro por aplaudir un mal cobro o reclamar por un golpe por detrás a uno de los nuestros, nos cansamos de cartas y comunicados”, escribió en su red social durante el encuentro.

En los días posteriores, y luego de presentar una confusa argumentación de algunos expulsados, se conoció que Menéndez “pasará a la ‘congeladora’ a nivel internacional”, según informó el periodista Gustavo Peralta.

Pero, ¿cuán factible es traer terna extranjera para los partidos de la Liga 1?

Coordinaciones necesarias

Ferrari, en entrevista con el espacio informativo digital “Unidos x la U”, señaló que son diversos los pasos que se tienen que gestionar para concretar esta posibilidad. Esto pasa, en primer lugar, por ciertos trámites desde la propia Federación Peruana de Fútbol (FPF) con sus similares en otros países.

Jean Ferrari señaló que empezará a solicitar terna extranjera para los partidos de la "U". | Twitter

“Lo primero [para gestionar una terna extranjera] es ver los convenios que tiene la FPF con las demás federaciones. Tiene que haber un convenio o un acuerdo entre federaciones para que, justamente, se pueda aplicar esto. No es tan sencillo como ‘bueno, quiero terna extranjera, yo mismo me encargo, voy por ejemplo a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), le pido que envíen una terna y que ya la FPF se encargue de traerla’. No es así. Primero, la FPF tiene que tener ese acuerdo”, explicó.

Establecido ese acuerdo entre la FPF y cualquier otra federación, corresponde gestionar los calendarios, de manera que las programaciones no se crucen.

“A partir de ahí, se solicita con una cantidad de tiempo, donde no hayan programaciones [de partidos] en las ligas correspondientes, para que la federación hable con su organismo encargado del arbitraje en su país y puedan programar una terna”, complementó el administrador crema.

Cerradas estas gestiones, Ferrari comentó que el siguiente paso es financiero: cubrir los gastos correspondientes, que finalmente son trasladados al club o clubes interesados.

“Ellos [la federación que enviaría la terna] informan el costo promedio a la FPF y ellos lo trasladan al club solicitante. Incluso, el solicitante es quien se encarga de hacer el pago correspondiente, cubrir pasajes, alojamientos, alimentación, traslados y otra serie de viáticos que corresponderían para poder traer una terna extranjera”, señaló en el espacio informativo digital “Unidos x la U”.

Consultado sobre si asumirían estos pagos, Ferrari afirmó que es una “inversión” que desde el club crema están dispuestos a hacer.

“Tampoco es que uno diga que viene terna extranjera y ya se solucionó el problema. No, lo que nosotros buscamos es que no estén en el sistema. Trayendo una terna extranjera, a lo mejor también se equivocan, pero no va a ser una equivocación adrede. Si tenemos que hacer una inversión, porque esto no es un gasto, para poder tener un partido con cobros equilibrados, objetivos, pues tendremos que hacerla”, subrayó.