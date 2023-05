Usuarios reaccionan luego de que pareja de ‘Cuto’ Guadalupe fue captada con otro hombre

Usuarios reaccionan luego de que su esposa fue captada con otro hombre. Infobae Perú/ Paula Elizalde. Twitter

Luis ‘Cuto’ Guadalupe se encuentra en el ojo de la tormenta después de que la madre de su hijo, Charlene Castro fue captada saliendo de un hotel con otro hombre que no es el exfutbolista.

Las cámaras de Magaly Medina realizaron un exhaustivo seguimiento y pudieron grabar a la pareja del empresario ingresar el pasado 11 de mayo a un hotel de Barranco y luego de una hora se pudo ver entrar a un misterioso sujeto.

Luego de una hora ambos salieron en distintas direcciones. Charlene Castro retornó a su casa en San Miguel que comparte con el excapitán de Universitario, sin ningún remordimiento.

Usuarios muestran su apoyo a ‘Cuto’ Guadalupe

Los cibernautas enterados del ampay de la pareja actual de Luis ‘Cuto’ Guadalupe, comenzaron a enviarle mensajes de apoyo a la figura del fútbol peruano.

“Fuera de bromas, estas cosas realmente afectan la vida de las personas; hoy con un pequeño experimento en redes, nos damos cuenta de que la masa es y será siempre cruel y harán leña del árbol caído siempre. ¡Qué triste es el ser humano!. ¡Solidaridad Cuto!”

“Si a Cuto que calza 48 le sacan la vuelta, imagínate a ti que calzas con plantilla 38 y medio”, “Fuerza Cuto, ya llegará alguien mejor”, “La mayoría se burla y hace chistes tontos, pero no se dan cuenta el dolor que esto le puede estar causando a él y a su pequeño, más empatía. ¡Fuerza Cuto!”, escribieron algunos usuarios.

“Nunca tienen que agachar la cabeza ni sentir vergüenza la persona a la que le fallan. Que se avergüence el/la que comete el error”, “Grande ‘Cuto’, tú ganas porque se va una mujer que no vale la pena, fuerza y sigue que te está yendo bien hermano. Mis respetos a una gran persona”, indicaron otro.

“Estamos contigo ‘Cutito’, fuerza y no regreses con esa mujer”, “La fe es lo que se perdió en esta relación”, “‘Cuto’ no llora, ‘Cuto’ factura”, manifestaron.

Pero otros usuarios le recordaron las palabras que tuvo contra Yahaira Plasencia, al señalar que a la cantante le falta humildad, además de preparación profesional para llegar a ser una gran cantante.

“Por eso no es bueno hablar mal, mira como despotricaste contra Yahaira y ahora tu esposa es tremenda... Bueno es válido el aprendizaje, todo pasa por algo mejor”, indicó una usuario.

Usuarios respaldan a 'Cuto' Guadalupe, tras ampay de su pareja con otro hombre. Twitter.

Cibernautas piden a ‘Cuto’ no culpar a Magaly Medina por infidelidad de su pareja

Sin embargo, luego de que ‘Cuto’ Guadalupe se pronunció mediante una conferencia de prensa, señalando que Magaly Medina es una mujer maliciosa que actuó con maldad al difundir las imágenes donde se podía ver a Charlene Castro, saliendo de un hotel con otro hombre.

Los usuarios de Twitter indicaron que el excrema estaría culpando a Magaly Medina por los actos que cometió la madre de su último hijo, sin responsabilizarla por todo lo que pasó.

“Yo le pido a Dios que esa señora Magaly que yo tengo algo contra ella. Yo respeto a todos. ¿Quieres que comparta lo que hace? ¿Quieres que me siente como muchos lo han hecho? Ella hizo un reportaje malicioso de la madre de mis hijos, he recibido tres golpes mortales en mis 47 años: dejar el fútbol, ver a la madre de mis hijos ayer y esta mujer, lavándose la mano como Pilatos”, indicó.

“El tal Cuto, su mujer, le pone los cuernos y culpa a Magaly Medina y la quiere denunciar, pero claro, da la entrevista en restaurante para hacer propaganda de su local. Aprovechando la infidelidad de la sinvergüenza de su mujer para facturar. Ahora ‘Cuto’ es Shakira”, escribió un usuario.

“El Cuto despotricando contra Magaly y pasando por agua tibia los tremendos cuernazos, que le metió su esposa. Ahora no solo es xxxxudo, sino también pisado. Esperando a la noche para ver la respuesta en ‘Magaly TV La Firme’”, dijo otro tuitero.

“No estoy avalando que culpe a Magaly, pero no ha salido a hacer leña a su esposa y parece tranquilo, Siempre da miedo lo contrario”, “No vi la entrevista, pero es verdad que Cuto Guadalupe está más enojado con Magaly que con su esposa? O sea, ahora la mala es otra y no la que engaña! Sabemos que muchos no quieren a Magaly, pero la responsabilidad siempre es de la persona que traición”, señalaron.

