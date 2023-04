Camila Ganoza explicó las razones por las que hizo pública su denuncia a Richard Acuña.

Camila Ganoza explicó sus motivos por los que decidió hacer público su denuncia en contra de Richard Acuña, padre de su única hija de ocho años. De acuerdo a la joven, habría sido maltratada psicológica y físicamente durante su relación con el político y después cuando se separaron.

Mediante un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter, explicó los motivos que la llevaron a ir al programa de Magaly Medina para exponer su caso y evitar que le quiten la tenencia de su hija.

La madre trujillana comentó que no tuvo otra salida porque considera que fue la única manera de que conozcan lo que estaba padeciendo con el padre de su pequeña.

“Salí a denunciar este tema, muy a mi pesar, porque me vi en la obligación de hacerlo así, ya que lamentablemente era la única manera de visibilizar mi actual realidad. Y salir a exponer todo lo que vengo viviendo estos últimos años, ha sido una de las decisiones más difíciles que me ha tocado tomar, sin embargo, no tuve otra opción y eso es algo que solo mi familia, amigos cercanos y yo podemos avalar con hechos”, expresó en un inicio.

Asimismo, Camila Ganoza comentó que tuvo mucho temor porque era consciente que se está enfrentando a una de las familias más poderosas e influyentes del país. “Es imposible decir que no tuve miedo, que no lloré pensando en las consecuencias que esto traería, pues enfrentar a una persona con tanto poder en el país, no es algo simple para nadie”, precisó.

Relató que lo único que la motivó a continuar con su denuncia por maltrato físico y por la pensión de alimentos de su niña fue la estabilidad emocional de la misma. “Esta decisión la tomé pensando 100% en la seguridad y estabilidad emocional de mi hija, digan lo que digan, solo yo sé porque hacerlo público fue mi única opción”, explicó.

“Soy la voz de una niña de tan solo 8 años que hoy es quizás pequeña para darse cuenta de lo que defiendo, pero que aclaro una vez más que yo no empecé y mi único fin es terminar con justicia”, continuó.

Camila contó que la finalidad de su acusación fue que todo el público y las autoridades sepan que ha sido víctima de un maltrato continuo por su expareja. “Cada declaración que he dado ha sido con la única intención de evidenciar el maltrato al que me he visto expuesta sistemáticamente por años”, dijo.

Comunicado de Camila Ganoza. (Twitter)

Agradeció respaldo del público peruano

Finalmente, Camila Ganoza agradeció a todas las personas que le han escrito felicitado su actitud y apoyan su lucha en conseguir justicia para ella y su niña.

“Muchos me escribieron a darme su respaldo, ya que vieron en mi caso el reflejo de una realidad que les toca vivir sin respuesta alguna, recibí el apoyo de muchas personas quienes han pasado por situaciones similares o peores que yo”, terminó.

Camila Ganoza y su hija que tiene con Richard Acuña. Facebook

Estos son los maltratos que vivió Camila por parte de Richard

Camila Ganoza contó episodios de violencia que vivió al lado de Richard Acuña en el programa de Magaly Medina y que además están incluidas en la demanda que le ha interpuesto por la tenencia de su menor hija.

La joven de 29 años relató que en más de una ocasión sufrió de violencia psicológica, siendo la última vez cuando él se llevó a su hija durante una semana a Punta Sal para celebrar su luna de miel al lado de su Brunella Horna.

De acuerdo a Camila, Richard se llevó a su pequeña a un almuerzo familiar y no apareció hasta una semana después, pues simplemente tomó un avión junto a sus otros hijos sin avisarle que estaba viajando al interior del país.

En ese sentido, el empresario reconoció que se fue sin decirle nada a su expareja, pues vio el momento oportuno para estar al lado de sus cuatro hijos y su esposa. “Lo único que yo hice es tomar un avión y me fui al norte y le compré sus cosas”, comentó el excongresista.

Magaly Medina relató la denuncia que hizo Camila en contra de Richard Acuña, donde detalló la agresión física, que la joven sufrió en una ocasión. La trujillana indicó en el documento judicial que el hijo de César Acuña la agredió porque se molestó por un video que ella grabó junto a sus amigas.

“Vio una filmación que hicimos a una amiga a manera de broma, este se mostró disgustado ante la situación, que no incluía a mí, actuando de una manera violenta, agrediéndome físicamente, tirándome contra la pared, levantando en el aire mi cuerpo, con sus manos fuertemente al rededor de mi cuello. Esto me ocasionó daños físicos como emocionales, me llegó a asustar, temiendo por mi integridad física”, señaló.