Congresista Maricruz Zeta minimiza paseo de su hijo con joven en helicóptero: “No es una falta que se tome una foto”

Zeta Chunga consideró que el caso no escalará a la Comisión de Ética.

La legisladora Maricruz Zeta, de la bancada de Fuerza Popular (FP), salió al frente para responder las críticas en contra de su hijo, y su supuesta enamorada, en torno a una denuncia por el uso de un helicóptero de la Fuerza Aérea.

Ambos jóvenes viajaron en la aeronave destinada a ayudar a los damnificados, en Piura, durante las labores de emergencia por el ciclón Yaku, según alertó el dirigente Jorge Pellón, de la Junta Vecinal de Miraflores de la provincia.

En dichas circunstancias, señaló, la mencionada se tomó una fotografía al interior de la nave y la difundió en redes sociales.

“En una operación de rescate solo debe ir personal calificado y, si es una operación de sobrevuelo técnico para encontrar lugares de auxilio, pues deberían ir también personas calificadas y de paso llevar ayuda”, manifestó.

En este contexto, la parlamentaria ‘fujimorista’ sostuvo que no solo su hijo acudió a la región, sino también “un grupo de jóvenes que van a apoyar”.

Detalló que su primogénito “es profesional, economista” y que desconoce si la joven autofotografiada es su pareja. “Yo tengo una gran responsabilidad con un grupo de jóvenes voluntarios, a través de mi familia que está involucrada desde el año 2017 en actividades de ayuda”, indicó.

“Yo no le he visto, los jóvenes se toman fotos, no lo veo mal. Ellos vienen contentos de que han servido a muchos niños, eso es cuando han regresado. Yo también, contenta por la emoción, me puedo tomar una foto. (…) Me da gusto ver que son jóvenes humanitarios, no es una falta que una joven se tome una foto, no es que vayan a modelar, han ido a cumplir su actividad”, comentó a Perú 21.

La parlamentaria también descartó que pueda ser llevada a la Comisión de Ética debido a este caso. Consideró que su grupo parlamentario conoce su “trayectoria” y que no tiene “nada que temer”.

“¿Si me llevan por tomarme una foto a [la Comisión de] Ética? No creo que me lleven, ya mucho me molesta que [pregunten] ‘¿Por qué te tomas una foto?’ uno tiene que tomarse una foto porque se emociona de ayudar a su pueblo. ¿Por qué los dejamos de lado a los jóvenes? ¿ Por qué no les damos oportunidades? Mi bancada conoce mi trayectoria, no tengo por qué temer, mi bancada conoce mi labor social”, puntualizó.