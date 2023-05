¿Por qué Jesús Castillo dejó las divisiones menores de Alianza Lima? Exasistente de reserva reveló el motivo

Periodista deportivo reveló que no vieron las condiciones del volante de 27 años en las divisiones menores del cuadro 'blanquiazul'.

Jesús Castillo viene siendo uno de los mejores jugadores de Alianza Lima. El volante de 27 años, procedente de Cantolao, se hizo con un puesto en el once titular para Guillermo Salas. El mediocampista salió de las divisiones menores del cuadro ‘blanquiazul’ y muchos hinchas se preguntan cómo fue que dejaron ir a un talento como el suyo. En este contexto, el periodista Franco Lostaunau, quien fue asistente técnico de Fabricio Sierra en la reserva del cuadro de La Victoria, reveló el motivo por el que decidieron que el jugador no continúe en la institución:

“Yo fui asistente de Fabricio Sierra en la reserva. Cuando llegamos al equipo teníamos que tomar decisiones de quiénes se quedaban y quiénes se iban. Yo era asistente, no tomaba las decisiones, estaba simplemente aprendiendo y ayudar en lo que se requiera. Jesús llegó con sobrepeso, no estaba bien físicamente, entonces Fabricio me dijo que le diga que se vaya nomás, que busque equipo. Fuimos y le tuvimos que decir que no estaba en los planes”, reveló en ‘En el Área’.

Jesús Castillo mostró un gran nivel en los partidos de Copa Libertadores (REUTERS/Sebastian Castaneda).

El periodista deportivo también hizo una autocrítica, reconociendo que fue error del comando técnico el no darle la oportunidad de mostrarse, aunque afirmó sentirse complacido por su evolución como futbolista:

“Después, viendo lo que hizo, y que vuelve a Alianza Lima, a mí me genera una alegría tremenda, ver a un chico que tuvo que salir de Alianza y demostrar para regresar. Yo creo que ahí, siento que nos equivocamos en no verlo un poco más, no ver su real capacidad, nos dejamos llevar por lo que nos dijeron, por cómo llegó. Nos faltó un poco más de mano para darle más chances de demostrar. Al final nosotros fuimos los que lo sacamos de Alianza”, añadió.

Cabe recordar que el propio Jesús Castillo recordó en una entrevista con TV Perú sobre el episodio al que se refirió Lostaunau, señalando que fue un momento triste, pero también le sirvió como motivación para llegar a Cantolao y mostrar un buen nivel que le permita tener una revancha como futbolista:

“Yo estaba en la reserva de Alianza y en un momento me comunicaron que ya no continuaba en el equipo. Yo triste en el momento por dejar el equipo, pero tenía que salir a buscar nuevas oportunidades y por eso llegué a Cantolao, que me dio la oportunidad de poder estar en el primer equipo. Desde el primer momento en que logré debutar en Cantolao, mi objetivo fue regresar a Alianza. Tenía muchas ofertas, pero bueno, la de Alianza fue la mejor de todas. Creo que ahí, uno no lo piensa dos veces”, declaró.

Jesús Castillo hizo menores en Alianza Lima, pero debutó en la Academia Cantolao el 2017. (Liga 1)

Recordemos que Fabricio Sierra se mantuvo en la reserva de Alianza Lima hasta 2018, en esos años fueron promovidos Luis Garro, Érinson Ramírez, José Cotrina, José Ramírez, Aldair Fuentes, Gonzalo Sánchez, Kevin Ferreira, Renato Rojas, Gonzalo Sánchez, Ángelo Llanos, Sebastián Calle, Diego Carabaño y Alfredo Carrillo.

Los números de Jesús Castillo en Cantolao

Jesús Castillo debutó en primera división con Cantolao en el año 2017, no obstante, solo disputó un partido. Su temporada de consolidación fue el 2018, cuando pudo disputar 20 partidos y marcar dos goles, uno de ellos en un triunfo 2-0 sobre Universitario de Deportes. Estuvo en la consideración de todos los técnicos, hasta su explosión en 2022, cuando participó de 30 encuentros y llamó la atención de Alianza Lima.

Durante sus 6 años en el ‘delfín’, el volante de 27 años jugó un total de 124 juegos en los que anotó 6 goles y brindó 4 asistencias. En las últimas dos campañas compartió vestuario con Bryan Reyna, con quien llegó al cuadro de La Victoria.