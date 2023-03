Partidos de hoy, viernes 31 de marzo: horarios, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, viernes 31 de marzo: canales de TV, horarios y resultados en vivo.

Hoy viernes 31 de marzo se llevará a cabo diversos encuentros que no te puedes perder. La jornada continúa con los duelos de fútbol de Sudamérica como el Sudamericano Sub 17, la Liga 1, la Liga Argentina, el Campeonato Chileno, la Primera División de Paraguay, el Campeonato Uruguayo, la Liga Colombiana, la Liga de Venezuela y el Torneo de Ecuador.

Asimismo, la pelota también rodará en el ‘viejo continente’ con el desarrollo de la Liga Santander, la Ligue 1, la Bundesliga y la Primeira Liga. Cabe resaltar que, podrás disfrutar de todos los partidos a través de señales como GOLPERU, Liga 1 Max, TNT Sports, DirecTV, ESPN, Tigo Sports, Fanatiz y GolTV o también, desde sus plataformas de streaming.

Inicia una nueva fecha del torneo local y los encargados de abrir la jornada serán Deportivo Municipal y Sporting Cristal. Otro de los cotejos más interesantes del día será el Deportivo Garcilaso vs. Universitario de Deportes. Como se recuerda, los cuatro equipos en mención se encuentran disputando los primeros puestos de la tabla.

Por otro lado, la selección peruana Sub 17 debutará en el Sudamericano de la categoría y lo hará ante su similar de Bolivia. El compromiso se dará a partir de las 16:30 horas (Perú) en el estadio George Capwell de Guayaquil. Posterior a ello, Argentina chocará ante Venezuela desde las 19:00 horas (Perú) en el mismo escenario.

Partidos de Liga 1

- Deportivo Municipal vs. Sporting Cristal (15:00 horas / GOLPERU)

- ADT de Tarma vs. Universidad César Vallejo (15:30 horas / Liga 1 Max)

- Deportivo Garcilaso vs. Universitario de Deportes (19:30 horas / Liga 1 Max)

Partidos del Sudamericano Sub 17

- Perú vs. Bolivia (16:30 horas / DirecTV Sports)

- Argentina vs. Venezuela (19:00 horas / DirecTV Sports)

Partidos Liga Profesional de Fútbol - Argentina

- Rosario Central vs. Gimnasia de la Plata (17:00 horas / TNT Sports)

- Estudiantes de La Plata vs. Newell’s Old Boys (17:00 horas / ESPN 4 y Star Plus)

- River Plate vs. Unión Santa Fe (19:30 horas / ESPN 4 y Star Plus)

Partidos de Copa de Primera Tigo Visión Banco - Paraguay

- Tacuaray vs. Nacional (17:00 horas / Tigo Sports)

- Olimpia vs. Guaraní (19:30 horas / Tigo Sports)

Partidos del Campeonato Betsson -Chile

- Ñublense vs. O’Higgins (17:00 horas / TNT Sports)

Partidos del Campeonato Nacional - Uruguay

- River Plate M. vs. Danubio (14:00 horas / Star Plus)

- Cerro Largo vs. Liverpool FC (17:00 horas / Star Plus)

Partidos de Liga BetPlay - Colombia

- Santa Fe vs. Boyacá Chicó (20:10 horas / Fanatiz)

Partidos de Liga Futve - Venezuela

- Estudiantes Mérida vs. Hermanos Colmenarez (14:00 horas / GolTV Play)

- Metropolitanos vs. Rayo Zuliano (16:15 horas / GolTV Play)

- Carabobo vs. Monagas SC (18:30 horas / GolTV Play)

Partidos de Liga PRO - Ecuador

- Universidad Católica vs. Independiente del Valle (17:30 horas / Star Plus)

- LDU Quito vs. Gualaceo (20:00 horas / GolTV y Star Plus)

Partidos de Liga Santander -España

- Mallorca vs. Osasuna (14:00 horas / ESPN 2 y Star Plus)

Partidos de LaLiga SmartBank - España

- Levante vs. Real Zaragoza (14:00 horas / Star Plus)

Partidos de Bundesliga - Alemania

- Eintracht Frankfurt vs. Bochum (13:30 horas / Star Plus)

Partidos de Ligue 1 - Francia

- Marsella vs. Montpellier (14:00 horas / Star Plus)

Partidos de Primeira Liga – Portugal

- Estoril Praia vs. Gil Vicente (14:15 horas / GolTV Play)