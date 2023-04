César Acuña se va a España por 10 días en plena crisis por lluvias: “Si pasa algo grave, cojo mi avión y estoy acá”

Fuente: Canal N

César Acuña, gobernador regional de La Libertad, detalló este martes que solicitó una licencia para ausentarse por diez días ante un vuelo programado a Madrid (España) por temas personales, pese a la emergencia desatada por las intensas precipitaciones. El viaje será del 8 hasta el 18 de abril.

Te puede interesar: Rosío Torres será expulsada de Alianza para el Progreso tras escándalo por recorte de sueldo a sus trabajadores

“Tengo algo personal que solucionar, por eso he pedido licencia. No va a hacer la primera (licencia) que voy a pedir ahora. Con optimismo, en esas fechas no habrá nada, creo en Dios, me voy con fe”, dijo el político y adelantó que, en ese período, la región quedará en manos del gerente general Martin Namay y la vicegobernadora Joana Cabrera.

Ambas autoridades asumirían el cargo ante la ausencia del gobernador regional. “Estoy tranquilo porque hay un gran gerente y equipo. Si en caso pasa algo grave, cojo mi avión y al siguiente día estoy acá”, remarcó el líder de Alianza para el Progreso (APP).

César Acuña es el gobernador regional de La Libertad.

Agregó que los viajes a Europa servirán para unificar las relaciones con otros países: “Tengo un proyecto de hermanar a La Libertad con la mayor cantidad de países. Eso significa pedir permiso. Además, no le cuesta un sol gobierno regional”, dijo.

Te puede interesar: César Acuña al ser consultado sobre congresista Rosío Torres: “Todos los corruptos tienen un lugar que se llama cárcel”

En marzo, el Ejecutivo declaró Estado de Emergencia por 60 días a 26 distritos de ocho provincias de La Libertad tras las lluvias y huaicos. El viaje de Acuña surge en medio de una situación complicada en la región, quien todavía se recupera de los estragos del ciclón Yaku.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) ha pronosticado que, hasta el 06 de abril, se presentarán precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de moderada a extrema intensidad en la costa norte y sierra de La Libertad.

César Acuña sigue en el ojo de la tormenta. Epicentro Tv difundió un nuevo audio. (Andina)

“El riesgo está actualmente en las provincias de la costa. Sin embargo, ya hemos sostenido reuniones con las gerencias de Infraestructura y Caminos para que el pool de maquinaria estén situados en puntos críticos, a fin de tenerla disponible ante la posible activación de una quebrada”, dijo el coronel PNP (r) Edwin Dávila Paredes, gerente de Defensa Nacional del Gobierno Regional.