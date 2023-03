Giuliana Rengifo terminó su relación con empresario por una infidelidad: “Era mi pareja formal”. | Amor y Fuego.

Hace unos días, Giuliana Rengifo dio a conocer que había decidido darse una nueva oportunidad en el amor con el empresario John Silva. Tras confirmar esta noticia, la cantante de cumbia halagó a su nuevo galán, pues aseguró que era un buen hombre.

Te puede interesar: Giuliana Rengifo apenada por las inundaciones que afectan a sus familiares y amigos en Piura

Sin embargo, lo que nunca imaginó es que este sujeto le sería infiel con una de sus trabajadoras, así lo dejó en evidencia el programa ‘Amor y Fuego’, quienes captaron a este hombre divirtiéndose al lado de una mujer dentro de su departamento ubicado en Barranco.

“Me sorprende ver las imágenes porque ese día, que fue el viernes 9, yo ya no estaba con el señor John Silva, desde el 5, porque me entero que se va a Chincha con una de sus trabajadoras venezolanas entonces yo pongo el comunicado (¿Te sacó la vuelta con ella?) Sí, me estaba (hace ademán de cuernos)”, reveló.

Te puede interesar: Ducelia Echevarría pone en tela de juicio ampay de ‘Amor y Fuego’: “Los reto a que saquen si hay un beso”

Asimismo, Giuliana Rengifo admitió que se apresuró en formalizar su relación, esto debido a que él la presentó como su enamorada ante su entorno más cercano. Asimismo, sostuvo que nunca perdonaría una infidelidad.

“Yo no soy la incondicional, olvídate. Eso no va conmigo. Cuando yo descubro un engaño yo cierro página y digo chau”, precisó la cantante de cumbia.

Te puede interesar: iOA, el youtuber que gastó más de 100 mil dólares por su amor a Rosalía: “Nunca pensé que sería tan costoso”

En ese sentido, la expareja del notario Alfredo Zambrano lamentó el accionar del empresario apodado ‘osito’, especialmente porque desde el día que empezaron a salir le advirtió que ella era un personaje público.

“El tuvo un accidente y yo estuve con él cuidándolo en Chincha y me parece bajo que me haga ese tipo de cosas porque desde el día 1 yo le dije que soy una persona pública, tú tienes que respetar porque más allá de eso tengo mis hijas y estoy en el ojo de la prensa”, contó.

Giuliana Rengifo.

Al ser consultada si creía que el John Silva no tomó en serio la relación que tuvieron, Giuliana Rengifo respondió que desde un primer momento él le hubiera dejado en claro sus intenciones para no ilusionarse, pues el empresario es un hombre de 43 años que ya debería de saber qué es lo que se encuentra buscando en estos momentos.

“Pero me lo hubiera dicho desde un principio, para que está la boca y somos maduros, y él no es un niño tiene 43 años. Me lo decía y jugamos a lo mismo. Él si era mi pareja formal”, señaló la cantante de cumbia sobro lo que vivió en la última semana.