Alineaciones de Alianza Lima vs Atlético Paranaense: convocados y cambios para partido por Copa Libertadores 2023

Alianza Lima vs Atlético Paranaense: alineaciones para el partido por Copa Libertadores.

Alianza Lima tendrá un duro debut en la Copa Libertadores 2023, pues se enfrentará este martes 4 de abril al reciente subcampeón de este torneo, Atlético Paranaense, en el estadio Alejandro Villanueva.

Los ‘blanquiazules’ vienen de ganarle 2-0 a Cienciano con doblete de su joven figura Franco Zanelatto y se convirtieron en el único líder del Torneo Apertura de la Liga 1 superando a sus clásicos rivales, Universitario y Sporting Cristal.

El ‘huracán’, por su lado, también sumaron una victoria en la primera final del Campeonato Paranaense. Superaron 2-1 a Cascavel, equipo de la cuarta división de Brasil, con tantos de Erick y su máxima estrella, Vitor Roque.

Alianza Lima venció 2-0 a Cienciano por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1

Será la tercera vez que se enfrenten en la historia de la Copa Libertadores, debido a que en la temporada 2000 coincidieron en la fase de grupos. En aquella oportunidad, los brasileños se impusieron en el partido de ida (3-0) y vuelta (2-1).

Hora y canal de Alianza Lima vs Atlético Paranaense

El partido por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores iniciará a las 17:00 horas de Perú y será transmitido por la señal de ESPN y Star+. Además, podrás enterarte de todas las incidencias a través de Infobae.

Alineaciones de Alianza Lima y Atlético Paranaense

Guillermo Salas, técnico de Alianza Lima, guardó a sus jugadores titulares para este importante partido, no obstante, aún tiene algunas dudas en cuanto al once que arrancará en Matute. El lateral Gino Peruzzi estaría recuperado, pero no al 100%. Asimismo, el extremo Bryan Reyna no está confirmado por el buen momento de Franco Zanelatto.

La posible oncena de ‘Chicho’ para chocar con Atlético Paranaense sería el siguiente: Ángelo Campos en el arco; Carlos Zambrano, Santiago García, Ricardo Lagos y Edinson Chávez en la defensa; Josepmir Ballón, Jairo Concha y Andrés Andrade en la volante; Bryan Reyna, Gabriel Costa y Pablo Sabbag en el ataque.

El club brasileño saltaría al campo de Alejandro Villanueva con estos once futbolistas: Bento; Heleno, Zé Ivaldo, Khellven, Pedrinho; Fernandinho, Bueno, Erick, Terans, Vitor Roque y Agustín Canobbio.

Atlético Paranaense arribó Lima hoy por la madrugada.

Fixture de Alianza Lima en Copa Libertadores 2023

- Fecha 2: Libertad vs Alianza Lima (20 de abril / 21:00 horas / estadio Defensores del Chaco)

- Fecha 3: Atlético Mineiro vs Alianza Lima (3 de mayo / 19:30 horas / estadio Mineirao)

- Fecha 4: Alianza Lima vs Libertad (23 de mayo / 21:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 5: Alianza Lima vs Atlético Mineiro (6 de junio / 19:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 6: Atlético Paranaense vs Alianza Lima (27 de junio / 17:00 horas / Arena da Baixada)

Alianza Lima buscará romper su mala racha de Copa Libertadores

El club ‘blanquiazul’ tiene once años sin sumar una victoria en el certamen organizado por Conmebol. La última vez que consiguió tres puntos fue el 13 de marzo de 2012 cuando superó por la mínima diferencia a Nacional en Lima con un gol de José Carlos Fernández. Hasta la actualidad registra 29 partidos sin ganar, 24 derrotas y 5 empates.

Nuevo formato de la Copa Libertadores

Alianza Lima deberá quedar primero o segundo para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Eso sí, tendrá un posibilidad más para seguir compitiendo internacionalmente. En caso que se ubique tercero en su grupo, jugará un repechaje con el segundo de la Copa Sudamericana para jugar en este último torneo.