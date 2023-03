“Ha sido un milagro de Dios”: rescatista relata cómo sobrevivió al golpe de una refrigeradora en la cabeza

Rescatista golpeado por congeladora se viene recuperando

Con algunas contusiones en el cuerpo, pero con vida. El técnico de tercera PNP Jhoao Jolkeada Loyola, quien sufrió el duro golpe de una congeladora en la cabeza cuando estaba suspendido en el aire por tan solo una cuerda, narró cómo sobrevivió a este accidente.

En declaraciones para Canal N, el rescatista dijo: “Bueno gracias a Dios estoy bien. Gracias a los médicos del hospital que me están atendiendo. Ha sido un milagro de Dios que yo pueda estar intacto, con unos cuantos golpes, en el cuello, en los brazos, pero nada roto, nada fracturado, gracias a Dios”.

“Mi último recuerdo es que al momento que me lanzan la cuerda con el mosquetón, yo me aseguro a mi arnés y doy dos pasos hacia arriba. De ahí ya no recuerdo hasta cuando estoy arriba que me jalan mis compañeros”, agregó.

El técnico de tercera PNP Jhoao Jolkeada Loyola viene recuperándose en el hospital de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Jolkeada Loyola acudió hasta el distrito de San Martín de Porres para el rescate de una mujer y su hijo que estaban desaparecidos, tras el derrumbe de su vivienda en la zona del río Rímac por el aumento del caudal.

En la víspera, el rescatista declaró para 24 Horas: “No me percaté, si me hubiera percatado me hubiera puesto a un costado. (...) Antes de hacer un trabajo revisamos todas las medidas de seguridad, a veces que tenemos las medidas de seguridad puede ocurrir algún tipo de incidentes”.

Los hechos

El pasado lunes 20 de marzo, se derribó parte de una vivienda ubicada cerca al río Rímac, tras el aumento de su caudal, en San Martín de Porres. En el lugar se encontraba una familia entera, entre ellos una madre y su hijo de 18 años, quienes perdieron la vida.

Casa de tres pisos se desploma en el río Rímac.

Ante ello, los rescatistas de la PNP realizaron trabajos de ubicación y levantamiento del cadáver en la zona por varias horas.

Recuperándose

El técnico de tercera se encuentra recuperándose en el Hospital de la Policía, en el distrito de Jesús María. Tiene nueve años trabajando en la Unidad de Rescate de la Policía. Su experiencia no lo hizo dudar para descender y buscar los cuerpos de las dos personas.

Un representante de este equipo de la policía resaltó los labores que realizan medio de esta situación. “La verdad que es impactante la imagen que se puede apreciar, pero también nos sentimos emocionados por la fuerza y la voluntad que tiene nuestro personal cuando por estos tipos de momentos”, indicó.

Viviendas de la ribera del río Rímac a punto de colapsar | Canal N

De acuerdo con las imágenes, se visualiza que la congeladora que estaba en el extremo cayó encima del rescatista cuando él ya empezaba a subir como lo habían realizado sus demás compañeros. Lamentablemente, al recibir el impacto, quedó inconsciente.

Dos cadáveres

El último miércoles 22 de marzo, se halló los cadáveres de María Rosana Reyes Lizárraga y Rubén Ángel Flores Reyes, a quienes los familiares los rescataron. Asimismo, los peritos de criminalísticas realizaron el levantamiento de los cuerpos.

Además, se pidió a los habitantes de la zona que desalojen sus viviendas, debido a que están a punto de caerse y para así evitar cualquier tipo de tragedia.