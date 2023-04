Johanna San Miguel y Carlos Carlín respaldan a Inter Artis Perú y hablan sobre las regalías de Pataclaún

Johanna San Miguel y Carlos Carlín responden sobre las regalías de Pataclaun. (Captura)

La lucha por las regalías de ‘Pataclaun’ no acaba. Esta vez, Johanna San Miguel y Carlos Carlín se pronunciaron acerca de la polémica que ha envuelto a Inter Artis Perú y Latina Televisión. Desde que se anunció la retransmisión de serie a través de las pantallas del canal 2 para este 2023, mucho se ha hablado de la compensación económica que cada protagonista debe recibir.

Luis Guillermo Camacho, Gerente de Programación y Contenido de Latina TV, aseguró que todo el elenco ha recibido sus regalías a través de Inter Artis Perú, entidad encargada de gestionar los derechos de propiedad intelectual de los artistas del ámbito audiovisual, autorizada por INDECOPI. Sin embargo, dicha organización emitió un comunicado desmintiendo su versión.

“Las actrices Monserrat Brungué y Johana San Miguel, así como todos los actores y actrices de la serie Pataclaun, son afiliados a Inter Artis Perú desde hace varios años. Sin embargo, Latina mantiene una deuda con nuestra entidad, en ese sentido no vendría cumpliendo con el pago de las regalías correspondientes a los actores de las series, películas y telenovelas que transmite o retransmite, perjudicando así los derechos de propiedad intelectual al no recibir pago alguno por el uso que dicho organismo de radiodifusión hace de sus personajes”, detallaron.

Comunicado de Inter Artis Perú tras reclamos de actrices de Pataclaun.

Este 12 de abril, Johanna San Miguel y Carlos Carlín comentaron al respecto con Infobae y recalcaron que no se les ha pagado las regalías que, por derecho, les corresponde. Asimismo, revelaron que Latina Televisión firmó un acuerdo con Inter Artis Perú para comenzar con el pago a cada uno de los protagonistas de ‘Pataclaun’, pero este no fue respetado.

“Nosotros, todos los actores de Pataclaun, nos hemos reunido con Inter Artis Perú. Nosotros y otros actores del país somos Inter Artis. ¿Qué pasó con el tema de las regalías? Nosotros, los actores de Pataclaun, estamos alineados con Inter Artis. Son 11 años que la serie se ha trasmitido por Latina y no se nos han pagado regalías. Inter Artis se reúne con Latina para renegociar, en vista a todos los años que no se nos había pagado y no solo a nosotros, sino a otras producciones. Firman un contrato en 2020 que comprende del 2018 en adelante. Eso tampoco lo han pagado”, dijo Carlín.

Con respecto a las últimas declaraciones de Gonzalo Torres (Gonzalete), quien afirmó que sí se le ha dado una compensación económica mediante Inter Artis Perú, Carlos Carlín señaló que el presentador se refería a las otras formas en las que la imagen de ‘Pataclaún’ ha sido utilizada.

“Cuando Gonzalo dijo que a él sí le han pagado, se refiere a otros soportes en lo que la serie se ha pasado, como hoteles, etc. Eso es un monto mínimo que Inter Artis sí ha cobrado y sí se nos ha pagado, pero Latina no ha pagado nunca. Y las regalías son un derecho, no son un regalo”, añadió.

Finalmente, Johanna San Miguel resaltó que cada uno conoce la realidad de la situación y evitó hablar más del tema.“Queda claro que nosotros tenemos la situación bien clara y nosotros no vamos a hablar por gusto”, concluyó.

Johanna San Miguel y Carlos Carlín en conferencia de prensa. (Infobae / Carlo Fernández)

Cabe mencionar que, dichas declaraciones se dieron en una conferencia de prensa, donde Johanna San Miguel y Carlos Carlín se juntaron para hablar de su próxima obra teatral ‘Cancelados’, que se estrena el 6 de mayo en el Teatro Peruano Japonés y muestra lo veloz, volátil e incluso absurda que puede ser la fama dentro de las redes sociales. Los actores interpretarán a una pareja de influencers improvisados que deberán aprender a manejarse en el mundo de las plataformas digitales.

¿Qué dijo Monserrat Brugué sobre las regalías de Pataclaún?

Monserrat Brugué habló sobre las regalías de ‘Pataclaun’ en una entrevista con Infobae. La recordada ‘Monchi’ expresó su indignación por la retransmisión de la serie este 2023 y confesó que tampoco ha recibido dinero por las veces que su imagen ha sido expuesta en Latina Televisión.

“¿Si hemos ganado regalías con cada retransmisión del programa? No, no hemos ganado más. Yo pienso que sería lo justo (...) (La retransmisión) No es algo que me alegre mucho, la verdad, porque, como dicen mis compañeros, nos sentimos utilizados… pero, bueno, que el público y las nuevas generaciones lo disfruten”, acotó.