José Williams sobre ley que eleva penas por difamación: Es un riesgo para los medios

El presidente del Congreso, José Williams (Avanza País), consideró este martes que la propuesta legislativa para incrementar las penas por difamación y calumnia despliega un “riesgo” para los medios y, además, podría ser empleada “de mala forma” para contravenir la libertad de expresión.

Te puede interesar: La vacancia presidencial, la acusación constitucional y la disolución del Parlamento deberían ser delimitadas, según la CIDH

En una entrevista con Radio Nacional, el legislador confió en que, en segunda votación, esta iniciativa impulsada desde la bancada de Perú Libre tenga un “amplio debate” en el pleno.

“Entiendo la preocupación del gremio de periodistas y de la prensa de manera general porque podría ser utilizado de mala forma. Espero que haya un amplio debate al respecto, y se llegue a buen puerto teniendo en cuenta ese riesgo que existe para los medios”, dijo Williams, aunque remarcó su condena contra la difamación por ser “algo delicado para todos”.

“Hay casos en que, a través de las redes, se calumnian a las personas, y no me refiero específicamente a los medios, sino que puede haber calumnias de un compañero de trabajo a otro. Hay muy buenos periodistas, pero posiblemente haya alguno que no hace su tarea como corresponde. En las redes, cualquiera puede decir cosas”, dijo.

El Poder Legislativo emitió un pronunciamiento respecto al caso José Williams, titular del Congreso de la República, tras registrarse un tiroteo muy cerca a su vivienda.

La propuesta, aprobada en primera votación el pasado jueves, obtuvo 69 votos a favor, 28 en contra y tres abstenciones. La segunda votación debe realizarse en siete días calendario.

Te puede interesar: “Informe de la CIDH es sesgado, con consignas ideológicas y lleno de arengas inútiles”, así calificaron los congresistas de derecha al reporte de la Comisión

El dispositivo dispone modificaciones al Código Penal para elevar entre 120 y 365 días-multa la sanción por el delito de calumnia, y pena privativa de la libertad “no mayor de cuatro años, con 90 a 120 días-multa” por el delito de difamación, además de “reparación civil en favor del querellante”.

Asimismo, establece indemnizaciones obligatorias para aquel que “atribuye a una persona, un delito, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor”.

Oposición

El Colegio de Periodistas del Perú, la Asociación Nacional de Periodistas y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) han señalado que la iniciativa es una coacción a la prensa y promueve el amedrentamiento contra periodistas.

La candidata presidencial derechista por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habla junto a sus asesores Miguel Torres (d) y Luis Galarreta (i), durante una rueda de prensa desde su local partidario en el centro de Lima (Perú). EFE/Stringer

La bancada de Fuerza Popular, por su parte, consideró que no tiene “lógica jurídica”. A través de un comunicado, la tienda naranja rechazó “las posiciones extremistas que pretenden aprobar un marco normativo que buscaría endurecer penas y encarcelar periodistas que ejercen un rol fiscalizador”.

El secretario general, Luis Galarreta, precisó en RPP que todos los legisladores fujimoristas se opusieron en la votación y comentó que la salida ante este tipo de delitos no es “amedrentar o evitar que se investigue”.

“Los delitos contra el honor, son eso, si yo me siento afectado a mi honor, yo lo que voy a buscar es la verdad, es decir, que se sepa la verdad y que quede demostrado que lo que dijo quien ha afectado mi honor no es verdad”, dijo.

Te puede interesar: Comisión de Fiscalización denuncia actos dilatorios tras nueva ausencia de Pedro Castillo en citación

Según Galarreta, el marco legal y las penas ya existentes sobre los delitos contra el honor son suficientes. “Mi objetivo no es meter presa a la persona que ha afectado mi honor, salvo que sea un tema de venganza”, recalcó.