Juan Parí, expresidente de la comisión Lava Jato, consideró que PPK y René Cornejo deberían aclarar su responsabilidad política en la licitación de la Interoceánica

Juan Pari le dijo a Infobae que PPK, Fernando Zavala y René Cornejo deberían ser involucrados en el caso de la Interoceánica. Video/ Edición: Carlo Fernández Castillo / Infobae.

Esta semana se supo que el fiscal José Domingo Pérez culminó la investigación y solicitó 35 años de prisión contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) por la presunta conformación de una organización criminal que habría recibido más de US$12 millones de la constructora brasileña Odebrecht, a través de consultorías y asesorías encubiertas por las obras Olmos, IIRSA, Rutas de Lima, entre otros proyectos en el Estado.

Precisamente, la acusación contra Kuczynski llega después de las declaraciones que el también exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006) brindará al Ministerio Público desde la cárcel de Barbadillo, donde cumple 18 meses de prisión preventiva por haber recibido 35 millones de dólares por haber entregado las licitaciones de los tramos dos, tres y cuatro de la Carretera Interoceánica a Odebrecht.

PPK y Toledo son solo dos casos de la trama Lava Jato que inició en diciembre del 2016 cuando Odebrecht confesó ante la justicia de Estados Unidos que pagó sobornos por un total de US$788 millones en 12 países de América Latina y África. Sin embargo, Perú ya se había adelantado.

En concreto, siete meses antes, mayo para ser más exactos, una comisión investigadora del Congreso sacó un informe de 650 páginas que reveló sumas de dinero que se dieron en megaobras durante los gobiernos no solo de Toledo, sino de Alan García y Ollanta Humala por parte de las constructoras brasileñas.

El excongresista Juan Pari observa que los avances del caso Lava Jato no avanzan. Video / Edición: Carlo Fernández Castillo / Infobae.

El presidente de ese grupo de trabajo fue el exlegislador Juan Parí, quien en diálogo con Infobae recuerda los hallazgos que colocó en su informe en minoría que casi es boicoteado por los congresistas de los partidos de García, Humala y de Keiko Fujimori.

“Han habido muchas declaraciones en base a la delación premiada en la justicia suiza y la norteamericana más que de la nuestra que confirmaron muchas de las hipótesis que nosotros habíamos planteado. Hay que recordar que Jorge Barata vino a la comisión y comenzó a negar todo. Incluso, señaló que su empresa tenía uno de los más altos estándares anticorrupción. Que los problemas que existían solo estaban en Brasil y no en el Perú”, recordó Parí.

Sin embargo, el exlegislador cuestionó que el Ministerio Público no haya intervenido las oficinas de Odebrecht y, además, se facilitará la fuga de varios de los ejecutivos de la constructora se fueran del país. Agregó que observa de la firma brasileña ahora tiene la actitud de no declarar como en el caso del expresidente Humala que se ha reprogramado en tres ocasiones.

“Estamos al ritmo de lo que nos pueda decir Odebrecht o al ritmo de la nueva estrategia que estaría diseñando. Eso es sumamente preocupante porque puede generar una situación de impunidad. Los funcionarios de Odebrecht están trabajando sobre el marco del diseño de su estrategia de salvar sus activos. ¿Cómo es que pueden lograr beneficios en casos que están en la CIADI? Necesitan tiempo y dilatar los procesos mientras resguardan sus activos. No es un tema de que colaborarán porque tienen buena fe. No, ellos tienen sus intereses”, sostuvo Parí.

El excongresista sostiene que se ha abusado de la figura de la colaboración eficaz y que no se ha atacado este escándalo de corrupción de forma sistemática porque todo se ha traducido a quién recibió la coima al final.

El caso Toledo

El expresidente Toledo ya se encuentra tres semanas en prisión preventiva por el caso Interoceánica. Al respecto, Parí recuerda la ocasión en que tuvo al exlíder de Perú Posible en su grupo de trabajo. “Una de las primeras protestas que hizo es cuando dijo: ¿Por qué me citan? Investiguen a los que hicieron el contrato”, anotó.

El excongresista Juan Pari cuestiona que los sistemas de control fallaron para evitar la sobrevaloración de la Interoceánica. Video / Edición: Carlo Fernández Castillo / Infobae.

Parí consideró que en el tema de la Interoceánica hubo bastantes sobrevaloraciones y las adendas que el expresidente Toledo firmó, en especial la tercera que se da todo el mecanismo de financiación, los certificados de avance de obra y los pagos que se utilizaron para levantar el dinero con el fin de levantar una estructura financiera y la forma en que la empresa hace una recuperación de utilidades que tiene un punto de partida en el contrato.

“Eliminar el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es eliminar los temas de control y la existencia de expediente técnico”, acotó sobre otro punto que fue dejado de lado durante el proceso de adjudicación de la Interoceánica durante el gobierno de Toledo. En esa línea, consideró que otros personajes también deberían ser involucrados en la investigación de este caso.

“A nivel del Ministerio de Economía. ¿Quién era el ministro? Pedro Pablo Kuczynski. ¿Quién era el presidente de Proinversión? Pedro Pablo Kuczynski. Y dónde se discute que se levanten las observaciones o se exonere del Sistema Nacional de Inversión Pública era Proinversión con Pedro Pablo Kuczynski, el director ejecutivo era René Cornejo. Entonces, era todo un circuito de actores que operativizan el proceso”, sostuvo.

Parí consideró que el expresidente y exdirector ejecutivo de Proinversión deberían aclarar su responsabilidad política en la licitación de la Interoceánica que se le entregó a Odebrecht. Además, refirió que el expresidente Toledo debe contribuir con la justicia para esclarecer el caso como el último acto de su carrera política y así se pueda replantear los sistemas de control y el papel del Congreso de la República como escudero de empresas de Odebrecht cuando validaron el contrato del proyecto en octubre del 2008.

El informe Monroy

Un aspecto clave dentro del caso de la Interoceánica es el informe que el estudio de abogados de Juan Monroy elaboró en el 2005 para que salga adelante el proyecto a pesar de las observaciones que la Contraloría General de la República había realizado de las empresas brasileñas que tenían juicios pendientes con el Estado y, por tanto, estaban prohibidas de participar.

El excongresista y expresidente de la Comisión Lava Jato, Juan Pari, conversó con Infobae sobre el informe Monroy, clave en la adjudicación de la Carretera Interoceánica. Video / Edición: Carlo Fernández Castillo / Infobae.

A juicio del excongresista Parí, el documento elaborado por Monroy sirvió como “una herramienta para la toma de decisiones”. “Fue un encargo. El señor Monroy tendrá que decir quién directamente le hizo el encargo para que salga con esas características para poder validar la participación de Odebrecht en este tipo de contratos porque, de acuerdo a las observaciones de la Contraloría, tenía problemas con el Estado”, refirió.

“Monroy hizo un informe para subsanar, decir que no fue así [la prohibición alcanzaba a empresas vinculadas a las participantes en el concurso] y que se tomará la decisión en ese periodo tan corto [18 minutos] en ese mismo día en la tarde [4 de agosto del 2005]. Entonces, hay dos cosas aquí: quien elabora el informe que debe haber elementos causales del cargo y los que toman decisiones en base a ese informe express que se planteó. Entonces, sí hay que debe aclararse no solamente del señor Monroy, sino de los asesores que tomaron la decisión en base al informe Monroy”, apuntó.

El 21 de marzo pasado se conoció que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró fundado el recurso de casación interpuesto por él para que se archive su caso.

El tratado de Luxemburgo

Otro aspecto que el excongresista Parí se refirió es a un tratado que el Perú firmó con Luxemburgo. Se refiere al Convenio de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito en octubre del 2005.

“Luxemburgo es un paraíso fiscal y tributario. En base a ese convenio que se firmó en el período de Toledo. Se hizo un tratado como si fuera uno ejecutivo para que no sea debatido en el Congreso. Un tratado ejecutivo se entiende que es más de orden operativo entre los Estados y tiene que ver tanto con intereses privados como de país”, explicó.

Juan Pari habló sobre la necesidad de investigar convenio con Lexumburgo que sirven a las empresas brasileñas para demandar al Perú. Video / Edición: Carlo Fernández Castillo / Infobae.

“Fue un tratado que ni siquiera se dio cuenta el Parlamento. Porque un tratado del Ejecutivo, si bien no necesita de la aprobación del Congreso, se requiere dar cuenta y no se hizo. Hasta ahora hemos solicitado información, pero no hemos recibido respuesta”, anotó Parí. Acotó que debería revisarse el tratado suscrito con Luxemburgo para saber las circunstancias y también por una razón. “Es el arma fundamental que se está utilizando contra el Perú”, refirió.

En efecto, Odebrecht demandó al Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en el 2017 por 1.200 millones de dólares basándose precisamente en el tratado bilateral que se firmó en el 2005 con Luxemburgo y Bélgica.

En esa ocasión se supo que la firma brasileña anotó que nuestro país “violó sus obligaciones” al cancelar arbitrariamente el contrato para la realización del proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP) porque se hizo imposible que el consorcio a cargo de la licitación - en la que estaba aparte de Odebrecht, Graña y Montero y Enagás- no obtuvieron la financiación dentro del plazo previsto en la concesión.

“Luxemburgo es una plataforma para que muchas offshores operen desde allí. Para esconder a la persona natural que puede recibir una coima se puede pasar por una persona jurídica que es la offshore”, zanjó.