Giuliana Rengifo vuelve a ser víctima de extorsión: recibe amenazas de muerte y le piden dinero

Giuliana Rengifo denunció en televisión nacional que es víctima de extorsión. La cantante acudió a las cámaras de “24 horas” para revelar que recibe amenazas de muertes, así como constantes llamadas y mensajes de una banda de criminales que le exigen dinero para no atentar en contra de su vida ni la de su familia.

“Me dicen: ‘Hay dos personas que te quieren matar, nosotros queremos ayudarte, pero queremos que nos pagues’. Me piden mil soles, dos mil, tres mil soles”, comenzó revelando la cumbiambera, quien le entregó al noticiero algunos audios donde se escucha a un sujeto, advirtiéndole que no corte la comunicación porque le traerá consecuencias.

“Vivir junto a su familia un perjuicio conocido como sicariato, muerte por encargo o derramamiento de sangre. También quiero que sepa una cosa, que el líder principal de esta organización, me mandó a realizar el comunicado con bandera blanca para que usted no pudiera tener problemas, ni tampoco directamente tomarme la mala decisión, en tomarme el pelo de cortar la llamada al pensar que nosotros estamos jugando con usted, porque directamente le estoy hablando sobre la vida suya y la de su familia”, se le escucha decir al extorsionador.

Asimismo, Giuliana Rengifo dio a conocer que en tan solo dos meses, inescrupulosos, le han llamado en cuatro oportunidades para chantajearla. Además, cree que las llamadas se ejecutan desde un centro penitenciario. Si bien, su representante bloquea a los números de teléfono, no deja de afectar su tranquilidad.

“Cuatro veces (me van intentando extorsionar) en tan solo dos meses. Mi manager lo que hace es bloquear, bloquear, no seguirles el juego y bloquear. Uno nunca sabes si va a ser verdad o es mentira, por eso siempre ando con mucho cuidado”, agregó.

En ese sentido, la exintegrante de ‘El Gran Show’ contó que hace 6 años vivió una situación similar, pero prefirió quedarse callada. Ahora, ha decidido hacerlo público, ya que existen más artistas que pasan por lo mismo.

“Yo creo que lo hacen para asustarme, porque no me dan algo exacto, pero sí llaman por teléfono. Solo dan mi nombre. Así como me hacen llamadas a mí, hay muchos artistas que le pasa lo mismo, yo creo que ya es hora que denunciemos este tipo de acoso, extorsiones”,

Giuliana Rengifo afectada por las amenazas de muerte. (Captura)

No es la primera vez que Giuliana Rengifo expone una extorsión. En noviembre de 2022, utilizó sus redes sociales para revelar que fue amenazada por dos sujetos. A través de las historias de su cuenta de Instagram, la artista contó que le escribieron para indicarle que tienen planeado acabar con su vida si es que no les paga.

“El día de ayer recibí llamadas y videos de pistolas para extorsionarme. Querían dinero para que no me maten. Son mandados por dos personas para que atenten contra mi vida. Qué terrible, Dios mío. Cada día nuestro país está más peligroso”, escribió.

Giuliana Rengifo terminó su última relación por una infidelidad

Giuliana Rengifo dio a conocer que había decidido darse una nueva oportunidad en el amor con el empresario John Silva. Tras confirmar esta noticia, la cantante de cumbia halagó a su nuevo galán, pues aseguró que era un buen hombre. Sin embargo, lo que nunca imaginó es que este sujeto le sería infiel con una de sus trabajadoras.

“Me sorprende ver las imágenes porque ese día, que fue el viernes 9, yo ya no estaba con el señor John Silva, desde el 5, porque me entero que se va a Chincha con una de sus trabajadoras venezolanas entonces yo pongo el comunicado (¿Te sacó la vuelta con ella?) Sí, me estaba (hace ademán de cuernos)”, reveló.