Juliana Oxenford fue perseguida por el mismo acosador de Verónica Linares: “No podía ni ir al parque”

Juliana Oxenford también fue acosada por Wilson Manrique. (Captura)

Juliana Oxenford dejó a más de uno sorprendido al contar que sufrió de acoso por el mismo sujeto que ha estado persiguiendo a Verónica Linares. La periodista de ATV utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores los terribles momentos que vivió cuando era asechada por Winston Ezequiel Manrique Canales.

Hace algunos días, la conductora de América Noticias denunció ante la Policía Nacional a Manrique luego de que este intentara agredir a su esposo y lo amenazara de muerte. Si bien, la mujer de prensa señaló que viene siendo acosada por 2 años, no quiso acusarlo legalmente porque es un hombre con alteraciones mentales. La Fiscalía determinó que Manrique sea trasladado a un centro psiquiátrico por 9 meses.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Juliana Oxenford preocupó a sus seguidores al revelar que fue blanco de Winston Ezequiel Manrique Canales años atrás. La presentadora de noticias expresó su solidarización con Verónica Linares por todo lo que está viviendo y señaló que también fue perseguida hasta su casa por él.

“Ese mismo sujeto que la acosa, busca y vuelve una y otra vez, hizo lo mismo conmigo cuando vivía sola con mi hija”, escribió la conductora de ‘Al estilo Juliana’.

Asimismo, recordó cuando le era imposible salir a jugar con su pequeña, pues temía que el sujeto se aparezca. Pese a sus condiciones mentales, Juliana Oxenford lo tildó de peligroso. “No podía ni caminar al parque porque se aparecía argumentando que era mi pareja. Wilson Manrique es y sigue siendo un peligro”, concluyó.

Su publicación generó múltiples reacciones por parte de los usuarios. Mientras que algunos exigieron la rápida acción de la Fiscalía para que Winston Manrique ya no esté en las calles, otros resaltaban la poca preocupación que le dan las autoridades a los casos que implican a personas con problemas mentales.

Cabe mencionar que, Juliana Oxenford contó en una entrevista para El Comercio que Winston comenzó a acosarla en 2013 cuando su hija tenía 8 meses de nacida. El sujeto llegó hasta su casa en más de una oportunidad, fingiendo distintas identidades para que la periodista lo atienda. Si bien, decidió mudarse y no supo de él por un tiempo, en 2016 volvió a asecharla hasta que se casó con su actual pareja.

¿Qué otras periodistas fueron acosadas por Winston Manrique?

No es la primera vez que el nombre de Winston Ezequiel Manrique Canales aparece en las pantallas de televisión. En 2011, la periodista Jessica Tapia vivió terribles momentos cuando Manrique alucinaba que era su novio. Él la buscaba en su centro de trabajo y en su domicilio. Tapia lo denunció públicamente y ante las autoridades, quienes lo declararon como ‘inimputable’ por sufrir de esquizofrenia paranoide.

La comunicadora Marycarmen Sjoo también sufrió de acoso a manos del mismo sujeto en 2014. “Los policías me dijeron: ‘hasta que no te agreda físicamente, en la calle, no podemos hacer nada’. Así que yo era la única que podía protegerme”, contó la periodista a El Comercio.

En 2015 la situación empeoró, pues Manrique la buscaba diariamente. Aunque hubo un mes que no supo nada de él, de un momento a otro apareció en su casa y Sjoo no dudó en enfrentarlo, pero él no se rendía. Harta de la situación, lo denunció públicamente y el Ministerio Público tomó su caso.

Patricia del Río también fue acosada por Winston Ezequiel Manrique Canales en 2013. La periodista comentó que él la esperaba a las afueras del edificio del Grupo RPP para hablar con ella. Si bien, señaló que no quiso denunciarlo en un comienzo, cambió de parecer luego de que Manrique agrediera un personal de seguridad e intentara ingresar a su automóvil.