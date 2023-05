Día de la madre: congresistas reaccionan a entrega de billeteras Renzo Costa

Entrega de billeteras Renzo Costa solo fue para las congresistas que a su vez son madres

A días de celebrarse el Día de la madre, 47 parlamentarias fueron invitadas a un agasajo organizado por la Mesa Directiva del Congreso. Además de un desayuno, las asistentes recibieron una billetera Renzo Costa. El hecho ha llamado la atención de la ciudadanía y despertado una ola de críticas, entre las que se incluyen algunas voces desde el mismo Congreso. Para algunas, el obsequio ha sido un error.

Te puede interesar: Día de la madre: congresistas recibieron una billetera Renzo Costa mientras que entre las trabajadoras se sortearon polos

La representante de Podemos Perú, Kira Alcarraz, indicó a Correo que no estaba al tanto de la entrega de la billetera ya que no participó de la actividad en la que fueron entregadas. Esta dice estar evaluando si recibirá o no el detalle del presidente José Williams, pero recalcó que se trata de un elemento adquirido con el dinero de todos los peruanos y peruanas. Alcarraz instó a sus colegas a enfocarse en temas más importantes.

Norma Yarrow, congresista de la bancada de Avanza País, dijo que tampoco conocía de la entrega del mencionado regalo y tampoco precisó si lo aceptará o no. Por su parte, considera que no se debe poner tanta atención al tema teniendo en cuenta los problemas que afronta el país. Sus declaraciones se dan en un contexto en que se han revelado los excesivos gastos del Parlamento en las comodidades de los llamados ‘padres de la patria’.

Congreso habría gastado más de 17 mil soles en regalo por Día de la madre de congresistas

Para Susel Paredes, congresista no agrupada, la Mesa Directiva se ha vuelto a disparar a los pies y ha demostrado que el Parlamento vive en “una realidad paralela”. Cabe recordar que las billeteras de la mencionada marca cuestan entre 179 soles a 379 soles por lo que el Congreso habría destinado entre 8,413 soles y 17,813 soles en dicho artefacto. Hasta el momento, se desconoce el monto exacto de la inversión.

Te puede interesar: José Williams sobre ley que eleva penas por difamación: Es un riesgo para los medios

Por otro lado, las trabajadoras del Congreso contaron con un homenaje por su día completamente diferente. Durante una entrevista con Infobae Perú, una funcionaria reveló que el miércoles 10 de mayo por la tarde, las congresistas fueron homenajeadas por el Área de Desarrollo y Bienestar del Congreso. En el evento se realizaron sorteos de polos y jeans marca Pier, hemogramas en la Clínica Internacional y 500 soles donados por una cooperativa.

Gastos cuestionados

A lo largo del transcurso del año 2023, el Congreso de la República ha sido objeto de críticas debido a la revelación de sus adquisiciones. Se ha conocido que se destinaron 315 mil soles para la compra de 1600 metros de alfombra, y se desembolsaron 138 mil 350 soles para adquirir televisores. Además, en meses anteriores, se instalaron dos pantallas LED gigantes en el salón Raúl Porras Barrenechea, con un costo total de 478 mil 352 soles.

Congreso del Perú viene rompiendo récords de impopularidad tras revelarse excesivos gastos en su presupuesto. (Europa Press)

Con el objetivo de brindar mayor comodidad a los congresistas al estacionar sus vehículos, el Parlamento adquirió un establecimiento ubicado a una cuadra del Palacio Legislativo por un valor superior a un millón y medio de soles. Este espacio tiene una capacidad para albergar 200 autos y cuenta con medidas de seguridad. Además de esta adquisición, se informa que cada parlamentario realizaba un pago de 80 soles por cada buffet consumido durante los días de Pleno.

Te puede interesar: Mujeres reciben “un pan y una manzana” en agasajo por el Día de la Madre y abandonan evento al llegar Dina Boluarte

A principios de este mes, un informe presentado por Panorama reveló una inversión de 13 millones de soles destinada a la remodelación del Museo del Congreso y la Inquisición. Sin embargo, lo que ha generado controversia es la fecha en la que se firmó el contrato con la empresa Qhapaq Ñam S.A. para iniciar las labores. Dicho documento fue aprobado el 29 de diciembre de 2022, en medio de la crisis política y social que atravesaba el país en ese momento.