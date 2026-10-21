Juliana Oxenford identifica públicamente a su acosador y difunde pruebas del hostigamiento: “Ayudaría mucho si alguien lo reconoce”

La periodista Juliana Oxenford denunció ante la Policía Nacional del Perú el hostigamiento reiterado de un sujeto en su domicilio y centro de trabajo.

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La periodista Juliana Oxenford presentó pruebas del acoso que viene sufriendo por parte de un sujeto identificado como Pedro Nils Loayza, quien llegó hasta su vivienda en tres oportunidades y también se presentó en su centro de labores sin conocerla. La comunicadora manifestó estar atemorizada y exigió a las autoridades que intervengan de manera definitiva en el caso.

A través de su programa de YouTube Arde Troya, Oxenford detalló la denuncia que había presentado un día antes ante la Policía Nacional del Perú contra este sujeto, quien según su relato intentó contactarla en reiteradas ocasiones.

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“Quiero acercarme a hablar con ella, la necesito”, habría dicho Loayza a una persona que custodiaba la vivienda de la periodista, de acuerdo con el testimonio de la comunicadora. El hombre incluso se atrevió a enviar regalos al hijo de Oxenford por su cumpleaños, sin que existiera vínculo alguno entre ambos.

La periodista difundió videos del momento de la detención

Oxenford mostró videos del sujeto merodeando su domicilio y también el instante en que la Policía lo trasladó detenido. Sin embargo, la periodista advirtió que lo más probable es que Loayza recupere su libertad en 48 horas, un escenario que calificó como una muestra de la impunidad que rodea este tipo de casos en el país.

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La periodista peruana Juliana Oxenford expone en la red social X su denuncia policial contra Pedro Nils Loayza por hostigamiento continuo.

“Basta de impunidad porque con Winston Manrique Canales me tuvieron jodiendo la vida 4 años (...) Este tipo es un peligro para mi vida y la de mi familia”, manifestó de forma enérgica la comunicadora, en referencia a un acosador que persiguió durante años a distintas periodistas peruanas, entre ellas la propia Oxenford.

El acoso se extendió durante aproximadamente un mes

Un día antes de presentar las pruebas, Oxenford había revelado a través de su cuenta de X que era víctima de acoso desde hacía cerca de un mes. “Acabo de regresar de la comisaría. Después de un mes, tuve que denunciar. Estoy siendo perseguida por un sujeto que ha ido al canal, a mi casa, me ha seguido en moto y hoy esperó hasta una hora molestando a los vecinos para hablar conmigo de temas ‘personales’”, escribió la periodista.

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La comunicadora identificó públicamente al sujeto como Pedro Nils Loayza Waidhofer y pidió ayuda a sus seguidores para determinar si existía algún antecedente o condición de salud mental que explicara su comportamiento. “El es mi acosador. Si alguien lo reconoce, ayudaría mucho saber qué busca y si tiene o no algún tipo de trastorno”, señaló en su publicación.

La periodista peruana Juliana Oxenford difunde en redes sociales la fotografía de Pedro Nils Loayza, a quien denunció formalmente por acoso ante la policía.

Oxenford diferenció este caso de episodios previos de hostigamiento

La periodista precisó que, a diferencia de otras situaciones de acoso que enfrentó anteriormente, el comportamiento de Loayza no respondería a un interés de índole sentimental. “Hoy tuve que pedir apoyo policial porque el acoso es demasiado. No es la primera vez que me pasa, pero sí con él. La diferencia ahora es que no se trata de un hostigamiento de índole ‘sentimental’”, explicó Oxenford en sus redes sociales.

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Tras la intervención policial, la comunicadora agradeció la respuesta de las autoridades, aunque insistió en la necesidad de que el Ministerio Público adopte medidas adicionales. “Gracias, querida. La policía actuó. El tema ahora es que fiscalía haga lo propio y alejen a este tipo de mi vida, de mi familia”, escribió. Horas después, informó que había recibido una notificación para acudir nuevamente a la comisaría y a la Fiscalía, debido a que el caso estaría siendo tratado bajo la figura de flagrancia.

La periodista cuestionó la ausencia de la familia del acosador

Oxenford también se preguntó públicamente por qué los familiares de Loayza no intervienen para frenar su comportamiento. “Que la familia se haga cargo o que se vaya preso porque el acoso es un delito”, afirmó la comunicadora, quien remarcó que este tipo de conductas no deben quedar impunes por tratarse de una infracción tipificada en la legislación peruana.

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La periodista Juliana Oxenford agradece el respaldo de sus colegas en la red social X tras denunciar ante la Policía Nacional del Perú el acoso de un sujeto.

El artículo 151-A del Código Penal contempla el delito de acoso y sanciona conductas como vigilar, perseguir, hostigar, asediar o intentar establecer contacto con una persona sin su consentimiento. La modalidad general de este delito contempla una pena de entre uno y cuatro años de prisión, además de días-multa e inhabilitación, según corresponda. La norma también permite sancionar una conducta aunque ocurra una sola vez, si esta altera el desarrollo normal de la vida cotidiana de la persona afectada.

El caso se suma a una larga lista de acosos contra periodistas peruanas

La denuncia de Oxenford se produce en un contexto marcado por antecedentes similares dentro del gremio periodístico peruano. La propia comunicadora fue víctima, años atrás, del acoso sistemático de Winston Ezequiel Manrique Canales, un hombre declarado inimputable por la justicia que persiguió también a otras figuras de la televisión nacional, entre ellas Jessica Tapia, Patricia del Río, Marycarmen Sjoo y Verónica Linares.

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La periodista Juliana Oxenford grabó un video desde el interior de un automóvil para referirse a la denuncia formal que presentó ante una comisaría contra Pedro Nils Loayza por presunto acoso y persecución durante un mes. En su declaración, la comunicadora agradeció las muestras de apoyo recibidas y anunció que expondrá pruebas documentadas sobre los hechos en su programa digital.

En el caso de Manrique Canales, pese a contar con múltiples denuncias por acoso y antecedentes de violencia familiar, la Policía y el Ministerio Público enfrentaron durante años dificultades para garantizar su internamiento en un centro psiquiátrico, lo que derivó en sucesivas liberaciones y en la continuidad del hostigamiento contra distintas comunicadoras. Ese patrón de impunidad es, precisamente, el que Oxenford invocó al advertir sobre el riesgo de que Loayza quede en libertad en las próximas horas.

En caso de emergencia, la Policía Nacional del Perú puede ser contactada a través del número 105, mientras que la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ofrece orientación gratuita las 24 horas para víctimas de acoso y otras formas de violencia.

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