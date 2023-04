Christian Meier confiesa que nunca le gustó hacer telenovelas: “Las hacía porque me pagaban muy bien”

Christian Meier confiesa que nunca le gustó hacer telenovelas | YouTube/ La Habitación de Henry Spencer

Christian Meier ha decidido relanzar su carrera musical y ha lanzado su EP Sesiones en vivo con algunos icónicos temas. Sin embargo, hace poco se supo que había dado por concluida su etapa como actor de telenovelas, lo que sorprendió a sus cientos de seguidores.

El cantante estuvo en una entrevista con Luis Carlos Burneo para su canal de YouTube, ‘La Habitación de Henry Spencer’ y habló de su carrera como actor. Sorprendió al revelar que nunca le gustó trabajar en telenovelas, pero como la paga era buena no desaprovechó la oportunidad.

“A mí nunca me gustó hacer telenovelas. Las hacía porque me pagaban muy bien, hubo un momento en el cual ya no podía negarme a hacerla porque reconocía que estaba en una posición muy privilegiada, que probablemente mucha gente estaría peleando por ellas”, señaló al inicio.

Tras ello, explicó que continuó en este mundo del arte debido a que los ingresos eran los mejores para su familia, pero que pasado el tiempo fue notando que no quería continuar más. “Además, que yo ya tenía 3 hijos y tenía que cumplir con mis obligaciones como padre y entonces fue una bola que empezó a crecer y hubo un momento en el cual dije ya está bien, ya estuvo, lo hice”, expresó.

Incluso, confesó que decidió hacer su última telenovela del 2014 en Televisa porque le gustó la idea de ‘despedirse’ en ese canal que es grande. “La última telenovela la hice en el 2014 que fue la que hice para Televisa. El único motivo por el cual la hice fue porque dije, me voy a retirar haciendo una telenovela en Televisa, las hice todas ya. Eso fue lo que me hizo tomar más la decisión”, comentó Christian Meier.

La propuesta y el fin de su paso como actor

En otro momento, contó que en el 2009 ya tenía rondando en la cabeza la idea de dejar la actuación con su último papel en Doña Bárbara. Pero, pasaban los años y las propuestas continuaban apareciendo y no las rechazaba, pero trabajaba desganado.

“Cuando terminé Doña Bárbara dije, termino con esto, no tengo ganas de hacer nada nunca más, que fue en el 2009 y luego volví a hacer una en el 2010 para Telemundo y una más en el 2011 para Caracol y en 2013 hice una en Miami, pero todas ya las hice sin ganas”, explicó el artista.

Finalmente, confesó que Televisa le hizo una propuesta que ningún peruano había tenido. Contó que les dijeron que no querían a ningún otro actor que no sea él, por lo que la paga iba a ser muy buena y accedió como su último trabajo. “Ya estaba decidido a no hacerla, pero recibí unas ofertas que no las podía desechar”, sentenció.

Actualmente, ya no piensa hacer más producciones de ese tipo, pero pese a que han pasado casi 10 años de no actuar, las propuestas le siguen llegando, pero solo responde que no, aunque hay algunos que lo quieren convencer. “Siguen llegando las ofertas hasta el día de hoy y la respuesta ok gracias, pero no. Hay gente que no se ha enterado, hay gente que me quiere convencer”, finalizó.