‘Ric La Torre’ recordó la vez que le pidió una foto a Natalie Vértiz y ella le puso ‘cara de pocos amigos’

'Ric La Torre' recordó cuando Natalie Vértiz le puso mala cara.

Natalie Vértiz viene recibiendo duras críticas en las redes sociales por la poca expresión que tiene en su rostro al momento de entrevistar a las candidatas al Miss Perú. Los comentarios negativos contra la modelo se deben a que estaría haciendo sentir mal a las concursantes.

En ese sentido, el tiktoker ‘Ric La Torre’, que se dedica a realizar contenido sobre la farándula peruana, se animó a opinar sobre el tema, basándose en su experiencia personal con la esposa de Yaco Eskenazi.

Para empezar, este influencer contó que este hecho sucedió en el 2017, cuando recién había terminado la universidad y estaba teniendo su primera experiencia laboral. “Esa misma cara me la puso a mí hace algunos años, cuando era Comunity Manager”, empezó diciendo.

Posteriormente, ‘Ric La Torre’ señaló que todo pasó durante el concurso ‘Model of the year’, donde Natalie Vértiz era parte del jurado. Es precisamente por este motivo que él intentó hacerse a ella, para pedirle una foto.

“Hace algunos años, exactamente en el 2017, ella lanzó el concurso ‘Model of the year’. Bueno en esa época yo era Comunity Manager y me mandaron a cubrir el evento”, señaló.

Asimismo, el influencer precisó que la modelo le puso una cara bastante seria para la foto que le pidió, en ese momento el solo pensó que se debía al cansancio que tenía por todas las horas que estaba sentada evaluando a las concursantes.

“En una de esas audiciones yo le digo: ‘Natalie te puedo tomar una foto’. Yo fui con las mejores de las intenciones, recién había salido de la universidad, era mi primera experiencia laboral y me puso esta cara (bastante seria), de verdad era de pocos amigos”, añadió.

Sin embargo, esa no fue la única experiencia que tuvo ‘Ric La Torre’ con la conductora de televisión, pues días más tarde volvió a este concurso y cuando le volvió a pedir una foto a la exchica reality, ella le volvió a poner el mismo rostro, posteriormente, ya no pudo conseguir otra foto de ella.

“En otra fecha volví a ir y cuando le pedí otra foto me puso la misma cara. En cierto momento sentí que le llegaba. En la final no pude tomarle ni una sola foto, pese a que le dije que me ayudara. Bueno, debe de ser que tiene puros días malos”, añadió.

Natalie Vértiz se defendió de las críticas

Debido a las duras críticas que recibió en las redes sociales, Natalie Vértiz decidió pronunciarse en sus redes sociales, indicando que el rostro que ponía se debía a que toma su trabajo muy en serio, por lo que está concentrada evaluando a las concursantes.

“Amores, tomo muy en serio mi trabajo. Siempre que tengo que calificar, estoy súper concentrada porque necesito poner puntaje y observar claramente a la persona que se está presentando”, escribió.

En ese sentido, la pareja de Yaco Eskenazi publicó una foto de cuando fue jurado en otro concurso de belleza, esto para demostrar que siempre se encuentra seria y que no es una persona expresiva. Además, pidió que las juzguen por las acciones que comete y no por su cara.

“Aquí estaba en Trujillo en un casting de modeloftheyearperu. No es novedad mi cara, no soy una persona muy expresiva y en todo caso si debo ser juzgada por algo debería ser por mis acciones, no por mi cara. Paz y amor para todos”, acotó.