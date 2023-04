Magaly Medina y su enfrentamiento con Milena Zárate: periodista le reprochó por no perdonar a Greissy Ortega

Después de escuchar la versión de Greissy Ortega, Magaly Medina tuvo en su set a Milena Zárate, y no dudó en reprocharle por no perdonar sinceramente a su hermana. Como se recuerda, la cantante colombiana y su familiar protagonizaron una fuerte pelea hace muchos años.

Milena Zárate acusó a Greissy Ortega de meterse en su relación con Edwin Sierra, el padre de su hija. Después de negarlo en muchas ocasiones, la hoy madre de 3 hijos terminó aceptando su error.

Cuando se pensaba que las aguas se habían calmado, pues ambas continuaron con su vida y hasta conocen a sus hijos, un Tiktok desataría nuevamente la pelea. Milena Zárate publicó un video donde hace un tutorial de cómo decir la palabra “cínica”, calificativo que dio alguna vez a Greyssi Ortega en televisión en vivo.

Aunque Milena aseguró que no fue con intención de ofenderla, Greyssi sí se dio por aludida, despotricando contra ella una vez más. La colombiana indicó que la cantante la humillaba y explotaba laboralmente, es por ello que decidió alejarse.

“Cuando yo me peleé con Ítalo (Villaseca), supuestamente ella me había salvado de él. Me llevó a su casa para lograr su objetivo: pisotearme, humillarme, tratarme todos los días mal”, dijo Greissy al programa de Magaly Medina.

Milena Zárate y Greissy Ortega se volvieron a enfrentar por el caso Edwin Sierra.

Magaly Medina le reprochó a Milena Zárate

Magaly Medina le recriminó a la colombiana por haber iniciado nuevamente esta pelea con su video de Tiktok. Asimismo, le recordó que Edwin Sierra se involucró con Greissy cuando era menor de edad. Además, le indicó que el hecho de ser hermanas debe ser una motivo fuerte para olvidar el pasado y seguir adelante.

“Ese hombre mandó a hacer abortar a tu hermana, ella lo dijo delante tuyo y tú lo reconociste”, dijo Magaly Medina bastante fastidiada, resaltando que a su parecer, Greissy siempre estuvo manipulada por Edwin Sierra.

“¿Pero yo tengo la culpa? porque yo tengo que hacerme responsable”, preguntó Milena Zárate. La conductora de TV respondió que no, pero le cuestionó por qué nunca encaró a Edwin Sierra y a su hermana sí.

“¿Sabes cuánto tiempo duré en guerra con él? 4 años. ¿Para que tú me digas eso? Estuvo a punto de quitarme a mi hija un montón de veces. Él a mí me demandó por daños psicológicos, me prohibió que me le acercara hasta a mi propia hija. Tú no puedes hablar de lo que desconoces, tú no sabes la cantidad de demandas (que me entabló). Yo duré 4 años en guerra con él por infinidad de cosas, cada vez que salió un programa (le reclamaba)”, recalcó Milena.

La bailarina resaltó que jamás intentó defender a Edwin Sierra, y que sus reproches por televisión siempre fueron por haberse involucrado con su hermana, no por la manutención de su hija

Edwin Sierra le rogaba para retomar su relación

En otro momento, Milena Zárate indicó que su intención nunca fue regresar con Edwin Sierra. Al contrario, él le rogó en varias oportundiades para retomar la relación, pero ella no aceptó.

“Pude volver con él, Magaly. ¿Sabes por qué? Edwin a mí me estuvo rogando, pero me importaba mi dignidad de mujer, porque lo que hicieron ellos (Edwin y Greyssi) conmigo no tiene nombre”, indicó.

Edwin Sierra con Milena Zárate y Greissy Ortega.

Magaly Medina cuestiona a Milena Zárate por no perdonar a su hermana

La conductora de TV indicó que no pretende analizar por qué Greissy dice y se desdice sobre lo que pasó con Ewin Sierra, sin embargo, es importante que perdone para que todo quede atrás.

“Lo tienes que resolver tú y lo tienes que resolver ella”, dijo Magaly Medina. “Yo resolví mis problemas hace mucho tiempo”, respondió Milena. “No se han perdonado, y nos han dado a todos la imagen de que son dos hermanas que se odian”, continuó la periodista.

Milena Zárate señaló que respetaba su opinión, pero aclaró que si no la hubiese perdonado, no hubiera permitido que sus hijos se conozcan.

“¿Sabes por qué yo estoy acá, Magaly (en el programa)? Porque yo estoy en otro punto de mi vida”, indicó la colombiana. “En otro punto de tu vida deberías de tratar de tranquilizarte y no responder a las agresiones. Cuando alguien te agrede, tú decides (si respondes)”, acotó Magaly.

Magaly Medina enfrentó a Milena Zárate por pelea con Greissy Ortega.

La expareja de Edwin Sierra no se quedó callada y dijo que no se hubiera desatado esta pelea si Greissy hubiera hablado con ella directamente sobre el Tiktok que le incomodó, en lugar de hacerlo público.

“Creo que no se van a poner de acuerdo, hasta que no se perdonen de verdad”, apunto Magaly. “Mira, la que ha vivido he sido yo, nadie más. Y como yo he vivido todos estos años con muchas cosas de ella, creo que ese tipo de personas nunca van a cambiar. (...) La verdad que con ese tipo de hermanas, mejor quedarse así, sin hermanos”, dijo fastidiada.

“Bueno, una pena por ustedes que son hermanas. Ojalá que en algún momento puedan salvar sus diferencias”, concluyó la presentadora de Magaly TV La Firme, dejando a Milena con un mal sabor de boca.