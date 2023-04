Michelle Alexander afirma que Ethel Pozo no está en ‘Maricucha’ por ser su cuñada: “Se ha preparado”

Michelle Alexander defendió a Ethel Pozo.

Ethel Pozo ha llamado la atención por su participación en la telenovela ‘Maricucha 2′ de América Televisión. Muy poco se conocía de la faceta de la conductora de televisión como actriz, por lo que ha despertado más de una crítica por obtener un papel en una producción tan importante.

Y es que, como se conoce, su esposo Julián Alexander trabaja en Del Barrio producciones y su hermana es la directora general, por lo que se hablaba que el ingreso de la hija de Gisela se dio por su pareja. Ante ello, Michelle Alexander se refirió a la incorporación de Ethel a la ficción.

La productora de televisión aseguró que la conductora de ‘América Hoy’ tenía el perfil que necesitaba y que incluso fue una de sus colegas quien le hizo la sugerencia de que ingrese.

“Se necesitaba un personaje como ‘Afrodita’, alguien que sea media coquetona, y la directora Ani Álvarez me comentó sobre Ethel cuando fuimos al matrimonio de mi hija, pues dijo que era perfecta”, expresó la inicio para Trome.

Ethel Pozo en su primera aparición en 'Maricucha 2'.

Además, la halagó asegurando que es una persona muy responsable en su trabajo y que con eso demuestra que quiere seguir creciendo como actriz. “Ethel se ha preparado, es chancona, llega a la hora, con su letra aprendida y se queda hasta el final. Así son los actores cuando empiezan, ella quiere demostrar que quiere ser actriz”, agregó.

Por otro lado, aseguró que ser su cuñada no ha influenciado en su decisión de integrarla, sino que se lo ha ganado porque considera que merece una oportunidad. Por ahora, la ve bien en la comedia. “Que le haya dado un trabajo a Ethel porque es mi cuñada, eso no ha sido así. Nunca le he dado trabajo a alguien que no piense que no se lo merece, a ella le hemos dado la oportunidad y no me ha defraudado, ha respondido bien en la comedia, no sé cómo será en el drama”, acotó.

No habla de las críticas

En otro momento Michelle Alexander comentó que no cree que las críticas a Ethel sean por su trabajo como actriz, sino por su gran exposición en América Televisión. Además, señaló que eso no le ha afectado en la novela y que incluso tiene más rating.

“No opino sobre las críticas porque cada quien tiene una opinión distinta. Pero no he escuchado críticas sobre su trabajo, sino porque aparece en las mañanas, las noches y los domingos en la televisión, por eso, sobre exposición. Y eso no afecta a la novela ni el rating, es más, hasta hemos subido”, comentó.

Michelle Alexander defiende actuación de Ethel Pozo. (Captura)

También, señaló que desconoce si las críticas le afecten, pues aunque ahora son familia, no tienden a frecuentarse mucho, solo se cruzan en el trabajo y ella comparte más tiempo con sus hijos y nietos. “A nivel personal no sé si eso le afecte porque cuando nos vemos no hablamos de eso, y nosotras nos vemos muy poco. Es cierto que hay un mayor acercamiento con ella porque se casó con mi hermano, pero no nos frecuentamos, es más, con mi hermano nos vemos más en la oficina, nos cruzamos. Luego, yo después del trabajo paso más tiempo con mi mamá, mis hijos y nietos”, sentenció.