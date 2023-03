Rodrigo González reveló que la esposa de Paolo Hurtado le escribió: “Tenía varios mensajes de ella”. | Amor y Fuego.

Rodrigo González no pudo evitar hablar sobre el ampay que protagonizó Jossmery Toledo al lado de Paolo Hurtado, un conocido jugador de fútbol que fue parte de la selección peruana que logró clasificar al Mundial de Rusia 2018.

Captarlos en escenas comprometedoras no tendría nada de malo si es que ambos se encontraran solteros; sin embargo, se sabe que el actual jugador de Cienciano tiene dos hijos y una esposa, quien actualmente se encontraba embarazada.

Tras darse a conocer dicha información, Rosa Fuentes, esposa del futbolista, tomó cartas en el asunto y anunció mediante un comunicado que decidió terminar su matrimonio con el exseleccionado nacional debido a la infidelidad.

Los mensajes de apoyo por parte de los cibernautas no se hicieron esperar, quienes la felicitaron por haber tomado esta decisión, especialmente cuando se encuentra en plena gestación, pues en estos momentos lo que más debe de prevalecer es su tranquilidad.

Rodrigo González se sumó a la ola de buenos deseos para Rosa Fuentes, contando que ella desde hace varios años sigue su carrera como conductor de televisión, pues le enviaba mensajes felicitándolo por todo lo que había logrado a lo largo de los años.

“Rosa estamos contigo, sé que es ‘rodriguista’. Me metí a su cuenta (de Instagram) y vi la cantidad de mensajes que tenía de ella del año pasado, del ante año pasado, mensajes lindos”, fue lo primero que comentó el conductor de ‘Amor y Fuego’.

Asimismo, el popular ‘Peluchín’ reveló que entre los tantos mensajes que Rosa Fuentes le mandó, ella le pidió hablar en febrero de este año. “Había un mensaje en el que ella me había puesto: ‘Rodrigo quiero hablar contigo’”, añadió.

Rodrigo González no pudo evitar disculparse con ella por no leer su mensaje en aquella ocasión. “Nunca lo había leído, eso fue de este 03 de febrero. Rosa, recién lo leí, entre tantos mensajes algunos se me pasan. Nuestra solidaridad contigo”, señaló.

Gigi Mitre en ese momento empezó a especular que quizá la esposa de Paolo Hurtado quería hablar con el conductor de ‘Amor y Fuego’ sobre su matrimonio, y es que desde ese entonces ya habría tenido alguna sospecha sobre lo que estaba haciendo el jugador.

Esposa de Paolo Hurtado anuncia se separación del futbolista.

Esposa de Hurtado ya había denunciado extorsión

En el mes de octubre del 2022, la esposa de Paolo Hurtado se comunicó con el programa de Rodrigo González para contar que estaba siendo extorsionada por presuntos investigadores del magazine de Willax Televisión.

Según sus propios palabras, le llegaban mensajes en que le decían que tenían imágenes del futbolista ingresando a un departamento con Jossmery Toledo, por lo que si quería evitar que este ampay salga a la luz, ella les debía de pagar.