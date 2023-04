Florcita Polo solicitó ayuda a Dina Boluarte tras problemas legales con Néstor Villanueva

Florcita Polo solicitó ayuda a la presidenta del Perú. (Captura)

Los problemas legales y mediáticos entre Florcita Polo y Néstor Villanueva no tiene fin. Esta vez, la animadora acudió a la presidenta del Perú para pedir apoyo en su caso. Como se sabe, ambos se encuentran nuevamente en el ojo de la tormenta luego de que el cumbiambero acusara a la animadora de impedirle ver a sus hijos.

Te puede interesar: Padre de Néstor Villanueva pide a Florcita que le deje ver a sus nietos y Susy Díaz hace grave acusación contra él

Sin embargo, Flor Polo aseguró que el artista es quien no ha tenido intención de ver a sus pequeños en lo que va del 2023. Asimismo, Susy Díaz salió en defensa de su hija y denunció que el padre de Néstor Villanueva era testigo de los maltratos del cantante contra su primogénita, y nunca la defendió.

Este 25 de abril, Néstor Villanueva estuvo como invitado en ‘América Hoy’ para responder a las acusaciones de Florcita Polo y Susy Díaz. En medio de su participación, se mostró bastante afectado tras informar que se perderá el cumpleaños de su pequeño porque la Fiscalía ordenó una orden de alejamiento.

Te puede interesar: Néstor Villanueva lloró porque se perderá el cumpleaños de su hijo por orden de alejamiento

Para esclarecer algunas dudas, la producción se comunicó con el abogado de Florcita Polo, quien dejó a más de uno sorprendido al revelar que le escribió una carta a Dina Boluarte. Ysrael Castillo señaló que solicitó la ayuda de la presidenta de la República para que tome cartas en el asunto y la resolución del proceso legal no demore mucho tiempo.

“Nosotros el día de ayer (24 de abril) hemos girado una carta a la presidenta Dina Boluarte para que tomen cartas en el asunto y nos han derivado al Ministerio de la Mujer y Ministerio de Justicia”, dijo el especialista en leyes.

Asimismo, explicó las razones por las cuales decidió acudir a la presidenta de nuestro país. “De acuerdo a lo que nosotros hemos visto en la Cámara Gesell, hay un documento donde acredita lo dicho por el menor. Hemos hecho una carta para que se nos atienda el pedido, ya que hay una agresión para el menor, pero todavía nos han citado para ir en estos días”, agregó.

Te puede interesar: Ultra Perú: lista de artistas internacionales, recomendaciones y set times del festival de música electrónica

No obstante, el represente legal de Flor Polo indicó que ante una conciliación entre su clienta y el cantante, la situación llegaría a un punto final. “Le invito al señor (Néstor Villanueva) a conciliar. Estamos prestos a llegar un buen acuerdo. Como profesionales hemos enviado una carta a la presidenta, pero si quedamos a un buen acuerdo, se acabó este tema”.

Flor Polo habla de Néstor Villanueva. (Instagram)

Las acusaciones en contra de Néstor Villanueva

Luego de divorciarse de Néstor Villanueva, Flor Polo Díaz denunció al padre de sus hijos por violencia física y psicológica. Además, lo acusó de no visitar a los pequeños. El cumbiambero no se quedó de brazos cruzados y denunció a su expareja de supuesto maltrato físico y psicológico en contra de los niños.

Susy Díaz salió en defensa de Florcita y, aunque no lo acusó directamente, dejó entrever que Néstor y sus padres estarían maltratando a sus nietos cuando van de visita.

“¿Si se va a Chancay, viene con toda la espalda morada a quién le echamos la culpa? Un día me lo trajeron, (al niño) que le dolía la mano. Cada vez que lo traen le duele algo, la espalda morada o la muñeca doblada”, indicó en ‘América Hoy’.

También aseguró que Don Guillermo, exsuegro de Florcita, jamás la defendió cuando Néstor, supuestamente, la golpeaba. “Mi hija lo que me ha contado es que delante del señor, la maltrataban y él nunca la defendió. Si mi hija me dice que delante de ese señor la han maltratado, para qué voy a llamar yo. Qué voy a aprender de esa persona que no ha defendido a mi hija, yo me rodeo de gente que habla bien”.